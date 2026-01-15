Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas tendrá vuelos directos a las sedes donde juega la Selección

La línea de bandera lanzó además un vuelo directo desde Córdoba a Miami, que quedará como ruta regular tras la competencia

Aerolíneas Argentinas anunció que tendrá una operación especial de vuelos con motivo de la Copa Mundial de Fútbol que se jugará este año en los Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La nueva oferta de la línea de bandera incluirá servicios directos hacia Kansas y Dallas, además de la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, con dos frecuencias semanales a partir de junio.

Esta programación especial está orientada a cubrir los partidos que disputará la Selección Argentina durante la competencia, con vuelos diseñados para facilitar el traslado de hinchas y delegaciones en las principales sedes estadounidenses.

En el caso de Kansas, la compañía previó dos vuelos especiales con motivo del partido entre Argentina y Argelia, que se jugará el 16 de junio. El esquema contempla un servicio con arribo el día previo al encuentro y otro con llegada el mismo día del partido.

Las conexiones contemplan un servicio con arribo el día previo a los encuentros y otro con llegada el mismo día de cada partido

Dallas, en tanto, concentrará la mayor parte de la operatoria especial. Aerolíneas Argentinas programó cuatro vuelos vinculados a los dos partidos que disputará la Selección en esa ciudad. Primero, el encuentro frente a Austria, previsto para el 22 de junio, y, segundo, el partido ante Jordania, que se jugará el 27 de junio.

Aerolíneas competirá directamente con American Airlines en estas rutas, ya que la línea estadounidense también conecta Buenos Aires -Ezeiza- con Dallas de forma directa.

En paralelo, la aerolínea estatal mantendrá una operación reforzada en la ruta regular entre Ezeiza y Miami. Según informó la empresa, contará con 18 frecuencias semanales, con una oferta de hasta tres vuelos diarios, en modalidades diurna y nocturna.

Para cada uno de esos compromisos, habrá dos vuelos disponibles. Uno de ellos con arribo el día anterior al partido y otro que llegará el mismo día del encuentro. Esta decisión, aclaró Aerolíneas, se tomó con el objetivo de ampliar la oferta y adaptarse a distintas necesidades de viaje.

Todos los vuelos incluidos en esta operación especial por el Mundial, así como las rutas regulares, serán comercializados a través del sitio web de Aerolíneas Argentinas y mediante agencias de viajes.

Córdoba-Miami, la nueva apuesta de Aerolíneas

En tanto, el vuelo directo entre Córdoba y Miami comenzará a operar el 5 de junio. Cabe destacar que la ruta no será exclusivamente estacional ni limitada al Mundial, ya que continuará activa una vez finalizada la competencia como servicio regular.

La nueva conexión contará con dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, y será operada con aviones Airbus A330. Con esta incorporación, Aerolíneas Argentinas ampliará la conectividad internacional desde el interior del país, sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

La ruta Córdoba–Miami se suma a la estrategia de la compañía de fortalecer su red internacional federal, en un contexto de mayor demanda de vuelos directos desde las provincias hacia destinos de los Estados Unidos.

El nuevo mapa de vuelos internacionales desde Córdoba

El Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba se consolidó el como el principal hub aéreo del interior argentino. Solo el año pasado, la terminal experimentó un aumento del 50% en pasajeros internacionales, un salto que marcó su mayor expansión desde la pandemia y lo posicionó como la tercera puerta de entrada de extranjeros al país, por detrás de Ezeiza y Aeroparque, según datos de ANAC.

El incremento responde tanto a la recuperación de la demanda pospandemia como a la incorporación y reactivación de nuevas rutas internacionales, que ampliaron significativamente la oferta de conexiones directas sin pasar por Buenos Aires.

Ese crecimiento se reflejó en una mayor oferta de rutas internacionales directas desde Córdoba. Próximamente se incorporará un vuelo a Punta Cana, operado por la aerolínea dominicana Arajet, a la vez que se reactivará la conexión con San Pablo a cargo de Latam.

Durante 2025 se sumaron servicios regulares a Bogotá (Avianca), Río de Janeiro (JetSmart y Gol), Lima (Latam), Madrid (Air Europa) y Asunción (Paranair). En total, el aeropuerto ya conecta de manera directa con más de una decena de destinos en América y Europa.

Para acompañar ese crecimiento de la demanda, Aeropuertos Argentina —parte del holding Corporación América— anunció una inversión superior a USD 26 millones para ampliar y modernizar la terminal, con el objetivo de duplicar la capacidad operativa y sumar nuevas puertas de embarque.