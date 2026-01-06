Marco Rubio habló con el canciller Quirno y le agradeció el apoyo de Argentina tras la captura de Nicolás Maduro

El Departamento de Estado informó que Marco Rubio, titular del organismo, habló por teléfono con el canciller argentino Pablo Quirno sobre la operación que Estados Unidos llevó a cabo en Venezuela para capturar y detener al dictador Nicolás Maduro.
Según el informe de prensa, el funcionario de Donald Trump, clave en la administración republicana y en la ejecución contra el régimen bolivariano, le agradeció al gobierno argentino por la “continua cooperación para confrontar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en América Latina”.
Noticia en Desarrollo