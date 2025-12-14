Clima de Negocios: Marcos Galperin se “jubila” y una parte de la política ya lo mira como posible outsider para la Presidencia

Marcos Galperin en Montevideo (Bloomberg)

“Galperin, la persona más rica de Argentina, casi suena como si estuviera contemplando postularse para un cargo político. No lo descarta del todo: «He aprendido a evitar ciertas palabras como ‘nunca’ o ‘siempre’»”.

Así termina la entrevista que le hizo días atrás la agencia internacional Bloomberg al dueño de la empresa de mayor market cap de la región, también el empresario más rico y, sin dudas, uno de los más influyentes de Argentina.

Bloomberg destacó que su combativo apoyo al liberalismo económico no es nada nuevo. “Después de todo, hace 26 años, como flamante emprendedor, llamó a su empresa Mercado Libre”, destacaron. “Siempre ha estado bastante claro cuál es nuestra ideología”, declaró el empresario cuyo patrimonio personal ronda la friolera de USD 9.400 millones (según el índice de la propia agencia).

Con Mauricio Macri en la sede de Mercado Libre, en 2028 (Adrián Escándar)

A los 54 años, Marcos Galperin se “jubila”. O algo así. En pocos días dejará de ser CEO de su “bebé”, la empresa que cofundó y comanda desde entonces. Es un referente indiscutido, el arquitecto de un gigante que lleva su impronta grabada a fuego. No sólo un emprendedor que se convirtió en un empresario exitoso y poderoso, sino también un faro para las startups y para más de una docena de unicornios que siguieron su camino y, en muchos casos, también sus consejos.

Será reemplazado por Ariel Szarfsztein, un “tapado” que estudió como él en Stanford, EEUU, y que hace relativamente poco tiempo desembarcó en la empresa. Desde que lo anunció, en mayo de este año, se habla del rol que ocupará en adelante. Seguirá siendo presidente del board y jura que usará el tiempo libre para pensar en estrategias de largo plazo para su empresa, como temas de IA.

“¿Marcos, lejos del día a día? Olvidate, eso no va a pasar. Quizás afloje un poco, pero va a estar”, dice alguien de la empresa que pide off the récord.

¿Cambiemos?

En ese contexto, un rumor creció en las últimas semanas. No es algo nuevo, es una idea recurrente, que vuelve de tanto en tanto y que ahora su eventual tiempo libre potenció otra vez: Galperin podría dar un salto a la política... o al menos hay manos grandes dispuestos a empujarlo.

¿Le interesa? No está del todo claro, pero hay sondeos y menciones concretas en reuniones partidarias, según pudo saber Infobae. Es que se viven tiempos de renovación de los espacios y es evidente una casi desesperada búsqueda de caras nuevas, pero conocidas, luego de la irrupción de Javier Milei.

Para decirlo de otra manera, y más allá de la postura del empresario, una parte de la política mira fijo a Galperin para ver si ahora, de una vez por todas, pueden convencerlo para que dé el paso. Y no para un puesto menor: nada de diputaciones y senadurías.

El empresario fiscalizando para el PRO en 2019 (@marcos_galperin)

Es una idea de algunos círculos que en el entorno del empresario juran que es algo con bastantes pocas chances de ocurrir. El mismo lo dijo en una entrevista en La Nación, el año pasado: “Es un mito total que quiera ser presidente. Tampoco quiero entrar a la política”. Pero en la convulsionada Argentina todo cambia a la velocidad de la luz.

“Hay que rodearlo y encontrarle la vuelta. Y está claro que no puede ser para un puesto legislativo por su perfil y porque es alguien que está acostumbrado a dirigir, a mandar. ¿Ministro de alto rango? Quizás, pero de quién. Está para más”, opinaron desde un espacio que podría definirse como afín. Como sea, falta mucho. Nadie quiere quemarlo… ni quemarse. En Mercado Libre eligieron no hacer comentarios sobre el tema con Infobae.

La cercanía de la que se habla en las últimas semanas, claro, es con Mauricio Macri. El líder del Pro está buscando sucesor: quiere revivir –o mantener vivo– al Pro. Lo desvela la idea de que le ocurra lo que a Cristina Kirchner, que nunca pudo, supo o quiso ungir un heredero. No pocos creen que el exmandatario se acordó algo tarde.

