La canasta básica aumentó 3,6% y una familia tipo necesita $1.257.329 al mes para no ser pobre

La CBT acumula una suba del 22,7% y una variación interanual del 25,4 por ciento (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que durante noviembre de 2025 el costo de la canasta básica total (CBT) —que determina el umbral de pobreza— alcanzó los $1.257.329,03 para un hogar tipo de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires. En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca el límite de la indigencia, se ubicó en 566.364,43 pesos.

Estos valores, actualizados mensualmente, establecen los umbrales oficiales de línea de indigencia y línea de pobreza en la región, y su evolución resulta determinante para la medición de la situación social y económica de millones de hogares.

De acuerdo con el informe técnico “Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total”, la variación mensual de la CBA fue de 4,1%, mientras que la CBT fu de 3,6 por ciento respecto de septiembre. Con este resultado, la CBA acumula en el año un incremento del 21,1% y una variación interanual del 28,9%, mientras que la CBT acumula una suba del 22,7% y una variación interanual del 25,4 por ciento.

La canasta básica alimentaria (CBA) representa el monto mínimo necesario para cubrir los requerimientos nutricionales esenciales de una familia, definiendo así la línea de indigencia. Por su parte, la canasta básica total (CBT) amplía ese cálculo al incluir, además de los alimentos, bienes y servicios no alimentarios, como vestimenta, transporte y educación, y establece la línea de pobreza. Según el Indec, quienes no alcanzan a cubrir la CBA se consideran en situación de indigencia, y quienes no logran cubrir la CBT, en situación de pobreza.

El informe del INDEC toma como referencia al denominado “Hogar 2”, considerado la familia tipo para este análisis. Este hogar está compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años. La composición de este grupo familiar equivale a 3,09 adultos equivalentes, una medida técnica que permite comparar las necesidades de consumo de diferentes hogares en función de la edad y el sexo de sus integrantes.

En cuanto a la evolución de los valores, la CBA experimentó en noviembre de 2025 una variación mensual del 4,1%, mientras que la CBT aumentó un 3,6% respecto al mes anterior. En términos acumulados, la CBA registró un incremento del 26,1% en lo que va del año, y la CBT, del 22,7%. Si se compara con noviembre de 2024, la variación interanual fue del 28,9% para la CBA y del 25,5% para la CBT, lo que refleja el impacto de la inflación en los costos básicos de vida, según el organismo.

El estudio, elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas de Precios del Instituto de Estadísticas, detalla los valores mensuales expresados en pesos y las variaciones porcentuales de cada canasta. Para un adulto equivalente —la referencia utilizada por el organismo para establecer los umbrales de pobreza e indigencia— la línea de pobreza se ubicó en $406.902,60, mientras que la línea de indigencia fue de $183.289,46.

La metodología utilizada por el Indec para calcular estas canastas se basa en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) y en el coeficiente de Engel, que relaciona el gasto en alimentos con el gasto total de los hogares. Para la CBA, se consideran los requerimientos energéticos y proteicos mínimos para un varón adulto de entre 30 y 60 años con actividad moderada, y se seleccionan los alimentos y cantidades según los hábitos de consumo relevados en la población. La Canasta Básica Total se obtiene al ampliar la Canasta Básica Alimentaria con la estimación de gastos en bienes y servicios no alimentarios, aplicando el coeficiente de Engel.