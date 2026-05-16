Juan Manuel La Serna, campeón del AAT Challenger en Córdoba: ganó una final vibrante y logró su primer título

El zurdo de 22 años se llevó el AAT Challenger en una final vibrante con el uruguayo Franco Roncadelli

Juan Manuel La Serna escribió este sábado el capítulo más importante de su joven profesional: se coronó campeón del AAT Challenger 50 de Córdoba al vencer al uruguayo Franco Roncadelli en la final

Fue 7-5, 2-6 y 6-3 para el zurdo de 22 años, que logró su primer título en la categoría y se meterá en el Top 300 del ranking ATP por primera vez: había desembarcado en el certamen en el 367° casillero de la clasificación y, tras la conquista, subirá hasta el puesto 282°.

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En el Córdoba Lawn Tenis Club, y en una semana que ya había comenzado con matices especiales por el respaldo de su gente y su fuerte vínculo con la provincia, el argentino dio el gran golpe al imponerse en una final intensa, cambiante y con un desenlace a pura tensión.

La Serna, nacido en Catamarca y que vivió durante muchos años en Córdoba, consolidó una semana perfecta. Llevó al circuito Challenger el crecimiento que venía insinuando en el ITF World Tennis Tour y ratificó su deseo de ser uno de los nombres del recambio del tenis nacional.

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La final estuvo lejos de ser sencilla para Manu. Del otro lado de la red apareció un Franco Roncadelli (274°) en gran forma, campeón la semana anterior en Santos, Brasil, y dueño de una racha de nueve triunfos consecutivos.

El uruguayo llegaba con confianza, rodaje y el objetivo de conseguir su segunda corona al hilo, pero La Serna mostró temple, resistencia mental y recursos para desactivar las armas de su rival.

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El primer set fue una verdadera batalla. Ambos sostuvieron momentos de dominio, pero el argentino logró inclinar la balanza en el tramo decisivo para cerrarlo 7-5, a partir de un mayor oportunismo y precisión en los puntos clave.

En el segundo parcial, Roncadelli reaccionó con fuerza, elevó su agresividad y se quedó con el set por 6-2, obligando a definir todo en un tercer capítulo.

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Allí apareció la mejor versión de La Serna. Con personalidad, energía física y el respaldo emocional del público cordobés, el zurdo recuperó el control del partido, volvió a imponer su repertorio de golpes y su inteligencia táctica desde el fondo de la cancha. Así selló el 6-3 definitivo que desató el festejo más importante de su vida deportiva.

La Serna fue superior en el tercer set y obtuvo su primer titulo en la categoría (Crédito: Prensa AAT)

La imagen final fue la de un jugador emocionado, consciente del valor simbólico de una conquista que puede representar un antes y un después. Córdoba no fue una parada más: fue el escenario donde La Serna, uno de los ganadores de la Beca Galperin al Mérito por su rendimiento en los torneos jugados en el país, transformó una gran semana en una plataforma concreta para su futuro.

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El título adquiere además un valor especial dentro del contexto del tenis argentino. El AAT Challenger de Córdoba fue el cuarto Challenger organizado en 2026 por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) dentro de un calendario nacional cada vez más robusto, pensado como puente de desarrollo para talentos locales. La historia de La Serna se convierte así en una prueba tangible de la importancia de contar con torneos de este nivel en el país: competir en casa, sumar puntos, crecer y convertir oportunidades en saltos reales dentro del ranking.

A lo largo del torneo, La Serna derrotó a rivales exigentes y mostró una evolución sostenida. Pero más allá del nivel tenístico, dejó en claro que tiene herramientas para dar el siguiente paso.

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A los 22 años, con su primer Challenger en el bolsillo y el Top 300 ya como realidad, Juan Manuel La Serna empieza a ocupar un lugar cada vez más visible dentro de la nueva camada de tenistas nacionales. En Córdoba no sólo ganó un título: encontró una confirmación.

Juan Manuel La Serna posa con el trofeo (Crédito: Prensa AAT)