América Latina

Crece el rechazo a los bloqueos en Bolivia: murió una niña con cáncer que no pudo llegar a La Paz para recibir quimioterapia

Las protestas impulsadas por sectores afines al ex presidente Evo Morales superan el mes y ya dejan diez fallecidos. Hospitales de distintas regiones alertan sobre la escasez de oxígeno y medicamentos, mientras pacientes y familiares reclaman corredores humanitarios para garantizar la atención médica

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Productores agropecuarios marcharon en Cochabamba para exigir el levantamiento de los bloqueos que afectan el abastecimiento de alimentos y combustibles en varias regiones de Bolivia (REUTERS)
Productores agropecuarios marcharon en Cochabamba para exigir el levantamiento de los bloqueos que afectan el abastecimiento de alimentos y combustibles en varias regiones de Bolivia (REUTERS)

Tras más de un mes de cortes de rutas en Bolivia, las consecuencias ya se reflejan en hospitales, mercados y hogares de distintas regiones del país. La falta de medicamentos, oxígeno, combustibles y alimentos, junto con la muerte de pacientes que no lograron recibir atención a tiempo, ha convertido el impacto humanitario de la crisis en una de las principales preocupaciones de la población.

El caso que generó mayor conmoción en las últimas horas fue el de una niña de 12 años que padecía cáncer y que murió después de no poder llegar a la ciudad de La Paz para recibir quimioterapia.

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La menor vivía en Tambo Quemado, una localidad fronteriza con Chile afectada por los cortes de rutas impulsados por organizaciones campesinas y sectores sindicales que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz.

“Lamentablemente no pudo llegar a su quimioterapia que era el 18 de mayo”, explicó Ana Carola Torres, presidenta de la Asociación de Voluntarios Contra el Cáncer Infantil. Según relató, los padres intentaron atravesar distintos puntos bloqueados para trasladar a la niña, pero no lograron hacerlo.

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“Han estado los papás intentando cruzar por diferentes lugares, pero lamentablemente no tuvieron la suerte de hacerlo y tuvieron que retornar con la pequeña a su casa”, señaló.

La menor sufría un linfoma linfoblástico de células B. Tras varias semanas sin recibir el tratamiento programado, presentó una descompensación, fiebre y una hemorragia que derivaron en su fallecimiento. Su muerte elevó a diez el número de víctimas relacionadas con el conflicto. Siete de ellas murieron por no haber recibido atención médica a tiempo.

Con la consigna “La leche no espera”, productores reclamaron el levantamiento de los cortes de rutas durante una protesta en Cochabamba (REUTERS)
Con la consigna “La leche no espera”, productores reclamaron el levantamiento de los cortes de rutas durante una protesta en Cochabamba (REUTERS)

Entre los fallecidos también figura una joven de 24 años que necesitaba tratamiento oncológico y no pudo llegar a un centro de salud. La situación ha encendido las alarmas entre organizaciones de pacientes y médicos, que advierten que otros enfermos atraviesan circunstancias similares.

Torres aseguró que al menos una decena de niños con cáncer enfrenta problemas para acceder a sus terapias debido a los bloqueos, especialmente en zonas rurales de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. Además, cuestionó que ambulancias y vehículos con pacientes encuentren obstáculos para circular.

“Se está reivindicando el derecho a la protesta por encima del derecho a la vida”, afirmó.

Mientras tanto, los centros de salud trabajan bajo presión. En La Paz, el Hospital del Niño suspendió alrededor de 50 cirugías programadas debido a la falta de oxígeno medicinal. Su director, Alfredo Mendoza, advirtió que la situación se aproxima a un punto crítico.

“Hoy se nos acaba el oxígeno criogénico y vamos a utilizar solamente cilindros de oxígeno”, explicó. También alertó que las reservas disponibles alcanzarían apenas para unos pocos días. “Si en tres días no tenemos solución, va a tener estos resultados catastróficos”, sostuvo.

La preocupación también se trasladó a las familias de los pacientes internados. Padres de niños hospitalizados realizaron una protesta frente al centro médico exigiendo el ingreso de oxígeno. Entre ellos estaba Yamilet, madre de un niño de cinco años que espera una biopsia postergada por la falta de insumos.

La falta de oxígeno en centros de salud motivó una protesta en La Paz, donde manifestantes reclamaron medidas para garantizar el paso de suministros médicos (EFE)
La falta de oxígeno en centros de salud motivó una protesta en La Paz, donde manifestantes reclamaron medidas para garantizar el paso de suministros médicos (EFE)

“Por favor, pedirles que se pongan la mano al pecho y que de una vez esto solucionen”, reclamó. “Estamos hablando de muchas vidas, de vidas de niños que no tienen la culpa”, agregó.

Las dificultades para acceder a tratamientos no se limitan a los hospitales pediátricos. Janet Ramallo, una paciente oncológica de 43 años, relató las complicaciones que enfrenta cada vez que necesita acudir a consulta. “La situación está pésima, hago un esfuerzo sobrehumano para llegar acá”, dijo.

Según explicó, los problemas de transporte, la escasez de medicamentos y el aumento de precios están afectando a numerosos pacientes.

“Hay personas que ya decidieron dejar su tratamiento y usted comprenderá que el cáncer es una cuestión de vida o muerte”, afirmó. Luego lanzó una advertencia: “Nosotros queremos vivir, pero si el Gobierno no pone de su parte y no pone orden, yo creo que vamos a tener que contar más muertes”.

La crisis también se refleja fuera de los hospitales. En La Paz, comerciantes y consumidores enfrentan una oferta cada vez más reducida de productos básicos. Conseguir leche, huevos u otros alimentos requiere largas filas, mientras los precios se multiplican. En Cochabamba, productores de leche, carne porcina y aves protestaron porque no pueden transportar sus mercaderías hacia otras regiones.

Con el abastecimiento comprometido y los centros de salud al límite, la indignación de amplios sectores de la población ya no se concentra únicamente en las demandas políticas que dieron origen a las protestas.

Con consignas a favor del acceso a la atención médica, profesionales de la salud protestaron contra los bloqueos que dificultan el abastecimiento de hospitales en Bolivia (AP)
Con consignas a favor del acceso a la atención médica, profesionales de la salud protestaron contra los bloqueos que dificultan el abastecimiento de hospitales en Bolivia (AP)

El reclamo que gana espacio es otro: que se restablezca la circulación y que los enfermos, especialmente los niños, puedan acceder a la atención médica que necesitan antes de que la lista de víctimas siga creciendo.

(Con información de EFE y AFP)

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