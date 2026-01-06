Política

Marco Rubio habló con el canciller Quirno y le agradeció el apoyo de Argentina tras la captura de Nicolás Maduro

El Secretario de Estado de Trump, hombre clave de la administración republicana, y el funcionario argentino hablaron por teléfono sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela para detener al dictador del régimen

Guardar
Marco Rubio y Pablo Quirno
Marco Rubio y Pablo Quirno hablaron por teléfono

El Departamento de Estado informó que Marco Rubio, titular del organismo, habló por teléfono con el canciller argentino Pablo Quirno sobre la operación que Estados Unidos llevó a cabo en Venezuela para capturar y detener al dictador Nicolás Maduro.

Según el informe de prensa, el funcionario de Donald Trump, clave en la administración republicana y en la ejecución contra el régimen bolivariano, le agradeció al gobierno argentino por la “continua cooperación para confrontar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en América Latina”.

Noticia en Desarrollo

Temas Relacionados

Marco RubioPablo QuirnoDonald TrumpJavier MileiEstados UnidosVenezuelaNicolás MaduroÚltimas noticias

Últimas Noticias

La carta de la Conferencia Episcopal Argentina a los obispos de Venezuela: “Estamos a su lado en estos tiempos complejos”

El mensaje, firmado por la Comisión Ejecutiva de la entidad eclesiástica, cita al papa León XIV para instar a garantizar la soberanía del país caribeño

La carta de la Conferencia

El Gobierno espera que la justicia rechace los amparos contra el DNU de la SIDE y anticipa que apelarán

En Casa Rosada aseguran que los opositores no están legitimados a interponer recursos en tribunales “sin probar daño”. “No pueden hacerse los representantes del pueblo”, ironizan

El Gobierno espera que la

Tras la caída de Maduro, el Gobierno seguirá manteniendo al Cartel de los Soles como organización terrorista

Pese a trascendidos de medios estadounidenses, funcionarios del Ejecutivo argentino justifican que Washington sigue manteniendo al grupo dentro de sus listados

Tras la caída de Maduro,

Por qué el gobierno quiere mantener preso a Jones Huala y la dificultad de la Justicia para incriminar a la RAM en atentados

El fuero federal investiga vínculos de la Resistencia Ancestral Mapuche con delitos e incendios en la Patagonia argentina

Por qué el gobierno quiere

Kicillof consiguió financiamiento para obras en el Río Salado y cuestionó a Milei por la falta de ejecución

Será para el tramo V del Plan Maestro que interviene sobre el río que históricamente produce inundaciones en distintos puntos del interior bonaerense. Parte de los recursos saldrán del BEI y el resto de recursos propios

Kicillof consiguió financiamiento para obras
DEPORTES
La fuerte denuncia de un

La fuerte denuncia de un piloto argentino contra su escudería en el Dakar: “Los franceses de este equipo son soberbios”

No sabía que lo estaban grabando, dijo que era su sueño jugar en el Real Madrid y estalló el escandalo en Europa

Lucas Pratto acordó su llegada a un campeón de Sudamérica: el récord que buscará romper en la Copa Libertadores

Fue campeón en Boca, jugó con Messi en la Selección, borró a Neymar y a los 33 años fichó en un equipo de un pueblo de 11.000 habitantes

“Cristiano Ronaldo versus Messi”: los detalles del encuentro entre Faustino Oro y Magnus Carlsen, el mejor ajedrecista del mundo

TELESHOW
La tremenda respuesta de Sabrina

La tremenda respuesta de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si le fue infiel a Luciano Castro

El amoroso saludo de Fabián Cubero a su hija Allegra en su cumpleaños de 15: “Estoy orgulloso de la persona que sos”

La historia de Pamela Pombo, ex de Patricio Albacete: de ser vedette junto a una falsa hermana al salto hacia el fisicoculturismo

Gloria Carrá se sinceró sobre el vínculo de Ángela Torres y Marcos Giles: “Me gustan como pareja, son divinos”

El Hospital Alemán confirmó el alta del chef Christian Petersen a través de un parte médico

INFOBAE AMÉRICA

Por la falta de lluvias

Por la falta de lluvias en Uruguay, el sur de Uruguay enfrenta nuevas alertas por el déficit hídrico

Así es GoHam, la “hamburguesa” cósmica que revela vórtices y es clave para entender la creación de nuevos planetas

Los aliados de Ucrania pactaron en París garantías de seguridad vinculantes con respaldo de Estados Unidos

Un muerto y tres heridos en un atropello de autobús en Jerusalén durante una protesta: descartaron un atentado terrorista

La Fiscalía de Bolivia admitió una nueva denuncia contra Evo Morales vinculada a delitos contra menores