Volvió a caer el empleo privado formal en noviembre: cuántos trabajos se perdieron y en qué sectores

El empleo asalariado formal registró una nueva baja en noviembre de 2025, con la pérdida de más de 13.000 puestos y retrocesos en la mayoría de las provincias y sectores. Fuerte crecimiento interanual de los monotributistas

El empleo asalariado registrado en
El empleo asalariado registrado en el sector privado volvió a caer en noviembre pasado 0,2% respecto al mes anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empleo asalariado registrado en el sector privado volvió a caer en noviembre pasado 0,2% respecto al mes anterior, lo que se tradujo en la eliminación de 13.100 puestos laborales, de acuerdo al informe dado a conocer este martes por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El número total de asalariados privados formales se ubicó en 6,19 millones. La serie desestacionalizada mostró que el empleo privado formal perdió 86.000 empleos entre junio y noviembre del año pasado y se ubicó 3% por debajo del nivel de noviembre del año anterior. El volumen actual es el más bajo desde junio de 2022.

La tendencia de retracción se consolidó desde septiembre de 2023, cuando comenzó una etapa de destrucción neta de puestos que se acentuó en el primer trimestre de 2024. Desde abril de 2024, la contracción moderó su ritmo, aunque en los últimos seis meses la dinámica negativa reapareció y acumuló una pérdida significativa en el segmento privado.

En términos interanuales, el empleo asalariado en el sector privado cayó 1,3%, lo que implicó 78.800 empleos menos que en noviembre de 2024. La caída incluyó todas las categorías del empleo asalariado: el sector público perdió 0,9% y el trabajo en casas particulares bajó 1,2%.

Según el análisis de la consultora Politikon Chaco, la serie desestacionalizada de empleo asalariado privado formal se ubicó 3% por debajo del nivel observado en noviembre de 2023, lo que representó una pérdida acumulada de 192.328 empleos en el segmento privado formal durante la actual gestión.

Desempeño por sector

El informe oficial detalló que la caída mensual de empleo privado formal fue generalizada entre las ramas productivas. Ocho sectores redujeron el número de trabajadores, dos se mantuvieron estables y cuatro lograron aumentos. Los sectores que sumaron personal respecto al mes anterior fueron Pesca (0,7%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,3%), Hoteles y restaurantes (0,1%) y Servicios comunitarios, sociales y personales (0,1%). Suministro de electricidad, gas y agua y servicios sociales y de salud no mostraron cambios.

Un gráfico de barras ilustra
Un gráfico de barras ilustra las variaciones desestacionalizadas del empleo privado formal por sector en noviembre de 2025, comparando con octubre de 2025 y noviembre de 2023, según datos de Politikon Chaco. (.)

Las ramas que lideraron la baja mensual fueron Industrias manufactureras (-0,4%), Comercio y reparaciones (-0,4%), Explotación de minas y canteras (-0,4%) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%). En términos interanuales, solo cuatro sectores presentaron balance positivo: Pesca (3,3%), Suministro de electricidad, gas y agua (0,6%), Comercio y reparaciones (0,3%) y Enseñanza (0,2%). Las caídas más marcadas se observaron en explotación de minas y canteras (-8,1%), industrias manufactureras (-3,1%), intermediación financiera (-2,7%) y servicios comunitarios, sociales y personales (-1,7%).

A la vez, el informe de Politikon Chaco destacó que si se comparan los niveles de empleo de noviembre 2025 respecto a noviembre del 2023, mes previo al cambio de gobierno, son once los sectores que presentan caídas y solo tres los que muestran mejoras. En ese marco, la Construcción sigue siendo el sector de mayor perdida de puestos de trabajo (-15,0%).

Desempeño provincial

La dinámica del empleo mostró caídas generalizadas a nivel provincial. Diecinueve de las veinticuatro jurisdicciones registraron una contracción mensual, mientras que solo cuatro presentaron un aumento: Neuquén (0,8%), Jujuy (0,5%), Entre Ríos (0,3%) y Tucumán (0,3%). Santa Fe mantuvo estabilidad. Las provincias más afectadas fueron Formosa (-1,1%), Tierra del Fuego (-1,0%), Catamarca y San Juan (-0,8%), Corrientes y La Rioja (-0,7%).

En la comparación anual, solo Santiago del Estero (2,9%), San Juan (2,6%) y Neuquén (0,8%) lograron crecer, mientras que Santa Cruz (-10,8%), Chubut (-6,4%), La Rioja (-5,1%) y Tierra del Fuego (-5,0%) registraron las mayores bajas.

Salarios y composición del empleo registrado

El informe de la Secretaría de Trabajo señaló que la remuneración nominal bruta promedio en noviembre alcanzó $1.836.177, con un incremento interanual de 30,1%. La mediana salarial fue de $1.394.745, con una suba de 29,5% respecto al año pasado.

El total de personas con trabajo registrado en el país llegó a 12,85 millones, con una baja de 0,1% en relación a octubre (6.700 personas menos). De ese total, 10,03 millones correspondieron a empleo asalariado (privado, público y casas particulares) y 2,81 millones a trabajo independiente.

Dentro del universo de trabajadores independientes, los monotributistas crecieron 4,2% interanual en noviembre, lo que representó 88.600 personas más. El segmento de monotributistas sociales aumentó 3,5% respecto a octubre, aunque cayó 61,9% en la comparación anual, debido a cambios normativos. Los autónomos bajaron 1,2% interanual. El trabajo independiente en su conjunto mostró una caída de 10,2% en la comparación anual, condicionada por la fuerte baja en la categoría social del monotributo.

Así, resaltó la consultora, el total de trabajadores independientes se ubicó en 2,82 millones, de los cuales 2,17 millones corresponden a monotributistas, 393.000 a autónomos y 248.900 a monotributistas sociales.

Dinámica reciente y expectativas empresariales

Por otra parte, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de diciembre reflejó una caída del empleo de 0,2% con relación al mes anterior. Con este valor se vuelve a registrar merma del empleo, como ha sucedido en casi todos los meses del año; solo en enero, junio y octubre se registraron expansiones de escasa magnitud. En términos interanuales, se observa un descenso de más de un punto porcentual en relación al mes de diciembre de 2024.

El empleo en el sector
El empleo en el sector de la construcción fue uno de los más afectados durante la actual gestión EFE/EPA/Jim Lo Scalzo

La cartera laboral explicó que el retroceso del empleo privado formal se vinculó con un aumento de las desvinculaciones de personal, que subieron 13% respecto al mes previo, mientras que las incorporaciones solo aumentaron 5%. La tasa de salida (2,1) superó la tasa de entrada (1,9) y la incidencia de despidos incausados se incrementó a 0,8 cada 100 trabajadores.

Por sector, el informe de la EIL mostró que Comercio, restaurantes y hoteles creció 0,4% en diciembre, mientras que Servicios financieros y a las empresas subió 0,1%. En sentido opuesto, la construcción cayó 1,8%, los servicios sociales y comunales bajaron 0,3%, la industria manufacturera perdió 0,6% y el transporte retrocedió 0,2%. En el año, solo el rubro comercio, restaurantes y hoteles mostró saldo positivo.

El empleo se sostuvo en empresas con más de 200 trabajadores y cayó 0,3% en las pequeñas y medianas. En todos los segmentos empresariales, el saldo resultó negativo en relación a diciembre de 2024. Las expectativas netas de contratación para el trimestre siguiente se ubicaron en terreno levemente positivo, con el 4,5% de las empresas anticipando cambios: 2,7%, aumentos y 1,8%, reducciones.