Cerca de Macri dicen “ni”. Hablan de la muy buena relación personal y de larga data entre ambos, de conversaciones periódicas y de que, “obvio”, se verán en Cumelén en el verano. Como contó Infobae hace casi un año, ahora ambos son vecinos en el muy exclusivo barrio cerrado de Villa La Angostura frente al Lago Nahuel Huapi. Los propietarios recuerdan una ardua negociación en la que el empresario subió varias veces el precio hasta que fue irresistible para el vendedor.

Galperin en la costa uruguaya

Macri vive tiempos de cambios en todo sentido. Incluso allegados cuentan en voz baja que está buscando una nueva propiedad, quiere pasar de su casona de Acassuso a otra en San Isidro. Con su círculo más íntimo delinea la idea de un renacer del Pro con una cara al frente que no quiere que se la de ninguno de los históricos dirigentes que aún están a su lado. Algunos de ellos se ilusionan con una suerte de espejo, la idea de un sucesor de perfil similar al del ex mandatario: empresario exitoso que se proyecta a lo más alto de la política. Claro, Macri en el medio tuvo a un Boca Juniors multicampeón y Galperin nunca se acercó a la vida política de Independiente, de quien es hincha, y donde siempre pisan fuerte sus “enemigos”: los Moyano.

“Marcos tiene un perfil muy interesante para liderar un proceso de reconversión, pero falta. Mauricio mantiene reuniones con los jóvenes que quedaron en el Pro puro, con los de más experiencia. Con ellos habla de un eventual relanzamiento. A eso, claro, por ahora le falta una cabeza”, destacaron ante este medio desde el círculo cercano de Macri. Insisten con la prudencia y el largo plazo, y sonríen cuando se habla de Galperin, pero no adelantaron nada.

Con los rumores, no son pocos los que se preguntaron qué podría pasar, de avanzar con su perfil político, con la muy buena relación que tiene hoy Galperin con Milei y con algunos de sus negocios y planes futuros de Mercado Libre atados a decisiones de las autoridades.

Bucólico y ranchero

En el entorno de Galperin remarcan lo planificada y pensada que fue su salida como CEO de la empresa. Describen un proceso muy largo, de introspección, y en el que primaron el timing y, sobre todo, la elección del sucesor.

“Todo lo contrario a lo que está haciendo Mauricio, que está intentando resucitar el partido. Marcos se va en la cima, exitoso. Hoy no es un político, pero todo puede pasar”, aseguró ante este medio un empresario que se considera amigo de Galperin.

Votando en las presidenciales de 2023

Mientras tanto, el dueño de Mercado Libre disfruta de su vida tranquila en Montevideo. Allí volvió repentinamente en 2019 cuando ganó Alberto Fernández y en medio de denuncias penales en su contra por supuestos delitos cambiarios. Nunca prosperaron. Temió por su futuro y el de su familia y cruzó el charco otra vez. En Uruguay había vivido desde el 2002 y durante todo el kirchnerismo.

Bloomberg lo retrató caminando por una bucólica Montevideo, sin guardaespaldas y transpirando en una húmeda mañana de calor. También como un señor que hace las compras en el barrio, corre por la playita cercana, hace los asados para los amigos los domingos y que hasta lloró mientras pensaba cuándo y cómo renunciar como CEO de su empresa. “En Argentina te piden fotos, esto y lo otro. Uruguay es un paraíso para mí”, comentó, y dejó una frase que fue título de la entrevista: “El verdadero poder es elegir cuándo dar un paso al costado”.

Juega al golf y al tenis, pero le va mucho mejor con los palos que con la raqueta. Al tenis lo apoya también económicamente. Desde hace un par de años, la Asociación Argentina de Tenis entrega la Beca Galperin al Mérito. Son USD 100.000 anuales para potenciar la carrera de dos tenistas jóvenes que demuestren un potencial para alcanzar el Top 100 del ranking mundial de la ATP.

Galperin con quien será su sucesor como CEO de Mercado Libre, Ariel Szarfsztejn

También disfruta mucho de un rancho ganadero que, según confiaron allegados, habría comprado en EEUU, en el estado de Wyoming. Allí, dijeron, pesca, monta caballos y se relaja, lejos de Argentina. No hay fotos suyas, al menos públicas, luciendo sombrero de ganadero al estilo Kevin Costner en Yellowstone, la exitosa serie filmada en Montana, un estado vecino, otro de los llamados “montañosos”.

