La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 2,4% en noviembre y acumuló un alza de 32,6% en los últimos doce meses

Los precios porteños se aceleraron en el undécimo mes del año, ya que los dos meses anteriores el índice había mostrado una suba de 2,2%. Recreación y cultura trepó 4%. El Indec informará este jueves el dato a nivel país

La inflación porteña se aceleró
La inflación porteña se aceleró en noviembre; mañana se conocerá el dato del Indec (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró en noviembre y marcó un alza del 2,4%, por lo que acumuló en los primeros 11 meses del año una suba de 28,3%. A su vez, el aumento a nivel interanual fue del 32,6%, según informó este miércoles el Instituto de Precios al Consumidor porteño (IPCBA).

Según el informe, el comportamiento de los precios en noviembre respondió principalmente a los aumentos en varias divisiones. Entre ellas, se destacaron Recreación y Cultura, Cuidado personal, protección social y otros productos; Restaurantes y Hoteles, Transporte y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, cuyos aumentos superaron al promedio.

El aumento de precios en la ciudad de Buenos Aires siempre se publica antes que el índice nacional del Indec, por lo que ya marca una tendencia de la cifra que se conocerá este jueves. Según los analistas privados, el organismo que dirige Marco Lavagna también informará un número más alto de inflación que los meses previos. La cifra de octubre fue de 2,3% (ya había mostrado una aceleración) y para noviembre algunas consultoras proyectan hasta 2,5 por ciento.

Dentro de la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, los precios subieron 2,5%. Este aumento reflejó principalmente los incrementos en los gastos comunes por la vivienda y en los alquileres. Además, impactaron las actualizaciones en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y del gas natural por red.

En la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas, los precios registraron un aumento promedio de 2,2%, Los principales impulsos provinieron de Carnes y derivados, que subieron 4,5%; Pan y cereales, con un incremento de 2%, y Frutas, que crecieron 6,8%. En sentido contrario, se destacó la caída en Verduras, tubérculos y legumbres, que disminuyeron 5,1 por ciento.

La división de Transporte mostró un incremento de 2,9%. Los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar explicaron gran parte de la suba, mientras que los automóviles también aportaron en menor medida. Por otro lado, las caídas en los valores de los pasajes aéreos contribuyeron a reducir la presión sobre esta división.

En el caso de Restaurantes y hoteles, los precios aumentaron 2,7%, como resultado de las subas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

El impacto de los paquetes turísticos

La división de Recreación y cultura fue la que registró un mayor aumento, de 4%, y respondió a los mayores valores en paquetes turísticos y, en menor medida, a las subas en los precios de servicios recreativos, deportivos y culturales.

En términos interanuales, las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Transporte fueron las principales responsables del crecimiento de los precios minoristas, explicando 60,6% de la variación interanual del Nivel General.

Durante noviembre, los Bienes registraron un incremento de 2,3%, mientras que los Servicios aumentaron 2,5%. Entre los gastos más importantes, se destacaron los gastos comunes por la vivienda y los alquileres, junto con las subas en las cuotas de la medicina prepaga, en los establecimientos de enseñanza formal y en los paquetes turísticos. En sentido contrario, las variaciones negativas en los pasajes aéreos redujeron la presión sobre los servicios.

El rubro "Recreación y cultura"
El rubro "Recreación y cultura" fue el que registró el mayor aumento de precios en noviembre en CABA, con un alza del 4% Crédito: Página Oficial Turismo Buenos Aires

En los primeros 11 meses del año, los Bienes acumularon una suba de 22% y los Servicios de 32,4%. En términos interanuales, los Bienes aceleraron hasta 24,3%, mientras que los Servicios disminuyeron su ritmo de incremento hasta 38%, con una reducción de 2,3 puntos porcentuales.

Por otro lado, los Regulados aumentaron 2,7%, mientras que los bienes y servicios Estacionales promediaron un aumento de 0,9%.

