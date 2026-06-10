Crecimiento récord en el sector energético: YPF tuvo el mejor primer trimestre de su historia

YPF registró en el primer trimestre una ganancia de USD 409 millones, el mejor resultado de su historia. (Foto: Shutterstock)

YPF registró el mejor primer trimestre de su historia con una ganancia de USD 409 millones. El dato surge del informe de Energía y Mercado elaborado por RICSA ALyC, que también documenta exportaciones de combustibles en máximos históricos y un superávit energético que explicó más de la mitad del saldo comercial positivo del país en el período analizado. El estudio subraya, además, que el resultado contrasta con la pérdida de USD 10 millones anotada en el mismo período del año anterior y los USD 649 millones negativos del trimestre inmediatamente previo.

El desempeño de la compañía se produjo en un contexto global adverso para el sector: las principales petroleras internacionales cerraron mayo con bajas de entre 5% y 7%, arrastradas por el abaratamiento del crudo ante las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Según el informe de RICSA, tras picos cercanos a USD 120 por barril registrados en el primer trimestre a raíz de la crisis del Estrecho de Ormuz, el precio del petróleo cedió terreno en mayo. Las acciones de Total, Shell, Chevron y Exxon reflejaron esa presión.

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Las energéticas argentinas, en cambio, tomaron un rumbo opuesto. Con un perfil exportador neto, la corrección de los precios internacionales dejó de afectar las cuentas externas de las empresas locales de la manera en que lo hacía en años anteriores, según consigna el documento de RICSA. Las acciones del sector lideraron las subas del mercado doméstico, impulsadas por los resultados del primer trimestre y el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El informe de RICSA ALyC indicó que las exportaciones de combustibles marcaron máximos históricos y sostuvieron un superávit energético récord. REUTERS/Agustin Marcarian

El EBITDA ajustado de YPF alcanzó un récord de USD 1.594 millones, con un margen del 32%. La producción shale promedió 205.000 barriles diarios, un incremento del 39% interanual, y ya representa el 76% del petróleo total de la empresa. El costo de extracción cayó un 42%, hasta USD 8,8 por barril equivalente de petróleo (boe), de acuerdo con los datos del informe.

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En paralelo, la compañía presentó el megaproyecto LLL Oil —Loma La Lata— bajo el marco del RIGI. Se trata de un cluster integrado de cinco bloques con 1.152 pozos y una inversión proyectada de USD 25.000 millones, lo que lo posiciona como una de las apuestas de mayor envergadura en la historia reciente del sector hidrocarburífero argentino.

Pampa Energía también registró un trimestre sólido, con un EBITDA ajustado de USD 325 millones, un 48% por encima del mismo período del año anterior, e ingresos totales de USD 573 millones, según el estudio de RICSA. La producción total de la compañía alcanzó un récord de 100.600 boe/d, traccionada por el yacimiento Rincón de Aranda, que superó los 24.000 barriles diarios. La empresa tiene presentados proyectos bajo el RIGI por más de USD 6.900 millones, que incluyen operaciones shale en Rincón de Aranda y un complejo petroquímico y de urea en Bahía Blanca.

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La ola inversora no se limitó a los actores ya establecidos en Vaca Muerta. El Gobierno aprobó el gasoducto San Matías, una obra de USD 1.300 millones destinada en su totalidad a la exportación de gas natural licuado (GNL). A su vez, Pan American Energy (PAE) presentó el proyecto Cerro Dragón por USD 680 millones, el primero bajo el régimen RIGI fuera de la cuenca neuquina, según detalla el informe de RICSA.

Las exportaciones de combustibles y energía acompañaron ese dinamismo productivo. Las cantidades exportadas crecieron un 53,2% y los precios subieron un 21,3%, lo que llevó la balanza energética a un superávit de USD 1.402 millones, el mayor registro mensual de la historia, de acuerdo con el documento. Ese resultado equivalió al 52% del superávit comercial total del país, que en el mismo período sumó USD 2.711 millones, también un máximo histórico.

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El informe de RICSA señala que junio arranca con el RIGI y Vaca Muerta manteniendo el protagonismo del sector, con anuncios de inversión que consolidan el interés de operadores tanto locales como internacionales en la cuenca.