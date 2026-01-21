Política

En el Foro de Davos, Milei resaltó su gestión: “Realizamos 13.500 reformas estructurales, esto es Make Argentina Great Again”

Ante empresarios y líderes políticos, el Presidente defendió el rumbo económico de su gobierno, cuestionó la intervención estatal y sostuvo que el capitalismo de libre empresa “es justo y eficiente”

Guardar
Fragmento del discurso de Milei en el Foro de Davos

(Enviado especial a Davos) El presidente Javier Milei expuso en el Foro Económico Mundial de Davos y destacó las medidas implementadas desde el inicio de su gestión. “Desde la llegada a la administración en 2023 realizamos 13.500 reformas estructurales”, afirmó, al presentar los lineamientos de su política económica ante un auditorio integrado por empresarios y dirigentes internacionales. En ese marco, definió ese proceso como “Make Argentina Great Again”.

En su discurso, Milei sostuvo que esas reformas permitieron avanzar hacia “una economía más eficiente dinámicamente” y rechazó la regulación estatal como herramienta para corregir los mercados. “La intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes, por ser violentas y, por ende, injustas”, expresó, y afirmó que limitar los rendimientos crecientes “es matar el crecimiento económico”.

Javier Milei ante el Foro
Javier Milei ante el Foro de Davos

“Estoy aquí, frente a ustedes, para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”, sostuvo al inicio de su presentación, y cuestionó el planteo que opone la eficiencia política al respeto de los valores éticos y morales de occidente. Milei afirmó que ese dilema “es falso y erróneo” y citó al economista Jesús Huerta de Soto para sostener que la eficiencia “surge única y exclusivamente” de un esquema basado en el respeto a la propiedad privada y a la función empresarial.

Durante su exposición, el mandatario sostuvo que “al momento de diseñarse las políticas públicas resulta inadmisible sacrificar a la justicia en el altar de la eficiencia”. Según afirmó, dejar de lado los valores éticos y morales deriva en políticas que “no solo son injustas, sino que además llevan al colapso, no solo en lo económico, sino también en el plano social”. En ese sentido, recordó que en 2024 advirtió en ese mismo foro que “occidente estaba en peligro”.

El presidente Javier Milei saludó
El presidente Javier Milei saludó a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters

Milei volvió a cuestionar al socialismo y aseguró que las agendas impulsadas desde organismos internacionales “no eran ni más ni menos que un conjunto de políticas socialistas, arropadas de modo elegante”. Citó a Thomas Sowell y afirmó que el socialismo “suena muy lindo, pero siempre termina mal, horriblemente mal”. Como ejemplo, mencionó a Venezuela, donde señaló una caída del producto bruto interno y el establecimiento de una “narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo el continente”.

El Presidente sostuvo que la defensa del capitalismo ya no debe basarse solo en su productividad, sino en su dimensión ética y moral. “No basta con que el sistema sea más productivo, ya que si su raíz fuera injusta, el capitalismo no merecería ser defendido”, expresó. En ese sentido, aseguró que el capitalismo de libre empresa “no solo es más productivo, sino que además es el único sistema que es justo”.

El presidente Javier Milei disertó
El presidente Javier Milei disertó en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”

A partir de ese marco, identificó como derechos fundamentales el derecho a la vida y a la libertad, y sostuvo que el derecho a la propiedad privada se deriva de esos principios. También mencionó el principio de no agresión, que definió como la prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia, coacción o imposición sobre otro ser humano. En ese contexto, citó a Alberto Benegas Lynch (h) para definir al liberalismo como “el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo”.

El mandatario abordó luego la cuestión de la eficiencia económica y cuestionó los enfoques tradicionales de la economía del bienestar. Citó a Adam Smith y a los economistas neoclásicos, pero rechazó la idea de los fallos de mercado. En ese punto, mencionó los aportes de Hans-Hermann Hoppe y sostuvo que cualquier desviación del respeto a la propiedad privada implica una redistribución forzada que reduce la producción, el mantenimiento de bienes y los intercambios voluntarios.

Según Milei, “la intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes, por ser violentas y, por ende, injustas”. Afirmó que regular para limitar estructuras concentradas “es matar los rendimientos crecientes” y, con ello, “matar el crecimiento económico”. En ese marco, destacó la tarea del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y aseguró que desde 2023 se realizaron “trece mil quinientas reformas estructurales”.

El Presidente también se refirió a las fuentes del progreso económico y mencionó la división del trabajo, la acumulación de capital, el progreso tecnológico y la función empresarial. Definió a esta última como “el principal motor del proceso de crecimiento económico” y sostuvo que sin empresarios “el nivel de vida sería extremadamente precario”. En ese contexto, planteó que la política económica debe orientarse a “remover todas las trabas artificiales que dificultan el proceso empresarial”.

