Tras la polémica del Indec, de cuánto hubiera sido la inflación de enero con la fórmula que no se aplicó

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,9% en el primer mes del año. Según estimaciones privadas preliminares, la cifra hubiera sido levemente menor con la metodología que no llegó a utilizarse

La inflación de enero fue
La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Tras la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la suspensión de la nueva fórmula para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación de enero arrojó un 2,9%, lo que implica una aceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto al dato de diciembre. Sin embargo, los analistas calcularon que, de haber aplicado la metodología actualizada, la cifra hubiera sido menor.

La controversia se originó a partir de la decisión del equipo económico de no utilizar el nuevo sistema de medición, que reemplazaba la canasta de 2004 por otra basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018. Esto implicaba que los servicios pasaban a tener una mayor preponderancia los bienes. Antes de conocerse el guarismo definitivo, el ministro de Economía, Luis Caputo, había señaladp que el dato hubiese dado más bajo con el índice actualizado.

Desde la consultora Equilibra plantearon que las diferencias con el IPC actualizado (ENGHo 2017/18) y el vigente “fueron mínimas en la medición mensual, tal como anticipamos: la inflación mensual habría sido 2,8% y la interanual 32,9% (producto de las diferencias acumuladas durante 2025, las cuáles no superaron 0,1 p.p. ningún mes)”.

infografia

En ese mismo sentido, LCG remarcó que dado que en enero Alimentos y Bebidas fue el rubro que más creció (4,7%), “los ‘viejos’ ponderadores terminaron jugando en contra” y recordaron que la participación de este segmento en el total de consumo se redujo cinco puntos porcentuales entre las dos encuestas. “Estimamos que, utilizando los ponderadores actualizados por la ENGHo 2017/18 a nivel regional y para las 12 divisiones del índice, la inflación de enero habría sido de 2,8% mensual”, agregaron.

Por su parte, el director de Econviews, Miguel Kiguel, remarcó que “la inflación finalmente fue 2,9% en enero y la paradoja es que de acuerdo a nuestras estimaciones preliminares, con la nueva metodología hubiera dado menos (2,7%).

“Si se hubiesen ajustado las ponderaciones estipuladas, el IPC hubiese dado 2,8% según nuestros cálculos”, aseguró Salvador Vitelli, jefe de Research de la consultora Romano Group, en línea con lo que había anticipado Caputo.

“Básicamente, ENGHo 17/18 pondera menos justo rubros que subieron mucho mensualmente como Alimentos y Bebidas; y Restaurantes y Hoteles. Lo que compensó eso fue que Tarifas subieron 3% y tienen más ponderación en la de 17/18″, sumó Vitelli.

Desde GMA Capital, calcularon el mismo porcentaje para la inflación del primer mes del año. “Esto tiene que ver más que nada con la suba en alimentos, que tiene una mayor ponderación en la canasta vigente”, aclararon desde la ALyC.

infografia

La inflación se aceleró en enero 2026

En enero de 2026, el Índice de Precios al Consumidor elaborado por el Indec en base a la canasta de 2004 mostró una suba del 2,9%, mientras que la variación acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 32,4 por ciento.

Al poner la lupa sobre los diferentes rubros, Alimentos y bebidas no alcohólicas lideró los incrementos mensuales, con un alza de 4,7 por ciento. Restaurantes y hoteles ocuparon el segundo lugar, con un aumento del 4,1 por ciento.

Respecto al impacto por regiones, la categoría de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que más influyó en el resultado mensual, principalmente por los mayores valores en Carnes y derivados y en Verduras, tubérculos y legumbres. En sentido opuesto, Educación tuvo la menor variación, con un 0,6 por ciento, y Prendas de vestir y calzado registró una caída del 0,5 por ciento.

Desde la perspectiva de las distintas categorías de precios, los Estacionales experimentaron el mayor ajuste, con un 5,7%, seguidos por el IPC núcleo (2,6%) y los valores Regulados (2,4%).

