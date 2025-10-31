Economía

Acuerdo entre la AFA y Mercado Libre: el gigante del comercio electrónico será el sponsor principal de la Liga Profesional

El unicornio que fundó Marcos Galperin ofrecerá a sus usuarios acceso a experiencias exclusivas, entradas para partidos, sorteos y premios especiales, beneficios que surgen directamente de este acuerdo de patrocinio

Guardar
El video con el que se presentó el convenio entre Mercado Libre y AFA

El vínculo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Mercado Libre se consolida con la incorporación de la empresa de comercio electrónico como nuevo Naming Sponsor de la Liga Profesional de Fútbol para los torneos de 2026 y 2027.

El acuerdo establece que la máxima categoría del fútbol argentino llevará el nombre de la compañía líder en comercio digital de Latinoamérica hasta diciembre de 2027, en una apuesta por “potenciar su extensión en todo el territorio nacional”, según destacó la empresa que fundó Marcos Galperin.

Leandro Petersen y Claudio Tapia,
Leandro Petersen y Claudio Tapia, de la AFA, junto a Juan Martin de la Serna y Juan Lavista, de Mercado Libre

La alianza permitirá a Mercado Libre desplegar una estrategia de marketing y comunicación junto a la Liga Profesional, con el objetivo de profundizar la conexión emocional con los aficionados y expandir la masividad del fútbol argentino. Según lo informado por la Asociación del Fútbol Argentino, la empresa ofrecerá a sus usuarios acceso a experiencias exclusivas, entradas para partidos, sorteos y premios especiales, beneficios que surgen directamente de este acuerdo de patrocinio.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, subrayó la relevancia de sumar a una marca de la envergadura de Mercado Libre al proyecto de la Liga Profesional. “Es un orgullo anunciar en el día de hoy a Mercado Libre como Naming Sponsor de la Liga Profesional. Continuar incorporando marcas de primer nivel ha sido un gran objetivo trazado desde el inicio de la gestión. Desarrollamos de esta manera, vínculos con compañías que confían en nuestro proyecto de alcance federal. A través de este acuerdo con Mercado Libre, la Liga Profesional Argentina continúa en un sendero de expansión y proyectamos con ellos un vínculo duradero. Damos hoy la bienvenida a Mercado Libre como Naming Sponsor de la Liga Profesional de Fútbol”, afirmó Tapia.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de
Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA

Por parte de la compañía, Juan Martin de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, destacó la importancia de este patrocinio para la identidad de la empresa y su compromiso con el desarrollo local. “Es un orgullo enorme ser sponsor oficial y naming partner de la Liga Profesional de Fútbol y que el torneo lleve nuestro nombre: Torneo Mercado Libre 2026. Este sponsoreo de dos años es parte de nuestra visión y apuesta por el desarrollo local. Mercado Libre nació en Argentina y esa identidad es parte de lo que somos. A partir de hoy, vamos a estar juntos dentro y fuera de la cancha, con la misma cercanía que siempre nos caracteriza”, expresó De la Serna.

El acuerdo también fue valorado por Juan Lavista, vicepresidente de Marketing de Mercado Libre, quien remarcó el papel del fútbol en la cultura argentina y la oportunidad que representa para la empresa. “El fútbol es parte de nuestra identidad y una de las pasiones que más nos une como argentinos. Con esta alianza queremos celebrar esa conexión llevando nuestra impronta a la cancha a través de experiencias, comunicación y activaciones únicas y acercarnos aún más a nuestros usuarios. Este acuerdo nos permite conectar con el corazón del deporte más popular del país y seguir fortaleciendo el vínculo con millones de personas”, sostuvo Lavista.

El anuncio se realizó en
El anuncio se realizó en el predio de la AFA, en Ezeiza

Desde la AFA, Leandro Petersen, gerente de Marketing y Comercial, resaltó la fortaleza de la marca Mercado Libre y su afinidad con el consumidor argentino. “Nos complace anunciar hoy esta colaboración con Mercado Libre, una marca fuerte y muy ligada al consumidor argentino. Con una presencia destacada en todas las canchas de nuestro fútbol, Mercado Libre podrá ofrecer a sus usuarios y clientes experiencias de primer nivel. Nuestro objetivo es seguir incorporando patrocinadores de renombre en rubros destacados como Mercado Libre, y continuar fortaleciendo nuestra oferta y valor de marca durante cada partido de Liga Profesional de Fútbol. Agradecemos a Mercado Libre por la confianza y el apoyo, con la promesa firme de continuar brindando experiencias de valor a cada uno de los patrocinadores de la Liga Profesional del Fútbol Argentino”.

