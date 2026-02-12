Los salarios registrados promedio del sector privado cayeron por cuarto mes consecutivo en diciembre, según datos oficiales

De acuerdo a Empiria, en noviembre, los gastos fijos absorbieron el 22,7% del ingreso (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto marcado por la aceleración de la inflación y la caída del empleo, datos oficiales muestran que los salarios promedio del empleo formal privado evidenciaron en diciembre de 2025 una nueva caída en su poder de compra, acumulando cuatro meses de retroceso.

Así surge de un informe de la Secretaría de Trabajo, que señala: “En diciembre de 2025, la capacidad de compra de las remuneraciones promedio en el empleo formal del sector privado sufrió un retroceso, acumulando cuatro meses de reducción”.

“Sin embargo, este escenario presenta un contrapunto relevante al observar la variación de los salarios determinados en los principales convenios colectivos de trabajo. La media de los salarios de convenio evidenció una recuperación en términos reales, lo que permitió interrumpir un período de varios meses de caída consecutiva”, aclara.

Más en detalle, en el último mes del año pasado, el salario promedio del empleo registrado privado se contrajo un 0,9% real en relación a noviembre.

Evolución del salario real promedio: empleo privado y convenios laborales (Secretaría de Trabajo)

Entre septiembre y diciembre, la reducción acumulada alcanzó el 2,4%. “A pesar de esta tendencia reciente, el poder adquisitivo de diciembre de 2025 se sitúa un 13,4% por encima del nivel de diciembre de 2023 y supera en un 1% al valor de noviembre de 2023, mes previo a la devaluación de la moneda nacional”, detalló la cartera de Trabajo.

Por su parte, el salario conformado promedio de los principales convenios colectivos experimentó un incremento real del 0,3% entre noviembre y diciembre.

De este modo, el salario real promedio establecido en los convenios colectivos mostró una mejora luego de cuatro meses de bajas consecutivas: había experimentado una caída del 2,5% entre agosto y noviembre.

No obstante, apenas 6 de los 27 convenios colectivos de mayor cobertura acordaron aumentos que igualaron o superaron la inflación registrada en diciembre.

Vale mencionar que, de acuerdo a Empiria, en noviembre, los gastos fijos absorbieron el 22,7% del ingreso, lo que marca una suba de 7,4 puntos porcentuales en comparación con dos años atrás.

Apenas 6 de los 27 convenios colectivos de mayor cobertura acordaron aumentos que igualaron o superaron la inflación registrada en diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La baja en los valores del transporte público (0,7% en términos reales) y del agua (-1,4%) no logró contrarrestar los incrementos observados en electricidad (1,4%), expensas (0,9%) y alquileres (0,4%).

Por otra parte, el ingreso disponible registró en noviembre una caída real del 1%, la más pronunciada desde febrero de 2024. Desde agosto, cuando alcanzó su máximo desde noviembre de 2023, acumula una reducción del 2,1% tras tres meses consecutivos en baja.

Hacia adelante, CP Consultora sostuvo: “A diferencia del frente cambiario, la estrategia de ingresos permanece indefinida. Tras el debate de la reforma laboral se abren dos opciones: reinstalar una pauta salarial muy restrictiva, priorizando la desinflación, o convalidar ajustes más alineados con la inflación promedio para permitir una recuperación acotada de los ingresos reales”.

“En cualquier caso, las perspectivas de crecimiento son magras y anticipan un segundo semestre condicionado por la capacidad de concretar el regreso a los mercados internacionales y sostener el ancla cambiaria”, agregó.

Hacia adelante, CP Consultora sostuvo: “A diferencia del frente cambiario, la estrategia de ingresos permanece indefinida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, un informe de PwC subrayó que en 2025, la inflación alcanzó el 31,5% y los incrementos salariales promedio para el personal fuera de convenio fueron del 29,56%, ubicándose levemente por debajo del índice de precios al consumidor.

En esa línea, solo el 33% de las empresas otorgó aumentos iguales o superiores a la inflación oficial, mientras que el 67% restante quedó por debajo de esa referencia.

En este segmento, algunas empresas evalúan alternativas para cubrir la brecha salarial, aunque más de la mitad decidió no adoptar acciones para corregirla. De cara a 2026, las organizaciones proyectan un aumento anual de sueldos del 23% y anticipan una inflación cercana a ese porcentaje.

También crece de manera notable el número de compañías que eligen aplicar aumentos con menor frecuencia. Cerca del 50% de las firmas consultadas planea otorgar entre uno y tres ajustes salariales a lo largo del año.