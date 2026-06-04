Autoridades envían a detención provisional a presunto asesino de fiscal panameña Patricia Ossa

Orlando Cuesta, presunto asesino de la fiscal panameña Patricia Soledad Ossa, hecho ocurrido el 18 de mayo de 2026. (Tomado de TVN)

A detención provisional fue enviado el presunto responsable del homicidio de Patricia Soledad Ossa, fiscal adjunta del Ministerio Público e integrante de la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio.

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida de detención provisional contra Orlando Cuesta, de 36 años, señalado por la presunta comisión de los delitos de femicidio y robo agravado, en contra de su expareja, luego de una solicitud presentada por la Procuraduría General de la Nación.

La medida fue adoptada tras la audiencia de garantías, donde el juez consideró que existían elementos suficientes para ordenar la detención de Cuesta, según confirmaron fuentes judiciales y medios locales.

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Ossa recibió un disparo la noche del pasado 18 de mayo y fue llevada en estado delicado al Hospital San Miguel Arcángel, donde poco después los médicos confirmaron su fallecimiento.

El imputado habría disparado, según las pesquisas judiciales, un arma de fuego contra la víctima, ocasionándole la muerte durante el incidente que actualmente es materia de proceso penal.

Las investigaciones revelan que un disparo le ocasionó la muerte a la funcionaria. Foto: Colprensa/ Archivo

Este caso generó un amplio seguimiento en la opinión pública desde que se confirmó el fallecimiento de la funcionaria judicial en el sector de Pueblo Nuevo, en la ciudad capital.

El crimen causó conmoción dentro del sistema judicial, debido al perfil profesional de la víctima y a su participación en investigaciones sensibles relacionadas con homicidios y femicidios.

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La fiscalía presentó ante el juez los resultados de la investigación preliminar del homicidio, que incluyó análisis forenses, grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos.

Como parte de la audiencia, el representante del Ministerio Público argumentó que Cuesta representaba un riesgo de fuga y que existía la posibilidad de que obstruyera la investigación en curso.

“El tribunal accedió a la solicitud de detención preventiva atendiendo a la gravedad de los hechos y las pruebas aportadas”, señaló un comunicado oficial.

En Panamá el femicidio conlleva penas de cárcel de 25 a 30 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el proceso, la defensa del imputado cuestionó algunos elementos de la investigación, pero el juez desestimó los argumentos y resolvió mantener la medida cautelar más severa.

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El Ministerio Público enfatizó la relevancia de este caso para la protección de funcionarios que intervienen en la persecución penal de delitos de alto impacto.

La audiencia contó con la presencia de representantes del Colegio Nacional de Abogados y de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, quienes reiteraron la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para fiscales y jueces.

Voceros de la Red Nacional de Mujeres Contra la Violencia exigieron acciones concretas del Estado para asegurar que hechos como el ocurrido contra Ossa no se repitan.

“La justicia debe enviar un mensaje claro frente a la violencia contra quienes luchan por la legalidad y la equidad”, manifestaron en declaraciones a medios locales.

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Red Nacional de Mujeres Contra la Violencia exige acciones concretas del Estado para enfrentar el femicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según cifras del Ministerio Público, en lo que va del año se han reportado unos 10 casos de femicidio en Panamá, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a organizaciones de la sociedad civil.

El papel de la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio resulta central en la atención de estos delitos, por lo que la muerte de una de sus integrantes ha sido interpretada como un desafío a la institucionalidad.

El Ministerio Público informó que la investigación continúa y que se mantienen abiertas otras líneas para determinar si existen cómplices o motivaciones adicionales en el caso. De acuerdo con medios de prensa, el proceso judicial incluirá la revisión de pruebas técnicas y la ampliación de testimonios durante las próximas semanas.

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