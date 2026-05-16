Guatemala

El Ejército de Guatemala incauta embarcación con posible ilícito en aguas del Pacífico

Las autoridades realizaron un operativo conjunto en alta mar que culminó en la detención de seis personas de distintas nacionalidades y la aprehensión de 52 bultos sospechosos, pendientes de análisis judicial para determinar su contenido.

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El Ejército de Guatemala interceptó una embarcación con presunto narcotráfico a 600 kilómetros mar adentro en el Pacífico./ (Ejército de Guatemala)
El Ejército de Guatemala interceptó una embarcación con presunto narcotráfico a 600 kilómetros mar adentro en el Pacífico./ (Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala interceptó una embarcación que transportaba posible ilícito en aguas del Pacífico, a unos 600 kilómetros mar adentro, como resultado de un operativo conjunto con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Marina de la Defensa Nacional. La acción derivó en la captura de seis presuntos narcotraficantes de distintas nacionalidades, según informaron las autoridades guatemaltecas.

La embarcación fue localizada durante patrullajes navales de rutina y, tras su aseguramiento, escoltada hasta el muelle del Comando Naval del Pacífico. Los detenidos son tres ecuatorianos, un mexicano y dos guatemaltecos. Se les señaló como los tripulantes encargados de custodiar la carga ilícita, que incluía 52 bultos conocidos como tulas, los cuales serán sometidos a peritajes judiciales para determinar el tipo y cantidad de droga.

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De acuerdo con el Ejército de Guatemala, este tipo de operativos forma parte de una estrategia para contener el tráfico de drogas en el litoral pacífico y evitar que sustancias ilícitas lleguen al mercado local o internacional. Las fuerzas de seguridad han incrementado sus acciones marítimas y aéreas tras detectar un aumento en los flujos de narcolanchas y cargamentos procedentes del sur del continente.

Personal de la Marina de la Defensa Nacional interceptó a 330 millas náuticas una embarcación que trasladaba posibles ilícitos y seis tripulantes a bordo de nacionalidades ecuatorianas, mexicanas y guatemaltecas. La embarcación fue escoltada hacia el muelle del Comando Naval del Pacífico y puesta a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar el proceso judicial de conteo y pruebas de campo. La embarcación trasladaba en su interior 52 bultos. /(Ejército de Guatemala)

Recientemente, el Ejército logró interceptar tres embarcaciones en el Pacífico guatemalteco, asegurando un total de 2,3 toneladas de cocaína y deteniendo a once personas. La más reciente de ellas fue ubicada a 400 millas náuticas, donde se rescató a tres personas de aparente nacionalidad mexicana y se recuperaron ocho tulas con 240 envoltorios de droga. Otra operación ubicó una lancha a 145 millas náuticas, con tres personas a bordo y 38 tulas que contenían 1,163 paquetes de cocaína.

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Un tercer caso se desarrolló a 245 millas náuticas, con la incautación de 805 paquetes y la detención de tres mexicanos y dos ecuatorianos. Los decomisos de las primeras dos embarcaciones sumaron más de 2,312 kilogramos de cocaína, valorados en más de 237 millones de quetzales.

El Ministerio de Gobernación destacó que solo en 2026 las incautaciones en el marco de la lucha contra el narcotráfico superan los mil 553 millones de quetzales en drogas, bienes y dinero en efectivo producto de actividades ilícitas. La cantidad de personas detenidas por delitos vinculados al narcotráfico alcanzó las 5,111 en lo que va del año, lo que representa un incremento del 32% respecto al periodo anterior, según publicó la Agencia Guatemalteca de Noticias. Estas operaciones se desarrollan en un contexto de combate frontal contra el crimen organizado transnacional. El gobierno de Guatemala ha desplegado recursos y personal militar para fortalecer la vigilancia en el Pacífico y en las fronteras terrestres.

La operación conjunta entre la Marina de Defensa Nacional y la Policía Nacional Civil permitió capturar a seis presuntos narcotraficantes de varias nacionalidades./ (Ejército de Guatemala)
La operación conjunta entre la Marina de Defensa Nacional y la Policía Nacional Civil permitió capturar a seis presuntos narcotraficantes de varias nacionalidades./ (Ejército de Guatemala)

El jefe del Comando Naval del Pacífico, Carlos Mota, ha subrayado que la interceptación a gran distancia en mar abierto representa un avance tecnológico y táctico, ya que por primera vez se logró ubicar y detener una narcolancha a más de 600 millas náuticas de la costa guatemalteca. También se reportó que el cargamento incautado en marzo pasado superó los 1,367 kilogramos de cocaína, con un valor estimado de 140 millones de quetzales.

El presidente Bernardo Arévalo ha afirmado que los recursos obtenidos por las incautaciones permitirán financiar obras de infraestructura, salud y seguridad en el país. El reajuste presupuestario anunciado por el gobierno prevé destinar fondos a la construcción de hospitales regionales, el remozamiento de centros de salud y la ampliación de la terminal de Puerto Quetzal, clave para fortalecer la vigilancia marítima.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener operaciones permanentes para asegurar la soberanía nacional y frenar el avance del tráfico ilícito. Las acciones coordinadas entre la Policía Nacional Civil, la Marina de la Defensa Nacional y el Ejército de Guatemala han sido reconocidas por organismos internacionales como parte de la respuesta regional contra el narcotráfico.

Durante el operativo fueron asegurados 52 bultos tipo tulas, que serán analizados para determinar la cantidad y tipo de droga./ (PNC de Guatemala)
Durante el operativo fueron asegurados 52 bultos tipo tulas, que serán analizados para determinar la cantidad y tipo de droga./ (PNC de Guatemala)

En lo que va de 2026, la desarticulación de estructuras criminales como la denominada “Narco red del mar” ha permitido detener a 15 narcotraficantes reclamados por Estados Unidos, además de confiscar embarcaciones rápidas y equipamiento sofisticado empleado por las organizaciones transnacionales.

La reciente interceptación refuerza la estrategia oficial para disuadir el uso de aguas guatemaltecas como ruta de tránsito de drogas hacia Norteamérica, un fenómeno en constante evolución que desafía la capacidad de respuesta de los Estados de la región.

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