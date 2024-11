Mercado Libre se prepara para operar como banco en la Argentina

MercadoLibre ya es un jugador de peso en el sector financiero por Mercado Pago, pero no cuenta con un banco propio

Mercado Libre buscará en el corto plazo meterse de lleno en el negocio de los bancos y, para hacerlo, planea conseguir la autorización del Banco Central (BCRA) obligatoria para llevar adelante el negocio de intermediación financiera en la Argentina.

La empresa fundada por Marcos Galperin, hace 25 años, ya es un jugador de peso a nivel financiero gracias a la expansión de su billetera digital Mercado Pago, pero esto significaría dar un paso más y poner a un gigante a competir con las entidades financieras reguladas. Sería un competidor de peso: es la empresa argentina más grande por capitalización bursátil, con un market cap de USD 96.000 millones.

“Argentina está empezando a pegar la vuelva”, aseguran en la empresa que ya tiene 85.000 empleados en toda la región y donde, a un mes de terminar el 2024, esperan que tendrán otro año récord. Con operaciones en 18 países de América Latina, Mercado Libre es líder en la industria del comercio electrónico y finanzas digitales en la región.

En el país, la empresa está en medio de una batalla legal con Modo, la billetera virtual de los principales bancos, públicos y privados. En marzo pasado, Modo acusó a Mercado Libre por comportamientos anticompetitivos exclusorios y abuso de su posición dominante “en perjuicio de múltiples actores del mercado, incluidos competidores, comercios y consumidores”. En agosto, en tanto, llegó la contradenuncia: Meli acusó también ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) a Modo por “cartelización”.

Marcos Galperin (REUTERS/Agustin Marcarian)

Con respecto al banco local, la empresa cree que es un paso natural luego de experiencias similares que ya está poniendo en marcha en México y Brasil. En el primero de esos países, el de mayor crecimiento para la empresa –luego de más de una década en las que les costó hacer pie y crecer– acaba de presentar el filing ante el regulador para operar como banco, trámite que estiman que demorará entre 18 y 24 meses.

Hay dos vías para registrarse para operar como banco. Una es tramitar la autorización del BCRA desde cero y, la otra, comprar a un banco que ya cuente con ese visto bueno del regulador. La segunda, en general, es la vía más rápida y sencilla, ya que existen 75 entidades financieras habilitadas por el Central. Un número altísimo para un mercado todavía pequeño como es el argentino. Sin embargo, pudo saber este medio, la opción de comprar un banco no sería la preferida por la empresa de Galperin, al menos por el momento.

La enorme cantidad de bancos que opera en la Argentina garantiza que una larga lista de ellos manejen un capital ínfimo y se lleven una porción igual de pequeña del negocio. Esos pequeños jugadores son más fáciles de comprar en una operación que, de todas maneras, requiere de una aprobación de la Superintendecia de Entidades Financiera, la dependencia del BCRA que ejerce el rol de ente regulador del sector bancario argentino. Un ejemplo es el caso de la compra de Wilobank por parte de Ualá, otra fintech.

El crecimiento de Mercado Pago ha transformado al unicornio tecnológico en un peso pesado en el mercado financiero. Pero la fintech no es un banco, es una entidad no regulada. Eso tiene muchas ventajas, como por ejemplo que haya menos límites y normas que respetar. Pero también tiene límites: en principio, una entidad no regulada está imposibilitada de tomar depósitos. La intermediación financiera –es decir la toma de depósitos para otorgar préstamos– es actividad exclusiva de empresas reguladas en la Argentina.

Último balance

El jueves 7 de noviembre, las acciones de Mercado Libre cayeron 16,2% en Wall Street, a USD 1.774,05, luego de la presentación de su balance correspondiente al tercer trimestre de 2024 al cierre de la operatoria bursátil del miércoles. Esto significa una caída de la capitalización bursátil de la empresa de unos USD 18.000 millones en el día, ahora en los 89.940 millones de dólares.

Registró ingresos por USD 5.312 millones, lo que implica un crecimiento interanual del 35% y una cifra un 1% superior a la estimada por los analistas del mercado. Del total, la mayor parte provino de los servicios y los ingresos financieros (USD 4.760 millones). A su vez, la ganancia neta subió año a año un 10% hasta los USD 397 millones, una tasa apreciable, pero que no colmó las expectativas de los inversores.

“Los números de la compañía no alcanzaron las estimaciones de Wall Street, habiendo superado las expectativas de mercado en cuanto a ingresos -los cuales totalizaron USD 5.312 millones (+35% interanual) en relación a los USD 5.282 millones esperados-, pero no logró alcanzar las estimaciones de BPA (beneficio por acción) ni de volumen vendido”, destacaron desde IOL

