Costa Rica

Diputadas costarricenses presentan recurso de amparo contra la Presidencia Legislativa por limitar derechos parlamentarios

Claudia Dobles y Abril Gordienko denuncian resolución que les impidió intercambiar comisiones, calificándola de arbitraria y contraria al Reglamento del Congreso

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Dos mujeres sonriendo, una con cabello castaño y chaqueta roja, la otra con cabello gris y chaqueta beige, se miran frente a un moderno edificio de cristal.
Claudia Dobles y Abril Gordienko acudieron a la Sala Constitucional tras la negativa de la Presidencia Legislativa a su solicitud de permuta en comisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diputadas Claudia Dobles Camargo y Abril Gordienko López presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, tras considerar que una reciente decisión vulneró sus derechos parlamentarios y sentó un precedente peligroso para la democracia costarricense.

Ambas legisladoras solicitaron formalmente realizar una permuta entre sus participaciones en las comisiones legislativas permanentes especiales.

Argumentaron que el Reglamento de la Asamblea Legislativa reconoce expresamente este derecho y no impone restricciones en cuanto a la pertenencia a diferentes fracciones legislativas.

Sin embargo, la Presidencia Legislativa denegó la solicitud bajo el argumento de que las permutas no pueden realizarse entre diputadas de fracciones distintas, lo que las legisladoras calificaron como una interpretación arbitraria y carente de fundamento legal.

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Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, no aceptó la permuta entre las dos diputadas de oposición (Cortesía)
Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, no aceptó la permuta entre las dos diputadas de oposición (Cortesía)

Según el comunicado, la resolución impugnada excede las competencias de la Presidencia Legislativa y crea una restricción inexistente en la normativa interna, lo que constituye una afectación directa a los derechos fundamentales de representación política.

Dobles y Gordienko sostienen que la permuta propuesta cumplía con todos los requisitos: ambas son titulares en sus respectivas comisiones, la solicitud se presentó en el plazo reglamentario y ninguna ostenta la presidencia de las comisiones involucradas.

Además, el intercambio no alteraría la representación partidaria ni la paridad de género, ya que se trata de una permuta entre dos mujeres.

La controversia cobra relevancia pública porque las comisiones legislativas son espacios esenciales donde se discuten y dictaminan proyectos de impacto nacional. Impedir de manera arbitraria la participación de representantes electos, según las diputadas, debilita la representación democrática y el respeto al Estado de Derecho.

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Dobles y Gordienko insisten en que la defensa de sus derechos es clave para salvaguardar la pluralidad y legalidad en el Parlamento. Cortesía: Equipo de comunicación Claudia Dobles
Dobles y Gordienko insisten en que la defensa de sus derechos es clave para salvaguardar la pluralidad y legalidad en el Parlamento. Cortesía: Equipo de comunicación Claudia Dobles

La Sala Constitucional ha reiterado en resoluciones anteriores que la permuta es un derecho parlamentario funcional y que la Presidencia Legislativa no puede vetarlo por criterios políticos siempre y cuando se cumplan los requisitos formales. Al desconocer dicha jurisprudencia, la Asamblea Legislativa podría exponerse a una condena constitucional con consecuencias institucionales y patrimoniales.

La diputada Abril Gordienko López advirtió que la decisión afecta especialmente a las fracciones unipersonales, que solo pueden ejercer el derecho de permuta con legisladores de otros partidos. Negar esta posibilidad genera una desigualdad injustificada y vulnera el principio de igualdad parlamentaria. Claudia Dobles Camargo, por su parte, subrayó que “no se puede permitir que interpretaciones arbitrarias vacíen de contenido los derechos que la ley garantiza a las diputaciones, ya que ello sienta un precedente peligroso para el funcionamiento democrático del Parlamento”.

Las diputadas argumentan que la resolución restringe derechos fundamentales de representación política en la Asamblea Legislativa. Cortesia: Equipo de comunicación Claudia Dobles
Las diputadas argumentan que la resolución restringe derechos fundamentales de representación política en la Asamblea Legislativa. Cortesia: Equipo de comunicación Claudia Dobles

Ambas legisladoras manifestaron que seguirán participando activamente en las comisiones y cumpliendo sus responsabilidades, pero defenderán por todas las vías legales el respeto a la Constitución, el Reglamento Legislativo y los derechos de todas las diputaciones. “Defender estos derechos, concluyeron, es también defender el derecho de la ciudadanía a una Asamblea Legislativa plural, respetuosa de la ley y libre de abusos desde la Presidencia legislativa”.

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