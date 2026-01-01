Turismo internacional: estiman que la Argentina cerró el año con un desequilibrio similar al de 2017

El auge del turismo emisivo impulsó los vuelos internacionales, que crecieron 31% respecto de la prepandemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2025, la actividad turística de Argentina enfrentó un escenario de déficit internacional comparable al registrado en 2017. Según el último informe de IERAL de Fundación Mediterránea, la dinámica de los viajes mostró que el saldo del año refleja que en los primeros 11 meses viajaron 11,2 millones de turistas residentes al exterior, mientras que solo ingresaron al país 4,8 millones de turistas internacionales. De este modo, el saldo neto fue de 6,4 millones de viajeros, cifra alineada con el desbalance de viajeros observado en 2017.

El año se caracterizó por un turismo emisivo récord en el verano, cuando la cantidad de argentinos que eligió destinos fuera del país creció un 80% respecto del verano anterior, en tanto el turismo receptivo cayó 25%. El denominador común en este comportamiento fue el dólar barato, que incentivó los viajes al exterior y restó atractivo a la llegada de turistas internacionales. En ese contexto, el cociente entre turismo emisivo y receptivo se ubicó en 2,3. Esto significa que por cada viajero internacional que visitó Argentina, 2,3 residentes viajaron al extranjero. El informe lo describe como “un año de desbalance récord en décadas (exceptuando años pandémicos en los que el turismo estuvo restringido fuertemente)”.

En términos económicos, el flujo de divisas acompañó el desbalance de viajeros. El informe advierte que “el año finalizará con una salida de divisas por turismo emisivo que se ubicaría entre USD 12.000 y 13.000 millones“. Si a este monto se le restan los ingresos generados por el turismo receptivo, estimados en aproximadamente US$ 4.500 millones, “el saldo de divisas ocasionado por la actividad turística será deficitario de entre USD 7.000 y 8.500 millones“. Estas cifras son provisorias, ya que resta conocer el resultado de la cuenta de viajes del cuarto trimestre.

El impacto de esta dinámica se trasladó al sector hotelero interno. Las mediciones de INDEC marcaron una caída del 3% en la cantidad de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento durante 2025, con una mayor incidencia en el turismo receptivo. El informe señala que “la cantidad de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento cayó 3%, con mayor incidencia en el turismo receptivo”.

En cuanto a las tendencias de búsqueda, las consultas relacionadas con turismo emisivo en Google se mantuvieron en niveles altos, aunque dejaron de crecer respecto al año anterior. “Los últimos registros ubican a estas búsquedas por debajo de las que tenían en el periodo 2024/25, es decir en la previa del verano de récord de emisivo”. En cambio, las búsquedas vinculadas al turismo interno se mostraron más bajas, con una caída del 18% en septiembre y octubre respecto al mismo periodo de 2024, aunque en noviembre y diciembre se acercaron a los niveles del año pasado. “Es precisamente en las últimas semanas del año cuando estas búsquedas se intensifican. Esto ha ocurrido así en los últimos años y es un patrón muy común a la hora de decidir viajes en la actualidad”.

De cara a la temporada alta de 2026, el informe de IERAL describe que “el desempeño que tuvo la actividad turística en el verano 2025 será un piso para lo que resulte en 2026”. Entre los factores que podrían influir en una mejoría se mencionan el encarecimiento relativo del destino Brasil, la menor incertidumbre cambiaria después de las elecciones y el llamado “efecto Messi”, ya que parte de los turistas emisivos podrían reservar parte de su presupuesto para viajar a ver a la selección en Estados Unidos.

En materia de conectividad, la cantidad de vuelos internacionales desde y hacia Argentina en noviembre se ubicó “31% por encima de los que existían en 2019 (prepandemia)”, impulsada por el auge del turismo emisivo. En contraste, los vuelos nacionales apenas superaron en 5% los niveles de 2019. Esta diferencia en la conectividad aérea representa un desafío para el sector turístico local de cara a 2026, según el informe: “incrementar la competitividad turística local, ampliar conectividad, lograr mayor cantidad de turistas internacionales en el país, sostener y volver a dinamizar el empleo en la actividad turística”.

El informe sostiene que la recuperación del turismo receptivo se apoya en la mejora de la competitividad cambiaria y en el desarrollo de eventos internacionales, factores que, junto con el intenso flujo de turismo emisivo, generan oportunidades en materia de conectividad. Para el próximo verano, se anticipa que “los flujos internacionales mostrarán, sin lugar a duda, un resultado deficitario”, aunque se estima que el turismo emisivo no será tan fuerte como en 2025 y que el turismo receptivo podría continuar recuperándose, achicando ligeramente el déficit.

La visión de Sturzenegger sobre el gasto turístico

El debate sobre la salida de divisas por turismo volvió a ganar espacio en la agenda pública. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, defendió el gasto de los argentinos en el exterior y su impacto en la economía local. “Los argentinos que gastan dólares en el exterior son héroes de la producción”, sostuvo en declaraciones recientes. Según Sturzenegger, “el gasto en turismo en el exterior es una de las formas más puras de libertad”. El funcionario afirmó que “eliminar restricciones para viajar y comprar en el exterior fortalece la competencia y dinamiza la economía”.