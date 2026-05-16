La magistral jugada del ex Boca Marcelo Saracchi para darle un título épico al Celtic de Escocia en el cierre del partido

El equipo de Marcelo Saracchi se consagró campeón de la liga de Escocia

Marcelo Saracchi celebró la consagración como campeón de la Scottish Premiership tras la victoria del Celtic por 3-1 frente al Hearts en la última jornada. El equipo verdiblanco aseguró el título superando al anterior líder del torneo por dos puntos en la tabla, sumando así su decimocuarta coronación en las últimas quince temporadas del torneo.

La definición paralizó a los fanáticos del fútbol porque el Hearts buscaba ser el primer campeón distinto del torneo local desde 1985. Celtic y Rangers monopolizan la Scottish Premiership desde entonces, con 23 coronas para el primero y 18 para el segundo. El último que cortó ese sendero fue el Aberdeen.

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En el conjunto donde juega el ex Boca Juniors, el inicio fue adverso: Lawrence Skankland abrió el marcador para el equipo visitante a los 42 minutos. Sin embargo, antes del descanso, Arne Engels empató para el Celtic mediante un penal, lo que devolvió la calma al plantel dirigido por Martin O’Neill de cara al segundo tiempo.

El Celtic levantó el trofeo de la Scottish Premiership (REUTERS/Russell Cheyne)

Saracchi ingresó desde el banco a los 73 minutos y tuvo un papel clave en el desenlace del partido. Inició la jugada que desencadenó el segundo gol del Celtic cuando recuperó la pelota, avanzó hacia el centro y filtró un pase que luego permitió la asistencia a Daizen Maeda, quien marcó a los 86 minutos. El tanto acercó al equipo verdiblanco al título, en medio de un cierre tenso y cargado de expectativas en el estadio. Ya en tiempo de descuento, Callum Osmand selló el resultado ante un arco vacío con el tercer gol a los 97 minutos, desatando la celebración instantánea y eufórica en Central Park, escena que quedó registrada en la transmisión oficial.

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El Celtic alcanzó su título número 56 de liga tras una definición llena de tensión, superando al Rangers en la contabilidad histórica de campeonatos escoceses por primera vez desde la década de 1920. En el desenlace, Marcelo Saracchi sumó minutos importantes en el tramo final del partido. Para el Hearts, la derrota reavivó el recuerdo de 1986, cuando también dejó escapar el trofeo en la última fecha. Con esta consagración, el equipo de Martin O’Neill refuerza una seguidilla que incluye 14 títulos en las últimas 15 temporadas, situando la diferencia en 56 a 55 sobre su tradicional adversario y consolidando su hegemonía en el ámbito local.

Marcelo Saracchi celebró la consagración junto a su familia

El defensor uruguayo añadió un nuevo logro a su palmarés, que ya incluye la consagración en el Sudamericano Sub 20 con su selección en 2017, la Conmebol Libertadores obtenida con River Plate en 2018, y los títulos de Copa Argentina y Supercopa Argentina con el conjunto millonario. En febrero de este año, Saracchi marcó su primer gol con la camiseta del Celtic, en una victoria por 2-1 ante Livingston, consolidando su aporte al equipo escocés al que arribó en agosto de 2025, cedido a préstamo por Boca Juniors.

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El lateral izquierdo, de 28 años, llegó al Celtic cedido por Boca Juniors por un año, a cambio de un cargo cercano a USD 100.000 y sin opción de compra, manteniendo su vínculo contractual con el Xeneize hasta diciembre de 2027. Marcelo Saracchi se formó y debutó en Danubio, pero también defendió las camisetas de River Plate, RB Leipzig, Galatasaray y Levante, equipo desde el que arribó a Boca en agosto de 2023.

El próximo desafío para el Celtic será disputar una nueva final, esta vez ante el Dunfermline por la Copa de Escocia, prevista para el sábado 23 de mayo.

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