Con más de 26 años de trayectoria, Mercado Libre se posiciona como la plataforma de comercio electrónico más relevante de la región, y su desembarco como Naming Sponsor de la Liga Profesional refuerza la estrategia de la AFA de asociarse con compañías de alcance nacional y prestigio internacional.

Temas Relacionados

Mercado Libre Liga Profesional de Fútbol Asociación del Fútbol Argentino Claudio Tapia Juan Martin de la Serna Juan Lavista Leandro Petersen Argentina Buenos Aires Patrocinio deportivo Comercio electrónico

Últimas Noticias

“Contexto desafiante”: Norton, una de la bodegas más reconocidas de la Argentina, solicitó el concurso de acreedores

“Esta decisión fue tomada para asegurar los puestos de trabajo y la continuidad de la operación”, dijo la empresa

“Contexto desafiante”: Norton, una de

Los argentinos compraron más de 5.000 millones de dólares en septiembre, la cifra más alta desde 2018

Más de 1,8 millones de personas adquirieron USD 5.080 millones, el número más alto en los registros del Banco Central. El pico anterior se había dado tras las PASO de 2019

Los argentinos compraron más de

El dólar bajó 3% en la semana posterior a las elecciones y se estabilizó cerca del techo de la banda cambiaria

El dólar mayorista subió hoy a $1.445, con un bajo volumen de operaciones. En el Banco Nación finalizó a $1.475

El dólar bajó 3% en

Vicentin: los grupos que pujan por la cerealera aseguran que consiguieron las mayorías requeridas para quedarse con la empresa

En el último día para presentarse en el cramdown Grassi S.A. dijo que que reunió las cifras que exige el proceso judicial para capitas y capital. Molinos Agro y Louis Dreyfus Company informaron que han superado las mayorías de acreedores “legítimos”

Vicentin: los grupos que pujan

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en noviembre 2025

Trabajadores de diferentes categorías acceden a retribuciones nuevas a partir del último acuerdo salarial. Cuáles serán los salarios desde mañana

Cuánto cobrarán los empleados de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos camionetas chocaron de frente

Dos camionetas chocaron de frente en Ruta Nacional 12: murieron cuatro personas

Los argentinos compraron más de 5.000 millones de dólares en septiembre, la cifra más alta desde 2018

Entre Ríos consiguió $48 mil millones de Nación para atender deudas previsionales

María Eugenia Vidal expuso su búsqueda laboral: “Encontrar trabajo después de los 50 no es fácil”

El teorema de Pitágoras: la historia oculta de los números irracionales y el fin del mundo matemático perfecto

INFOBAE AMÉRICA
Alerta meteoritos: expertos advierten un

Alerta meteoritos: expertos advierten un aumento del riesgo de impactos en la próxima década

Adry Balbo: “En los murales tengo que trabajar con rapidez y logro un paralelismo con las carreras de Fórmula 1”

Tras el operativo contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro, Paraguay declaró al grupo narco como organización terrorista

El regreso de la Virgen con el Niño: un robo sin resolver, la búsqueda internacional y el misterio de las páginas perdidas del Renacimiento

Xi Jinping y Mark Carney se reunieron para relanzar la relación entre China y Canadá

TELESHOW
El conjunto elegido por Valeria

El conjunto elegido por Valeria Mazza para conducir el Bailando español: lentejuelas y espalda descubierta

Mirtha Legrand celebró los 75 años de su hija Marcela Tinayre con un emotivo mensaje: “¡Siempre estaré a tu lado!"

La furia de Wanda Nara con Mauro Icardi: “Ojalá no preguntes más por qué nadie te quiere ver”

La China Suárez presumió del costoso regalo que Mauro Icardi mandó a hacer para ella: “Moría por ese bolso”

Wanda Nara vivió un día escolar completo con sus hijas y Martín Migueles: rutina, juegos y apoyo en familia