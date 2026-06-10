Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron en el exterior y el Banco Central volvió a comprar dólares

Wall Street acentuó la corrección y se alejó de su récord.

Las bajas pronunciadas en Wall Street, donde se palpita una suba de las tasas de interés que no estaba asumida en precios, incidieron negativamente en los activos argentinos, en particular en los bonos soberanos, con un riesgo país que terminó por encima de los 500 puntos básicos por primera vez en lo que va de junio.

Las bolsas de Nueva York operaron con tendencia a la baja, para cerrar en el mínimo de la rueda en un rango de 1,6% a 2% negativo después de que el último informe de inflación al consumidor en EEUU se aceleró en línea con las expectativas, mientras que los renovados enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Irán generaron dudas sobre las probabilidades de que se produzcan negociaciones de paz.

PUBLICIDAD

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operadas en dólares en Wall Street hubo mayoría de bajas, encabezadas por Loma Negra y Mercado Libre, ambas con un 3,2% negativo. Del lado positivo destacó Transportadora Gas del Sur, con 2,9 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- operaron con una pérdida promedio de 0,5%, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió cinco unidades para la Argentina, en los 503 puntos básicos.

PUBLICIDAD

Los precios al consumidor en Estados Unidos continuaron disparándose en mayo, impulsados ​​al alza por el aumento vertiginoso de los costos de la energía tras más de tres meses de guerra con Irán, según datos gubernamentales publicados este miércoles.

Los precios subieron un 4,2% desde mayo de 2025, para registrar el mayor incremento anual desde abril de 2023, y un 0,5% mensual, según la Oficina de Estadísticas Laborales norteamericana, lo que coincide con las expectativas de los economistas. El índice de precios de la energía representó más del 60% del aumento con respecto a abril, con una subida del 3,9 por ciento.

PUBLICIDAD

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL”, detalló que “la jornada financiera de este miércoles operó bajo un clima de profunda aversión al riesgo global y un marcado incremento de la volatilidad en las plazas internacionales. Tras insinuar cierta estabilidad inicial por datos de inflación que trajeron un leve alivio, Wall Street revirtió su rumbo de manera drástica y cerró con caídas generalizadas superiores al 1%”.

“El principal detonante fue la renovada escalada retórica y militar entre Washington y Teherán, un factor geopolítico de alto impacto que terminó por eclipsar un hito histórico de demanda primaria y la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los Estados Unidos”, continuó Vlassich.

PUBLICIDAD

El petróleo operó nuevamente al alza. El barril de Brent del Mar del Norte para entregar en agosto terminó pactado a USD 94,11 (+2,9%), mientras que el WTI (crudo intermedio de Texas) subió 3,4%, a USD 91,20 el barril para julio.

Bajó el dólar y el BCRA compró USD 121 millones

El monto operado en el segmento de contado del mercado mayorista experimentó un alza de unos USD 130 millones respecto del martes, en los USD 529,4 millones, una oferta suficiente par presionar a una leve baja de 8,50 pesos o 0,6% para el dólar comercial, que cerró a $1.432,50, el precio más bajo desde el 2 de junio.

PUBLICIDAD

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, precisó que “desde el inicio se percibió una menor presión compradora, permitiendo que la cotización comenzara a ajustar a la baja”, para tocar un mínimo intradiario en los 1.430 pesos.

El dólar mayorista redujo a 24,50 pesos o 1,7% la suba en junio. Desde que empezó el año aún cae 22,50 pesos (-1,5%). “En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó 8 pesos, muy lejos de la suba de 30,50 pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior, aportó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio”

PUBLICIDAD

Dado que el BCRA fijó para la fecha un techo de las bandas cambiarias en los $1.776,27, el dólar mayorista quedó a 343,77 pesos o 24% de ese límite de flotación.

El dólar al público también bajó por segundo día, esta vez cinco pesos o 0,3%, para cerrar a $1.455 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.460,67 para la venta y $1.408,11 para la compra.

PUBLICIDAD

El dólar blue resignó diez pesos o 0,7%, a 1.450 pesos.

Igual cifra que el martes, el BCRA compró este miércoles USD 121 millones en el mercado, el 22,9% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas de la entidad retrocedieron en USD 274 millones, a USD 47.558 millones, dado el desplome de la cotización del oro -que integra activos- de un 4,2%, a USD 4.108,70 la onza, y el pago de USD 30 millones a organismos multilaterales.

PUBLICIDAD