Marcos Galperín: “El verdadero poder es elegir cuándo dar un paso al costado”

“En Argentina te piden fotos, esto y lo otro. Uruguay es un paraíso para mí. Aquí puedo vivir libremente”, dijo Galperin. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Marcos Galperin no permite que su vasta fortuna limite su libertad. El cofundador de 54 años de MercadoLibre, la empresa más valiosa de América Latina, camina junto a dos reporteros por el bucólico barrio donde vive en Montevideo, Uruguay. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, su patrimonio ronda los USD 10.000 millones, pero no hay guardaespaldas a la vista. Nadie lo detiene en la calle, ni siquiera parece reconocerlo.

Mientras suda en una típica y húmeda mañana de primavera, Galperin señala el club de tenis cercano donde toma clases, con las canchas de arcilla visibles desde la acera; el mercado de agricultores al que acude para comprar frutas y verduras, donde los comerciantes antes solo aceptaban efectivo pero ahora reciben Mercado Pago, su omnipresente aplicación de pagos digitales; y, a unas cuadras, la playa prístina con vista al Río de la Plata, donde camina y trota. Lo que Galperin, nacido en Buenos Aires, realmente valora de su país adoptivo, dice, es la privacidad. “En Argentina te piden fotos, esto y lo otro. Uruguay es un paraíso para mí”, afirma, agregando que él mismo conduce por la ciudad. Montevideo está a media hora de vuelo de Buenos Aires, y su barrio “es como un pequeño Palo Alto. Aquí puedo vivir libremente”.

Hay otra razón por la que Galperin se siente relativamente desahogado estos días. A fin de año, renunciará formalmente al cargo de director ejecutivo de MercadoLibre y pasará a ser presidente ejecutivo, cediendo el testigo a su adjunto Ariel Szarfsztejn, quien, al igual que Galperin, tiene un MBA de la Stanford Graduate School of Business. Reflexionando sobre otros fundadores que se quedaron demasiado tiempo, fueron desplazados tras malos resultados o sucumbieron ante escándalos públicos, Galperin se convenció de que era el momento adecuado. “El verdadero poder es elegir cuándo dar un paso al costado”, afirma.

En una región del mundo donde innumerables desafíos operativos han hecho tropezar a algunos de los nombres más grandes de los negocios internacionales, Galperin es un ícono tecnológico local. Tras cursar sus estudios de grado en la Wharton School y asistir a Stanford en Palo Alto, California, regresó a Argentina en 1999 y fundó MercadoLibre como un clon del sitio de subastas eBay—que fue uno de sus primeros inversores—, luego superó a una serie de rivales locales para convertirlo en el principal centro de compras online de América Latina. Introdujo Mercado Pago, una herramienta similar a PayPal para ayudar a compradores y vendedores a realizar transacciones seguras en la plataforma, y luego la transformó en una aplicación independiente, permitiendo que más de 70 millones de personas realicen pagos en tiendas físicas, gestionen su dinero y compren con crédito. “Permitimos que personas que viven muy lejos puedan comprar el mismo producto al mismo precio, financiarlo de la misma manera y recibirlo con envío gratuito relativamente rápido”, dice Galperin. “Eso es un sueño hecho realidad para decenas de millones de personas, sin importar la ideología de su gobierno”.

“Interactuamos muy bien juntos, así que todo lo que yo considere importante, él me escuchará y actuará en consecuencia”, dijo Galperín acerca de su vínculo con Ariel Szarfsztejn

Galperin tiene motivos para sentirse orgulloso de su legado. Con una capitalización bursátil de USD 105.000 millones, Mercado Libre es un gigante del comercio electrónico y la tecnología financiera. Sus extensas operaciones se extienden desde la selva de Brasil hasta los picos nevados de la Patagonia y abarcan 18 países, cada uno con su propia moneda, regulaciones, impuestos y problemas económicos. MercadoLibre cuenta con una flota de aviones que cruzan Brasil y México y una constelación de centros de distribución en toda la región. Su personal superó los 100.000 empleados, diez veces más que antes de la pandemia de Covid-19. Mercado Pago ahora busca sus propias licencias bancarias en Argentina y otros países para convertirse en parte del sistema financiero contra el que ha competido durante mucho tiempo. Las razones varían según el país, pero al menos en Argentina, sin una licencia bancaria “no se pueden pagar salarios en una billetera digital. Creo que es bastante indignante”, dice Galperin.

