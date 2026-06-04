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Sofía Jujuy recordó la mala experiencia que vivió al regalarle una mascota a un exnovio: “Nunca den perros a su pareja”

La influencer reconstruyó la historia detrás de un obsequio que la ilusionó, detalló la búsqueda del animal en Buenos Aires y reveló la desilusión que marcó el final

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La influencer contó la mala experiencia que vivió al regalarle un perro a un ex novio

Entre viajes, románticos posteos y jugadas declaraciones de amor, Sofía Jujuy disfruta de su noviazgo con Gustavo Qüerio Hormaechea. Sin embargo, antes de vivir este presente, la influencer vivió todo tipo de experiencias. En las últimas horas, la joven abrió la puerta de su intimidad y relató la mala situación que atravesó cuando le regaló un cachorro a un exnovio.

Todo comenzó cuando Jujuy hablaba de experiencias con exparejas en su programa Que alguien le avise (La Casa Streaming): “Nunca regalen perros. O quizás todos saben que no se regalan perros y yo lo aprendí desde esa experiencia, digamos. Pero pará, vos tenés un novio que está diciendo: “Me encanta ese tipo de perro, me gusta esa raza, no sé qué, quiero un perro”. Yo, como me gustan los sueños, dije: “Él quiere ese sueño, se los voy a cumplir”. Entonces, no tuve mejor idea que buscar por todos lados dónde conseguir ese perro”.

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Ante la atenta mirada de sus compañeras, Jujuy continuó relatando el esfuerzo que hizo para dar con el animal que anhelaba su novio en aquel entonces: “Lo consigo chiquitito. Lo voy a buscar a la con... La lora, no sé a qué barrio acá en Buenos Aires, como dos horas viajando para ida, para vuelta. Llego, le pongo un moño divino, le compro una cuchita hermosa, así bien, bien gordita de algodón. Era chiquitito, así de este tamaño, muy bebé hermoso. Era para un novio que era bien alto. No importa si se acuerdan o no”. Luego de contar la expectativa generada, Sofía contó la decepción que se llevó cuando su expareja no lo recibió de la forma esperada y, con el tiempo, la relación llegó a su fin.

Lejos de esta situación, y esa desilusión amorosa, Jujuy vive un romántico presente. Tal es así que, durante el casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari, realizado en el Palacio Sans Souci, la modelo fue protagonista de una situación inesperada y emotiva. Aunque casi no asiste al evento por compromisos laborales, finalmente pudo participar de la celebración, en la que se generó un momento especial.

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Sofía Jujuy Jiménez casi se convierte en víctima de una estafa virtual portada
Sofía Jujuy recordó el regalo que hizo por amor y terminó en una decepción

En medio de la fiesta, los anfitriones instalaron un puesto de tatuajes permanentes para que los invitados pudieran llevarse un recuerdo distintivo de la noche. Mientras muchos optaron por símbolos relacionados con la boda, Gustavo eligió tatuarse la inicial “S” de Sofía en el antebrazo. Este gesto sorprendió a Jiménez y a los presentes.

La reacción de Sofía quedó registrada en sus redes sociales. “¿Vos estás loco? Les juro que en mi vida nadie hizo esto por mí”, expresó la conductora, visiblemente emocionada, mientras grababa a su pareja durante el tatuaje. Más tarde, en Instagram, compartió sus sensaciones: “Sigo sin creer que estas cosas me estén pasando a mí. Me pidió que hiciera una ‘S’ en un papel y se la tatuó. Quizás para muchos es una tontería, para mí fue muchísimo. Realmente no me lo esperaba”.

Sofía Jujuy recordó su noviazgo de cinco años con el Pelado López
Sofía Jujuy confesó el error que no volvería a repetir con una expareja

Las publicaciones, acompañadas de fotos y videos, recibieron numerosos comentarios de amigos y seguidores, quienes celebraron el gesto y la felicidad de la pareja. Sofía reconoció que por el momento no se anima a responder con un tatuaje propio, aunque no descarta hacerlo más adelante: “No tengo tatuajes, quién sabe algún día…”.

El gesto de Gustavo fue destacado por los invitados, quienes elogiaron su determinación y la demostración de afecto. Hormaechea, alejado del mundo del espectáculo, se dedica al rugby y lidera una marca de indumentaria urbana. Comparte en sus redes su pasión por los viajes, el deporte y, desde hace cinco meses, su relación con la modelo.

La relación entre Sofía y Gustavo comenzó a principios de año durante los festejos de fin de año y, desde entonces, ambos muestran una relación consolidada, en la que comparten encuentros familiares, viajes y su afición por Boca Juniors.

El tatuaje se transformó en un símbolo del vínculo y en una muestra pública de compromiso. “Gracias mi amor por hacerme sentir especial. Te amo”, escribió Sofía en su publicación, que rápidamente sumó reacciones positivas de sus seguidores.

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