Muchos de los que lo conocen dicen que disfruta de un estilo relajado “muy Sun Valley”, por la conferencia de millonarios, la mayoría tech, que organiza todos los años Allen & Company. Allí, a ese lodge premium de Idaho, viajaron Milei y Luis Caputo el año pasado. Galperin es un habitué del encuentro desde hace años, siempre acompañado por su esposa Karina. La mayoría de los millonarios que acuden al exclusivo meeting empresarial son dueños de ranchos ganaderos en la zona y Galperin se habría subido a la ola.

“Marcos se va a convertir en una especie de asesor de primer nivel, eso hará, más allá de seguir muy cerca de Mercado Libre. No es que va armar un gran fondo para invertir. Es un tipo que escucha y le gusta dar consejos, transmitir su experiencia a sus pares. Extraña a la Argentina y está para apoyar, veremos de qué forma”, aseguró otro empresario que lo conoce. En el país viven sus tres hijos: el mayor estudió en San Andrés negocios digitales y administración de empresas y se está preparando para mudarse pronto a Brasil a trabajar en la multinacional que hace consultoría de negocios a la que ingresó este año. El otro varón estudia medicina y su hija ciencias sociales.

No es la primera vez que “satélites” del Pro intentan acercar a Galperin. Más de uno recuerda el insistente trabajo de hace unos años de Eduardo Bastitta, el joven empresario dueño de Plaza Logística y +Colonia. Bastitta integra el grupo de empresarios y economistas que asesora a Milei, un equipo consultivo que no está claro si sigue existiendo como tal.

El año pasado, Javier Milei visitó la sede de Mercado Libre en el barrio porteño de Saavedra

Muy picante en redes sociales por momentos –con fuertes críticas al peronismo (“Peronia”, escribió varias veces), los K, el populismo y el estatismo–, Galperin parece estar está más tranquilo en los últimos meses, al menos con la política local. En redes, ahora su foco son comentarios contra el antisemitismo global y la cultura woke. También apoyo a las políticas de Milei.

Mercado Libre tiene varias cuestiones en las que la regulación del Gobierno puede impactar en su negocios. Hasta ahora, la relación con la gestión Milei es muy buena. Por un lado están las denuncias administrativas cruzadas entre Mercado Libre y Modo, la billetera de casi todos los bancos públicos y privados. Se acusaron fuerte, pero los expedientes “duermen” en los despachos oficiales hace meses.

Otro tema pendiente del que no hay novedades desde hace un año es la licencia bancaria que “Meli” tramita ante el Banco Central para que Mercado Pago, la fintech de Galperin, se convierta en banco. Las entidades tradicionales celebraron que si eso ocurría iban a competir en la misma cancha, pero Mercado Banco se demora en llegar.

En el medio están las siempre polémicas exenciones impositivas a las que accede la empresa por medio de la ley de Economía del Conocimiento y en los últimos meses se destacó el apoyo de la empresa a deportistas, desde Franco Colapinto al joven ajedrecista Faustino Oro. En medio de la grieta entre el Gobierno y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, Galperin parece haber puesto huevos en ambas canastas: su compañía se convirtió en octubre en sponsor principal de la Liga Profesional y la semana pasada anunció que iba a estar en la camiseta de Estudiantes de la Plata, el finalista del torneo local presidido por Sebastián Verón, archienemigo de Tapia por estas horas. Le trajo suerte: el “Pincha” es el nuevo campeón del fútbol vernáculo.

Seguramente esta semana la empresa festejó también que las billeteras podrán pagar sueldos, como quedó plasmado en el proyecto de nueva ley Laboral que el Gobierno envió al Congreso. Horas antes, el empresario había dicho que no poder hacerlo era “bastante indignante”. Queda aún la aprobación legislativa y no entró por el momento el pago de jubilaciones, algo que Mercado Libre busca hacer desde hace tiempo desde su app. “¿Pasará por el Congreso una norma que perjudica a los mismos bancos que Caputo les pide que le compren bonos en pesos y dólares?“, se preguntó un banquero días atrás. En la city porteña dudan, aunque el proyecto del Concejo de Mayo parece bastante cerrado.

Son días de outsiders a la carta. En medio de los rumores de que el pastor evangelista Dante Gebel podría ser candidato por el peronismo, sobrevoló otra vez el nombre del hombre más rico del país.

Falta mucho y Galperin dice que no por el momento. Antes va a enfrentar un reto personal: dejar las riendas de su empresa.