Sentado junto a la piscina en el tranquilo patio trasero de su casa de estilo campestre francés, cerca de la gran parrilla que enciende los domingos para hacer asados para familiares y amigos, Galperin dice que la decisión de renunciar como CEO no fue fácil. La meditó y hasta lloró por ella, mientras su junta directiva “hizo algunas preguntas desafiantes”. Pero quería hacerlo mientras la empresa iba bien, y no solo cuando el momento fuera adecuado para él personalmente. Mercado Libre acaba de registrar su vigésimo séptimo trimestre consecutivo con un crecimiento de ingresos del 30% o más, la única empresa pública en el mundo en lograrlo, según Galperin. “Quería controlar el proceso”, afirma.

A pesar de los años de sólido desempeño de la empresa, el sucesor de Galperin enfrentará una competencia creciente desde el extranjero. Amazon sigue invirtiendo dinero en América Latina y recientemente anunció una asociación con la fintech brasileña Nubank para ofrecer opciones de pago y préstamos a sus clientes. Las acciones de Mercado Libre cayeron un 8% el día que se anunció el acuerdo. Galperin afirma que “somos una empresa mucho mejor” que en el pasado, gracias a la rivalidad con Bezos & Co., y señala que eso lo inspiró a desarrollar una red de más de 30 centros de distribución en toda la región para garantizar entregas más rápidas. Luego están Temu y Shein, las empresas chinas de comercio electrónico que permiten a los clientes comprar artículos baratos directamente de fábricas asiáticas, a menudo sin tener que pagar aranceles de importación. Galperin no dirá si está tratando de persuadir a líderes locales, incluido el presidente argentino Javier Milei, para que tomen medidas contra las importaciones chinas libres de aranceles. “Se podría argumentar que es injusto para las grandes cadenas minoristas que declaran y pagan impuestos”, dice. “Pero no nos corresponde a nosotros hacer lobby ante los gobiernos por eso”, agrega.

(Fuente)

Cuando se le pregunta cómo se siente su esposa, Karina, y sus tres hijos adultos respecto a su semirretiro, Galperin hace una pausa y dice: “Quizás esa es la pregunta más difícil que me has hecho. Tienen curiosidad por saber cómo va a funcionar”. Probablemente porque Galperin no es de los que ceden el control fácilmente—y la lista es larga de fundadores que renunciaron a la responsabilidad solo para regresar después (véase Howard Schultz, Larry Page, Michael Dell). También confía en que Szarfsztejn tomará dirección de él: “Interactuamos muy bien juntos, así que todo lo que yo considere importante, él me escuchará y actuará en consecuencia”.

Hay señales de que Galperin realmente no se alejará del todo de la acción. A diferencia de sus pares estadounidenses, no está listo para fundar una empresa espacial (Bezos), administrar un centro de esquí (Reed Hastings) o dedicarse a la filantropía (Bill Gates) y promete seguir enfocado en Mercado Libre al menos durante los próximos cinco años. Un área de interés es la inteligencia artificial. Galperin cree que liberarse de las responsabilidades diarias de CEO le permitirá investigar la tecnología más a fondo y dice que puede pasar horas viendo videos introductorios en YouTube sobre el tema. Imagina un asesor de IA que algún día ayude a los usuarios de Mercado Pago a pagar sus cuentas y luego asigne automáticamente cualquier ingreso extra a fondos de inversión alineados con su edad y perfil de riesgo. “Vamos a darle al ciudadano promedio el mejor banquero privado del mundo”, afirma.

Galperin también se ha vuelto más activo política y públicamente en los últimos tiempos. El año pasado recibió a Milei en la oficina de Mercado Libre en Buenos Aires y apoya las reformas de libre mercado de Milei y los profundos recortes de gastos que eliminaron un déficit federal crónico. Espera que Milei pueda concretar las reformas laborales, previsionales y fiscales que ahora se debaten en el Congreso argentino. Califica el respaldo de USD 20.000 millones del gobierno de Trump a Milei, junto con un marco para un acuerdo de libre comercio, como “muy positivo” y dice que el acuerdo reducirá aranceles y “mejorará la competencia”. También se ha vuelto más activo en X, abogando por las criptomonedas y reformas de políticas mientras critica abiertamente lo que considera wokismo, periodismo sesgado y políticas migratorias laxas, especialmente de países islámicos.

“Creo que mucha gente en Occidente parece no gustar de la civilización occidental”, dice Galperin con firmeza. “La meritocracia es la forma de dirigir una empresa y un país, y es la base del éxito que ha tenido la civilización occidental”.

Galperin, la persona más rica de Argentina, casi suena como si estuviera contemplando postularse para un cargo político. No lo descarta del todo: “He aprendido a evitar ciertas palabras como ‘nunca’ o ‘siempre’”. También afirma que su combativo apoyo al liberalismo económico no es nada nuevo. Después de todo, hace 26 años, como flamante emprendedor, llamó a su empresa Mercado Libre. “Siempre ha estado bastante claro cuál es nuestra ideología”, afirma.

Publicado en Bloomberg