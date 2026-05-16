Los detalles del escándalo con dos modelos que derivó en la repentina separación de Vinicius: “Esto se ha vuelto un caos”

Se terminó el amor. Vinicius y su novia Virginia Fonseca se separaron luego de seis meses juntos (@virginia)

Un explosivo escándalo alteró el foco de Vinicius Jr. a menos de un mes para el comienzo del Mundial 2026, donde la selección de Brasil de Carlo Ancelotti intentará recuperar su mejor versión. El delantero del Real Madrid sufrió una repentina separación de su novia Virginia Fonseca en medio de la presencia de dos modelos en la capital española, que habrían sido invitadas por el futbolista y su compañero de equipo Eder Militao. La ahora ex pareja del futbolista realizó un posteo luego de haber estado presente en el Santiago Bernabéu.

Este tema desató la polémica en Brasil y los medios de comunicación de la farándula comenzaron a desentrañar la historia que recae en una de las máximas figuras de la selección pentacampeona mundial. Todo salió a la luz cuando la influencer Virginia (así se presenta en sus redes sociales) anunció por Instagram la ruptura de la relación sentimental que lo unía a Vinicius luego de seis meses juntos. Según lo revelado en el portal de Leo Dias, esta decisión se tomó luego de un encuentro en un restaurante de Madrid donde también estuvieron presentes las modelos Bruna Pinheiro y Jéssica de Paula.

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El hecho que precipitó la separación, de acuerdo con información divulgada en el programa Melhor da Tarde, fue la coincidencia entre Virginia y las dos modelos brasileñas en el mismo local el lunes 11 de mayo, noche en la que la pareja cenó tras el partido ante Oviedo en el estadio Santiago Bernabéu. Ambas jóvenes, procedentes de Piracicaba (São Paulo), confirmaron su presencia en el establecimiento y aseguraron que su encuentro con Vinicius y su pareja fue una “mera coincidencia”.

Las dos modelos involucradas en la explosiva separación de Vinicius Júnior (Instagram)

En un video publicado en sus redes sociales, ambas mujeres involucradas en la separación de Vinicius y su novia se despegaron del conflicto y dieron sus versiones de los hechos. “Sobre los rumores de que estábamos en el restaurante eso fue algo que ya estaba en nuestros planes. Quisimos hacer turismo, conocer todos los puntos aquí, yo ya había estado en Madrid. Yo soy empresaria, soy madre y exijo respeto. Yo amo a Virginia, ustedes me están atacando por esto, pero yo no tengo nada que ver con la ruptura. No tengo ningún vínculo con jugadores de fútbol”, expresó Bruna Pinheiro en un video. A su vez, Jéssica de Paula agregó: “Sí, fuimos al restaurante de Vinícius Júnior porque es un punto turístico aquí de la ciudad. Si yo hubiera visto a Virginia, le habría pedido una foto con ella, porque me gusta mucho. Quería decir que estoy recibiendo muchos ataques en internet, yo y mi familia. Les pido que paren. No tenemos nada que ver con la ruptura de ellos”.

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Fuentes citadas por Leo Dias indicaron que el delantero de 25 años le habría pagado el viaje de las dos modelos a Madrid y también su hospedaje. No obstante, el representante de Vini Jr. negó al mismo portal que la estadía y el desplazamiento de las jóvenes hayan sido costeados por el futbolista carioca, precisando que ellas pagaron sus propios gastos y que una de ellas estaba acompañada por un amigo del deportista identificado como Mazinho, quien estuvo en el palco VIP del estadio Santiago Bernabéu junto a Eder Militao -se encuentra lesionado- para ver el partido del Real Madrid. El defensor publicó más tarde un comunicado negando los rumores de haber invitado a las mujeres a la capital de España.

“Esto se ha vuelto un caos. Las chicas vinieron por su propia voluntad. Tienen estabilidad económica y no necesitan nada. Soy amigo de ellas. Esto no tiene nada que ver con Vini Jr. ni con Militao. Y las chicas no tienen nada que ver con la separación de Vini y Virginia. Ni siquiera sé por qué las están involucrando en esto. Siempre he respetado las relaciones de mis amigos y no haría esto para perjudicar a nadie. Y mi relación con las chicas es puramente de amistad”, declaró Mazinho al periodista Leo Dias.

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La influencer Virginia Fonseca y el futbolista Vinícius Júnior posan juntos para una divertida selfie a bordo de un avión (@virginia)

El malestar de Virginia Fonseca comenzó al enterarse de la presencia de las mujeres en Madrid mientras ella se encontraba en el estadio, pero se agravó al descubrir que estaban en el mismo restaurante al que acudía frecuentemente con Vinicius Jr, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por el medio citado. Lo llamativo fue que durante el partido, la pareja del delantero realizó varios posteos en sus redes sociales y horas más tarde confirmó la ruptura. “Siempre me permitiré vivir. Vivir algo de verdad, sin miedo, sin cálculos y sin dejar de ser quien soy. Mientras estuvimos juntos, me dediqué por completo, como me dedico a todo lo que me propongo vivir en mi vida. Al fin y al cabo, siempre he trabajado mucho, siempre he estado muy centrada en mis sueños y en mis responsabilidades. Pero también soy una mujer, y me permití vivir esto sin crear ninguna barrera, valorando el respeto que siempre he tenido en cualquier relación”, fue el inicio del mensaje de la influencer en su red social seguida por más de 54 millones de usuarios.

“A lo largo de mi vida, he aprendido a no negociar nunca aquello que, para mí, es innegociable. Así que, cuando algo deja de tener sentido, prefiero tener la madurez para poner fin a la relación con cariño antes que quedarme por quedarme. Hoy, hemos decidido respetar el camino del otro. Deseo de todo corazón la felicidad y el éxito de Vinicius, y todo ello con mucho cariño. Pido el respeto de todos y que esto sea una página que se pasa en la vida de cada uno, ¡al igual que lo será en la mía! Gracias", anunció.

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El comunicado de Virginia Fonseca anunciando la separación de Vinicius Jr. (Instagram)