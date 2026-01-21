Donald Trump dijo que llegó a un acuerdo preliminar con la OTAN sobre Groenlandia y la región del Ártico (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que se alcanzó un marco de acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para negociar el futuro de Groenlandia y la región ártica.

“Hemos formado el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, en realidad, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, afirmó Trump.

El mandatario republicano explicó que, sobre la base de este entendimiento, “no se impondrán los aranceles que estaban programados para el 1 de febrero”.

El anuncio marca un nuevo capítulo en la estrategia de Washington hacia el Ártico, una región de competencia global debido a sus recursos minerales y a su valor estratégico frente a Rusia y China.

Estados Unidos ha insistido en los últimos meses en la necesidad de asegurar una presencia fuerte en Groenlandia, isla autónoma bajo soberanía danesa, para proteger los intereses norteamericanos y de la OTAN en el extremo norte.

En su intervención en Davos, Trump descartó por primera vez el uso de la fuerza para adquirir Groenlandia, pero insistió en que Estados Unidos buscará “negociaciones inmediatas” para discutir su adquisición.

El anuncio de Donald Trump en sus redes sociales

“No tengo que usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No voy a usar la fuerza. Todo lo que pide Estados Unidos es un lugar llamado Groenlandia”, declaró.

Trump aseguró que el objetivo es asegurar un “bloque de hielo frío y mal ubicado” que, según él, “puede jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo”.

Señaló también que Estados Unidos está manteniendo conversaciones adicionales sobre la defensa antimisiles “Cúpula Dorada” en relación con Groenlandia, aunque no ofreció detalles sobre el contenido de esas negociaciones.

Añadió que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff estarán a cargo de las futuras discusiones y le reportarán directamente.

El acuerdo preliminar fue celebrado por los mercados financieros, que reaccionaron con alzas tras el discurso de Trump y la noticia en Truth Social. Sin embargo, las reacciones desde Europa han sido más cautas.

Dinamarca, que mantiene la soberanía sobre Groenlandia, rechazó la posibilidad de negociar la venta de la isla, mientras que el Parlamento Europeo paralizó la ratificación del acuerdo comercial con Washington como respuesta a las amenazas arancelarias.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, reconoció en Davos que está intentando rebajar la tensión con Estados Unidos sobre Groenlandia y el Ártico, y defendió la importancia de mantener la cooperación transatlántica en materia de seguridad. La Unión Europea, por su parte, ha reiterado que cualquier negociación sobre el futuro de Groenlandia debe respetar la soberanía danesa y los principios del derecho internacional.

El anuncio de Trump llega en un contexto de creciente interés internacional por el Ártico, donde el deshielo ha abierto nuevas rutas comerciales y aumentado la competencia por los recursos naturales.

Estados Unidos considera que una presencia sólida en Groenlandia es esencial para contrarrestar la influencia de Moscú y Beijing en la región.

Mientras tanto, la comunidad internacional espera detalles concretos sobre el marco del acuerdo y sobre el contenido de la defensa “Cúpula Dorada”.

Trump concluyó su intervención asegurando que se darán a conocer más detalles a medida que avancen las negociaciones y agradeció la atención internacional sobre el tema

(Con información de EFE y AFP)