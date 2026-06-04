Irán dijo que mantiene abierto el diálogo con Estados Unidos, pero que no hay avances hacia un acuerdo final

El canciller iraní Abbas Araghchi durante una conferencia de prensa en Estambul, en medio de las tensiones entre Teherán y Washington (REUTERS/Archivo)

El régimen iraní afirmó este miércoles que las comunicaciones con Estados Unidos siguen activas, aunque descartó que las conversaciones hayan producido resultados concretos para poner fin al conflicto que sacude a Medio Oriente.

El mensaje fue transmitido por el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, en medio de nuevos enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses e iraníes y mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un entendimiento.

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Según declaraciones difundidas por la agencia iraní Tasnim tras una entrevista concedida a la cadena Al Mayadeen, Araghchi sostuvo que los canales de diálogo entre ambos países permanecen abiertos pese a las tensiones militares registradas en las últimas semanas.

“Las comunicaciones con los estadounidenses no se han interrumpido”, afirmó el canciller iraní. Sin embargo, aclaró que esos contactos no han producido resultados visibles.

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“No se ha logrado ningún progreso tangible en el proceso de negociación”, señaló.

El jefe de la diplomacia iraní explicó que durante esos intercambios se transmitieron mensajes relacionados con la necesidad de detener las operaciones militares contra Beirut y reducir la escalada regional. Aun así, indicó que Teherán considera que todavía no existen condiciones suficientes para retomar plenamente las conversaciones políticas.

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El canciller iraní, Abbas Araghchi, durante una reunión con embajadores y diplomáticos acreditados en Teherán (EFE/Archivo)

De acuerdo con Araghchi, cualquier regreso a una mesa formal de negociación dependerá de varios factores que Irán considera indispensables.

“Volver a la mesa de negociaciones está condicionado a garantizar los derechos del pueblo iraní, poner fin a la guerra en el Líbano y detener las tensiones en la región”, declaró.

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Las afirmaciones llegan después de varios días de versiones contradictorias sobre el estado de los contactos entre Washington y Teherán. Mientras funcionarios estadounidenses habían insistido en que los intercambios continuaban, desde Irán se había cuestionado la posibilidad de avanzar mientras persistieran las operaciones militares respaldadas por Estados Unidos e Israel en distintos escenarios de Oriente Medio.

Nuevos cruces militares

Las declaraciones del canciller coincidieron con una nueva escalada verbal y militar entre ambos países.

Horas antes, Araghchi publicó un mensaje en la red social X en el que justificó las acciones de las fuerzas armadas iraníes y aseguró que sus operaciones tienen un carácter defensivo.

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“Nuestras Fuerzas Armadas están llevando a cabo ataques de autodefensa contra sitios que Estados Unidos tiene permitido utilizar para atacar el transporte marítimo civil y violar el alto el fuego”, escribió.

El Ejército de EEUU anuncia ataques contra una isla iraní en el estrecho de Ormuz

El ministro también lanzó una advertencia a Washington. “Cualquier acto hostil recibirá una respuesta inmediata y decisiva”, afirmó.

En el mismo mensaje sostuvo que las campañas de presión aplicadas durante años contra la República Islámica no lograron modificar la posición de Teherán. “Lo que las sanciones y la guerra no lograron conseguir no se obtendrá con más guerra”, agregó.

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Las declaraciones fueron difundidas después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informara sobre operaciones militares realizadas contra instalaciones iraníes y anunciara la interceptación de misiles y drones lanzados desde territorio iraní.

La amenaza del negociador iraní

Las amenazas del régimen también fueron compartidas por Mohamad Baqer Qalibaf, uno de los principales representantes iraníes en las negociaciones relacionadas con el conflicto.

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Según declaraciones reproducidas por la agencia ISNA, Qalibaf aseguró que Irán responderá a cualquier acción militar dirigida contra el país.

“Hoy, la nación iraní, en su lucha contra Estados Unidos y el régimen sionista, ha demostrado que la era de las amenazas sin coste contra Irán ha llegado a su fin”, afirmó.

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El funcionario añadió que “cualquier agresión recibirá una respuesta decisiva, contundente y proporcionada”.

El titular del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, durante una visita oficial a Beirut (REUTERS/Archivo)

Acusaciones cruzadas sobre ataques en Kuwait

La jornada también estuvo marcada por nuevas acusaciones entre Washington y Teherán.

El CENTCOM rechazó una versión iraní relacionada con los daños registrados en el aeropuerto internacional de Kuwait.

Las fuerzas estadounidenses sostuvieron que el impacto fue consecuencia de un ataque iraní y no de la caída de un interceptor estadounidense, como habían sugerido autoridades iraníes.

“Irán atacó el aeropuerto civil con drones en un ataque deliberado, calculado e injustificado”, afirmó el comando militar estadounidense.

(Con información de EFE y AFP)