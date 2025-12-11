La reforma laboral habilita el pago de salarios en billeteras virtuales y recrudece la tensión de los bancos con las fintech

Si se aprueba el proyecto del Gobierno, las billeteras digitales podrán recibir el pago de salarios

El proyecto de modernización laboral enviado por el Gobierno al Congreso habilita el pago de salarios en entidades no bancarias, lo que incluye las billeteras virtuales como Mercado Pago o Personal Pay. Las modificaciones que introduce el Poder Ejecutivo sobre la legislación laboral autorizan el pago de remuneraciones en las cuentas virtuales (CVU) y termina con la exclusividad para ese fin de las cuentas bancarias (CBU). Además, lo establece tanto para los empleados en relación de dependencia como también para la nueva figura de los “prestadores independientes”, aquellos choferes y repartidores de aplicaciones digitales.

La decisión enciende la tensión entre los bancos y las fintech. En las últimas semanas, las cámaras empresarias de ambos sectores habían cruzado fuertes mensajes. Los bancos se enfocaron en los riesgos para los asalariados que supone cobrar en una billetera mientras que las fintech replican que todo su dinero, al final del día, se deposita en una cuenta bancaria, por lo que hay que dejar que el usuario elija.

Más allá de los argumentos cruzados, la decisión del Gobierno abre un negocio gigantesco para Mercado Pago y para otras 200 billeteras habilitadas por el Banco Central. En la actualidad, hay 10 millones de cuentas sueldo que funcionan exclusivamente en el mundo bancario. Si el Congreso vota este proyecto, esos 10 millones de trabajadores podrá empezar a recibir su sueldo en una billetera simplemente pidiéndole a su empleador que se lo transfiera allí.

Los repartidores de aplicaciones también podrán recibir sus ingresos en cuentas virtuales

Mercado Pago ya se metió en el negocio “vecino” a las cuentas sueldo: el pago de planes sociales. La empresa de Marcos Galperin ya le paga cada mes a 1,3 millón de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Su objetivo, al igual que el de muchas otras billeteras electrónicas, es crecer en el “universo Anses”, que abarca a 16 millones de argentinos. Esa expansión incluye, por supuesto, el pago de jubilaciones y pensiones por fuera del circuito bancario.

Qué dice el proyecto

El proyecto oficial modifica el artículo 124 de la actual Ley de Contrato de Trabajo y dispone que las remuneraciones al trabajador deben pagarse “en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria, en institución de ahorro oficial, en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) habilitados por el BCRA para tal actividad, o en otras categorías de entidades que la Autoridad de Aplicación autorice”.

Justamente, PSP es la denominación técnica que reciben las billeteras virtuales que no tienen licencia bancaria. El gobierno fue un paso más allá y añadió las “otras categorías de entidades” que, a juicio del Banco Central, puedan pagar salarios.

La frase “habilitados por el BCRA para tal actividad” no deja del todo claro si se refiere a la autorización para funcionar como PSP o a una habilitación específica para pagar salarios.

El segundo punto de discordia que trae el proyecto en este terreno está vinculado a a nueva regulación para repartidores y choferes de apps como Uber, Cabify, PedidosYa o similares. El proyecto incluye un capítulo específico denominado “Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto que utilizan plataformas tecnológicas”.

En este caso, los “prestadores independientes” tendrán una serie de obligaciones para ser incorporados a las plataformas, tales como cumplir con las obligaciones tributarias y de seguridad social. Entre ellas, se establece que el chofer o repartidor de debe “tener cuenta bancaria o billetera electrónica cuya Clave Bancaria Uniforme (CBU) o Clave Virtual Uniforme (CVU) sea debidamente informada a la plataforma tecnológica, a fin de recibir las transferencias que correspondan por sus servicios”.

En la actualidad, muchas de esas aplicaciones exigen a sus repartidores y choferes una cuenta bancaria en la cual acreditar sus ingresos. Otras, en cambio, les dan la opción de cobrar en una cuenta con CBU o en una con CVU. Si se aprueba la reforma, todos estarán habilitados a pedir ese cobro en una cuenta virtual.

Las claves de la pelea

La semana pasada, en medio del análisis de diversos borradores del proyecto que hoy se oficializó en el proyecto que llegó al Congreso, un comunicado conjunto de las asociaciones bancarias estableció 5 motivos por los cuales no es conveniente que las billeteras virtuales puedan pagar salarios o jubilaciones:

Seguridad para los asalariados y jubilados: “Solo las entidades financieras pueden ofrecer seguridad y garantía absoluta a los fondos recibidos por los asalariados. Casos recientes como Wenance o Sur Finanzas ponen de manifiesto la importancia de la autorización previa y supervisión posterior y continua por parte del BCRA. En las últimas tres décadas ni un solo asalariado o jubilado tuvo pérdida o demora alguna sobre sus haberes”. Reducción del crédito a personas y empresas: “Cuando los fondos o depósitos de las personas se pasan del sistema financiero a las billeteras virtuales, se reduce la capacidad de generar préstamos para la economía en su conjunto. Las billeteras concentran casi la totalidad de los fondos que reciben de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) -así lo publicitan- y cuando esos fondos vuelven a los bancos, lo hacen como fondos institucionales, no aptos para préstamos”. Estabilidad sistémica: “El pago de salarios y jubilaciones por fuera del sistema bancario aumenta el volumen de captación de ahorro periférico o ajeno al sistema formal y regulado, generando lo que se conoce como “banca en las sombras” o banca paralela”. Libertad y gratuidad para los asalariados y jubilados: “Una vez recibidos los fondos en una cuenta segura, los asalariados tienen la libertad de enviar -a su riesgo - la totalidad o parte de su dinero a una billetera virtual, Alyc u otra institución, si así lo decide; no tienen ninguna restricción”. Competencia: “Los bancos diariamente compiten para lograr ser elegidos por los asalariados y jubilados. No hay un argumento de falta de competencia que avale el pago de salarios o prestaciones en entidades de menor calidad crediticia o con menor nivel de institucionalidad”.

La respuesta desde la contraparte fue inmediata. La Cámara Argentina Fintech (CAF) respondió al reclamo de los bancos con otros 5 argumentos:

Las billeteras son seguras y están reguladas: “Las cuentas digitales están reguladas, supervisadas y auditadas por el Banco Central. El 100% del dinero de los usuarios está depositado en cuentas bancarias, a la vista y separadas del patrimonio de las empresas.” Los argentinos ya eligieron cómo manejar su dinero: “Más de 40 millones de cuentas de billeteras virtuales con saldo, la mayoría generando rendimientos diarios vs. dejar el dinero en una cuenta sueldo a 0%. Si millones de argentinos ya eligen usar una billetera apenas cobran, ¿por qué impedirles elegir desde el inicio?” Las fintech permitieron que un sector históricamente olvidado accediera a créditos: “Más de 6 millones de personas acceden hoy a crédito fintech. Millones accedieron a un préstamo formal por primera vez. Es decir: las billeteras no restan crédito; impulsan inclusión financiera real.” No existe ‘banca en las sombras’; todo está en el sistema financiero formal: ”Llamarlo ‘banca paralela’ es simplemente falso. Las billeteras no prestan dinero de sus usuarios, no captan plazos fijos, no toman riesgos.” Más competencia es mejores servicios para las personas: “La competencia hace mejores servicios. La libertad los hace todavía mejores. Los trabajadores y jubilados deberían poder elegir dónde cobrar su dinero: donde les rinda más, donde les resulte más fácil, donde se sientan mejor tratados.”