La inversión en minería superará los USD 61.000 millones en la próxima década: qué provincias esperan los mayores desembolsos

San Juan se posiciona como la provincia que concentrará el mayor volumen de inversiones. REUTERS/Matias Baglietto

Impulsada por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), la inversión en proyectos mineros proyectada para los próximos años ya asciende a USD 61.500 millones, de acuerdo con un relevamiento de la Secretaría de Minería. Se trata, en su gran mayoría, de iniciativas que ya fueron anunciadas y que, en casi todos los casos, se encuentran en ejecución.

El análisis abarca 37 proyectos metalíferos y de litio que prevén iniciar operaciones en la próxima década o ampliar su capacidad instalada. Si bien los montos informados no implican desembolsos inmediatos en su totalidad, sí reflejan compromisos de inversión progresiva que se materializarán a lo largo del tiempo, e incluso podrían superarse conforme avancen las obras.

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En este escenario, San Juan se posiciona como la provincia que concentrará el mayor volumen de inversiones. Con 8 proyectos en cartera, acumula alrededor de USD 33.000 millones, más de la mitad del total relevado.

Por su parte, Salta encabeza el ranking en cantidad de proyectos. Con 11 iniciativas, suma inversiones estimadas en USD 14.600 millones.

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El podio se completa con Catamarca, que cuenta con 8 proyectos y un total cercano a los USD 8.000 millones. Más atrás aparece Jujuy, con 3 proyectos que representan unos USD 2.500 millones.

Mapa de inversión minera (Secretaría de Minería)

Otras provincias con participación en el mapa de inversiones son Mendoza, con un proyecto estimado en USD 630 millones; Santa Cruz, con USD 600 millones; Río Negro, con USD 180 millones; y Chubut, con USD 135 millones. Además, se identifican iniciativas compartidas entre Salta y Catamarca por unos USD 1.500 millones.

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El mapa de distribución refleja no solo el volumen de capital proyectado, sino también la consolidación de regiones específicas como hubs mineros.

Expectativas de empleo

En materia de empleo, la cartera de Minería detalló que el sector mantuvo una tendencia de crecimiento durante 2025, consolidando su recuperación en la segunda mitad del año.

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De acuerdo con los datos relevados, en el cuarto trimestre de 2025 se alcanzó un promedio de 18.069 puestos de trabajo, lo que representó un incremento interanual del 4,7%.

Evolución del empleo en el sector minero (Secretaría de Minería)

En particular, al comparar el cuarto trimestre con el período inmediatamente anterior, se registró una suba del 2,4%, reflejando una aceleración en la generación de puestos laborales.

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En cuanto a la producción, el informe oficial señaló que en 2025, la producción minera argentina mostró un desempeño heterogéneo según el mineral, con el oro y el litio como principales motores de la actividad.

La producción aurífera alcanzó los 1.200 kOz (kilo onzas), provenientes de 15 proyectos en operación. En este segmento, Santa Cruz se consolidó como la principal provincia productora, seguida por San Juan, que mantiene un rol relevante en la minería metalífera. En contraste, los proyectos Ajedrez, Córdoba y Mina Catalina Li, ubicados en Jujuy y de escala pequeña y mediana, tuvieron una incidencia marginal en el total nacional.

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Respecto a la plata, la producción se ubicó en 22.400 kOz, generada en 14 operaciones activas. Este mineral se obtiene mayoritariamente como subproducto de explotaciones auríferas. Nuevamente, Santa Cruz lideró ampliamente, mientras que Jujuy se posicionó en segundo lugar. Más rezagadas aparecen Catamarca y San Juan, con aportes menores.

El litio, por su parte, fue uno de los segmentos más dinámicos. La producción nacional alcanzó aproximadamente 116 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), generadas en seis proyectos operativos, lo que implicó un crecimiento del 56% respecto de 2024. En este rubro, Jujuy se ubicó como el principal polo productivo gracias a los proyectos Olaroz y Cauchari-Olaroz, seguido por Catamarca.

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Sobre los metales base, la producción de plomo totalizó unas 33,5 mil toneladas, comercializadas principalmente como concentrado. En tanto, el zinc registró una producción de 3.300 toneladas, obtenidas íntegramente como subproducto de otras explotaciones.

Finalmente, la producción de cobre continúa siendo marginal en el país. El único proyecto donde se extrae como mineral principal es Martín Bronce, mientras que en Lindero se obtiene en forma secundaria.

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Las exportaciones mineras

En el plano comercial, las ventas externas de minerales metalíferos y litio alcanzaron aproximadamente USD 5.806,6 millones. Dentro de ese total, los minerales metalíferos explican la mayor parte de los envíos, con el oro a la cabeza: este mineral generó USD 4.093,8 millones, consolidándose como el principal producto de exportación del sector.

En segundo lugar se ubicó el litio, que aportó USD 914,9 millones, reflejando el crecimiento sostenido de este segmento impulsado por la demanda global vinculada a la transición energética. La plata, en tanto, alcanzó exportaciones por USD 784,5 millones, manteniendo un rol relevante aunque por detrás del litio.

Por último, el cobre continúa con una participación marginal en la canasta exportadora minera, con apenas USD 13,4 millones, lo que evidencia el limitado desarrollo actual de este mineral en el país.

Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Las exportaciones mineras alcanzarán los USD 9.000 millones en 2026, impulsadas por un escenario de recuperación de precios internacionales en oro y litio, lo que representaría un incremento cercano al 49% respecto al año pasado.