Milei abordó además el impacto de la inteligencia artificial y la comparó con la fábrica de alfileres de Adam Smith como generadora de rendimientos crecientes. “Lo más responsable que pueden hacer los Estados es dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor”, afirmó. También destacó el rol del capital humano y mencionó políticas sociales orientadas a promover la autonomía económica.

Finalmente, el mandatario argentino dejó un mensaje de esperanza: “Hace tiempo, Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad, abrazó dosis creciente de socialismo y su versión más hipócrita, que es el wokismo. Ahora les traigo buenas noticias: el mundo ha comenzado a despertar; la mejor prueba de ello es lo que esta pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad; por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagará su deuda civilizatoria como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y los valores judeocristianos. El futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente“.

Temas Relacionados

Foro de DavosJavier MileiDonald TrumpÚltimas noticias

Últimas Noticias

Luego de la Junta de la Paz, ahora EEUU invitó a la Argentina a participar de un encuentro mundial sobre minerales críticos

Lo anunció el canciller Pablo Quirno, que acompaña al presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial que se realiza en Suiza

Luego de la Junta de

El Gobierno intervino el Puerto de Ushuaia por desvío de fondos y tensiona con un gobernador K

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) asumió el control de la terminal marítima tras detectar irregularidades en la administración. En Nación buscan que el gobernador Gustavo Melella desplace a uno de sus funcionarios

El Gobierno intervino el Puerto

“Qué injusto y cruel ha sido todo”: conmovedor mensaje de la pareja de Nahuel Gallo por el cumpleaños del hijo del gendarme

María Alexandra Gómez publicó unas sentidas palabras por el pequeño Víctor, que cumplió hoy tres años, dos de los cuales ya pasó apartado de su padre. Van 409 días de secuestro y desaparición forzada

“Qué injusto y cruel ha

“¿Qué hace de vacaciones?”: en Salta, LLA reemplazó a una senadora por una gigantografía y Diego Santilli reaccionó con una broma

El episodio se dio en la provincia del norte, mientras el ministro del Interior se sacaba una foto con dirigentes libertarios que pusieron la figura de cartón de la dirigente Emilia Orozco, que no se encontraba en la ciudad

“¿Qué hace de vacaciones?”: en

Milei en el Foro de Davos, en vivo: “El capitalismo de libre empresa es el único sistema justo y eficiente”

El mandatario expuso en la cumbre económica que se realiza en Suiza, con una agenda marcada por reuniones con líderes internacionales. Su discurso fue luego de la presentación de Donald Trump, que reafirmó su intención de anexar Groenlandia aunque aclaró que no quiere usar la fuerza

Milei en el Foro de
DEPORTES
Un defensor argentino que está

Un defensor argentino que está en la órbita de Lionel Scaloni alcanzó un marca histórica en la Premier League

La particular respuesta de Mabppé cuando un rival le nombró al Dibu Martínez antes de un penal

Alpine sacó a pista su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el video que circuló y el mensaje de Briatore

Australian Open: Francisco Comesaña luchó, pero quedó eliminado en la segunda ronda ante Frances Tiafoe

La decisión que tomó River Plate a días para el cierre del mercado de pases y el debut en el Torneo Apertura

TELESHOW
“Si no le pegás un

“Si no le pegás un tiro, no te suelta”: la polémica por los perros y la frase que indignó a Silvina Escudero

La emoción de Diego Topa por el cumpleaños de su hija: “Mitai es una nena llena de luz”

La anécdota de Carla Quevedo con la esposa de Brooklyn Beckham en medio del escándalo familiar: “Te vas a arrepentir”

Verónica Ojeda reveló el problema que atravesó al final del embarazo de Diego Fernando: “Estuve postrada en una cama”

Wanda Nara aclaró cómo es su relación actual con Martín Migueles: “Estoy bien así”

INFOBAE AMÉRICA

Aprueban en Panamá ampliar horarios

Aprueban en Panamá ampliar horarios en centros de salud

El vórtice polar se extiende y amenaza a Estados Unidos con tormentas de nieve e intensas heladas

El Salvador refuerza su capacidad de respuesta ante desastres con un plan nacional vigente hasta 2030

Cuba tendrá otro apagón récord con el 62% de la isla a la vez sin energía eléctrica este miércoles

El enviado de Trump confirmó que se reunirá con Putin en Moscú para discutir la paz en Ucrania: “Soy optimista”