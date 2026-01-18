El nuevo mapa aéreo argentino: en 2026 habrá 12 nuevos vuelos internacionales

También aterrizarán en el país dos nuevas aerolíneas extranjeras (Fuente: Europa Press)

Luego de un año con cifras históricas en el transporte aéreo de pasajeros, Argentina inicia 2026 con una notable expansión de su conectividad internacional. Entre febrero y octubre debutarán más de una docena de nuevas rutas que conectarán a Buenos Aires y varias ciudades del interior con los destinos extranjeros más demandados.

Además, durante este año aterrizarán en el país dos nuevas aerolíneas: Plus Ultra y World2Fly. Ambas de origen español, la primera entrará en el competitivo corredor entre Argentina y España, mientras que, la segunda, también cruzará el Atlántico con dirección a Madrid, pero su punto de origen será la localidad santafesina de Rosario.

La expansión de la oferta internacional llega en un contexto de fuerte crecimiento del tráfico aéreo en Argentina. Aunque los datos completos de 2025 aún no están disponibles, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que en noviembre se registró el mayor movimiento de pasajeros de la historia argentina, con 4.392.597 personas que utilizaron los aeropuertos del país.

La cifra superó el récord de 2023 y marcó un aumento del 7% interanual.

En noviembre se registró el mayor movimiento de pasajeros de la historia argentina, con 4.392.597 personas que utilizaron los aeropuertos del país (ANAC)

El crecimiento fue constante a lo largo del año. Entre enero y noviembre de 2025, transitaron 45,9 millones de pasajeros por los aeropuertos argentinos, marca inédita para el sector y 12% más que en el mismo período del año anterior.

En particular, la demanda internacional mostró un crecimiento destacado. El contexto cambiario favoreció los viajes al extranjero y solo en noviembre salieron residentes del país 1.347.497 personas, lo que implicó 14% más que el récord previo para ese mes.

Esta tendencia fue acompañada por un aumento continuo en las operaciones aéreas, que también alcanzaron máximos históricos. En noviembre se registraron 33.914 operaciones, el mayor volumen para ese mes.

Las proyecciones del sector apuntan a que 2025 cerrará con el número más alto de pasajeros transportados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector se prepara para un año histórico

Con casi 46 millones de pasajeros acumulados hasta noviembre de 2025, las proyecciones del mercado indican que el total anual podría ubicarse alrededor de 50 millones de viajeros, impulsado por un diciembre estacionalmente alto y por el récord de tráfico registrado en los últimos meses.

De confirmarse, ese resultado consolidaría un crecimiento de dos dígitos porcentuales interanual y explicaría la fuerte apuesta de las aerolíneas por ampliar rutas y sumar operaciones internacionales en 2026.

El repunte del tráfico internacional estuvo fuertemente apalancado por el turismo emisivo. Según datos del Indec, entre enero y noviembre de 2025 salieron del país 17.561.100 personas, lo que representó un crecimiento del 43,3% respecto del mismo período del año anterior.

El repunte del tráfico internacional estuvo fuertemente apalancado por el turismo emisivo

En contraste, el turismo receptivo mostró una dinámica opuesta. Durante esos once meses ingresaron a la Argentina 7.887.800 visitantes extranjeros, lo que implicó una caída del 20,9% interanual, en un contexto marcado por el encarecimiento del país en dólares y un menor atractivo cambiario para los turistas del exterior.

Las nuevas rutas y su fecha de inicio

La primera novedad llegará el 2 de febrero, fecha en la que Flybondi planea inaugurar la ruta Buenos Aires–Encarnación, una conexión inédita que apunta a captar tanto demanda turística como de pasajeros frecuentes entre la Argentina y Paraguay.

Hacia fines de marzo, el 29, Latam pondrá en marcha el vuelo directo entre Santiago de Chile y Neuquén, una ruta clave para la conectividad de la Patagonia norte, con impacto tanto en el turismo como en el segmento corporativo, en una provincia atravesada por el desarrollo energético.

La expansión de la oferta internacional llega en un contexto de fuerte crecimiento del tráfico aéreo en la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo se concentrarán varias incorporaciones relevantes. El 16 de ese mes, la aerolínea dominicana Arajet comenzará a operar la ruta Punta Cana–Mendoza.

Una semana más tarde, el 23, Plus Ultra sumará una nueva frecuencia entre Madrid y Buenos Aires, ampliando la oferta en uno de los corredores más competitivos y demandados del mercado argentino.

Expectativas por el Mundial de Fútbol

Junio será uno de los meses más activos del año. El 5 de ese mes, Aerolíneas Argentinas lanzará el vuelo directo entre Córdoba y Miami, con dos frecuencias semanales, que se mantendrán como ruta regular una vez finalizado el Mundial de Fútbol. Esta incorporación consolida el rol del aeropuerto cordobés como principal hub internacional del interior del país.

En el marco del Mundial 2026, la aerolínea de bandera operará vuelos especiales desde Buenos Aires hacia Estados Unidos. El 15 de junio debutará la ruta Buenos Aires–Kansas City, en modalidad charter, mientras que el 21 de junio se sumará Buenos Aires–Dallas, también con vuelos especiales asociados a los partidos de la Selección Argentina.

Ese mismo mes, el 15 de junio, Latam inaugurará la ruta San Pablo–Bariloche, para la temporada alta de invierno. Al día siguiente, el 16 de junio, Arajet sumará el vuelo Punta Cana–Rosario, ampliando la oferta internacional desde la ciudad santafesina, que acaba de estrenar su aeropuerto.

El 26 de junio, la brasileña Gol también volará la conexión San Pablo-Bariloche, y el 1 de julio Aerolíneas Argentinas se sumará a ese corredor con su propia operación. Ese mismo día, Latam inaugurará la ruta San Pablo–Ushuaia, a la que se le sumará Gol el 7 de julio.

El cronograma se completa el 1 de octubre con el inicio de la operación de World2Fly en la ruta Madrid–Rosario. La incorporación supone el desembarco de una nueva aerolínea internacional en el mercado argentino y posiciona a Rosario entre las pocas ciudades del interior con conexión directa a Europa.