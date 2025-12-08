Economía

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón tras la fuerte baja de tasas de interés

La mayor flexibilización que dispuso el BCRA en las normas de encajes bancarios provocó una marcada reducción de los rendimientos, ahora en un rango del 21% al 30% nominal anual

Pasadas las elecciones se registró una rápida caída de las tasas de plazos fijos.

Diciembre ratificó una tendencia que ya se vino observando después de las elecciones de medio término a finales de octubre: una compresión de las tasas de interés de todo el sistema financiero, que redundó también en una caída de los rendimientos de los plazos fijos, en un entorno de dólar en calma: de hecho, el tipo de cambio oficial, ahora en los $1.435, está debajo de su nivel del 24 de octubre, cuando alcanzó los $1.492, casi en el techo de las bandas cambiarias.

Dos disposiciones del Banco Central contribuyeron a esta tendencia. Por un lado, la entidad monetaria dispuso una mayor flexibilización en la normativa de encajes bancarios, es decir el porcentaje de los depósitos de los clientes que los bancos están obligados a mantener inmovilizados en cuentas del Central, que produjo una fuerte reducción de las tasas de interés.

Por otro lado, se estableció una restricción para que los fondos comunes inviertan en cauciones bursátiles, con un recorte del límite e estas posiciones del 30% al 20% de la cartera, medida que obliga a volcar más dinero en el sistema financiero. Con mayor liquidez en la plaza, menos tasa de interés se precisa para retener los pesos en el sistema financiero.

El Gobierno tomó una serie de medidas para normalizar el flujo de pesos en el mercado, lo que redundó en una caída del rendimiento que pagan los plazos fijos

La información sobre los depósitos a plazo fijo siempre convoca la atención de quienes buscan alternativas seguras para obtener ganancias en pesos. Igual que en noviembre, en el primer tramo de diciembre, el comportamiento de las tasas cambió de forma abrupta y extendida, con una reducción generalizada en los bancos y entidades financieras para depósitos a 30 días.

Al relevar las tasas actuales y calcular el impacto, emergen diferencias significativas entre los valores pre electorales y los niveles presentes. Hoy las tasas de interés oscilan entre 21% y 30% nominal anual (TNA) en el sistema bancario nacional, mientras que en octubre existían entidades que ofrecían hasta 50% anual por ese mismo capital. El recorte se dio de manera extendida, y afectó a bancos públicos, privados, digitales y entidades financieras no bancarias.

Uno de los elementos más destacados es la magnitud de la caída. El promedio del recorte anual de tasas en las principales instituciones se acercó a los 10 puntos porcentuales, con casos en los que la diferencia fue notablemente mayor, sobre todo dentro de las financieras digitales o bancos pequeños. Ninguna entidad reportó un incremento. Al contrario, la realidad de diciembre se presenta una tabla de rendimientos considerablemente más baja, lo que repercutió en los ingresos mensuales potenciales de los ahorristas.

Un ejemplo concreto surge al comparar el rendimiento de Banco de la Nación Argentina. Su tasa anual pasó de 39,5% a 24,5% nominal anual. Un plazo fijo de $1 millón a 30 días arroja un rendimiento de $20.417 en diciembre, cuando en octubre esa misma inversión entregó 32.466 pesos. El recorte representó una diferencia de prácticamente 12.000 pesos. En el caso del Banco Nación, la TEM (Tasa Efectiva Mensual) descendió al 2,04%, que le compite a la inflación prevista.

Banco Santander Argentina Sociedad Anónima también redujo su tasa a 21% TNA, con un rendimiento mensual que cayó de $26.301 a $17.500 por millón. La TEM bajó ahora a 1,75%, que podría perder contra la inflación.

En línea con estas entidades, Banco de Galicia y Buenos Aires SA estableció en diciembre una TNA de 21% (TEM del 1,75%), que redujo el interés mensual de $25.479 en octubre a $17.500, hoy igualado con el Banco Santander. Dentro del mismo grupo de entidades de primera línea, Banco de la Provincia de Buenos Aires anunció una tasa de 23%, que era de 34% en octubre, que significa un recorte de 9 puntos porcentuales y un descenso en la renta mensual (TEM de 1,92%) de 27.945 a 19.167 pesos.

La tendencia se extendió hacia los bancos privados internacionales. Banco BBVA Argentina SA ajustó del 32% anual que ofrecía en octubre al 21% observado en diciembre. En este caso, invertir un millón deja un rédito de $17.500 (TEM del 1,75%). Por otro lado, Banco Macro SA también recortó su TNA del 34% a 25% en menos de dos meses, lo que implica ahora un rendimiento mensual (TEM de 2,08%) de $20.832 frente a los $27.945 previo a las elecciones.

En el caso del Banco Columbia, para nuevos clientes la entidad bancaria ofrece una TNA 27% a 30 días, un servicio que garantiza una renta segura con la colocación de fondos a un determinado plazo al vencimiento el capital y los intereses devengados. El monto mínimo de inversión es esta entidad de $1.000 en pesos, o el equivalente en dólares o euros, y el plazo mínimo de colocación es a 30 días. La TEM es de 2,25% y por la colocación de un millón deja un interés de 22.500 pesos.

Las entidades medianas y regionales no quedaron al margen de la baja. Banco Credicoop también hizo un ajuste, bajando la tasa de 33% en octubre a 23% anual, lo que redujo su pago mensual de 27.123 a 19.167 pesos (TEM de 1,92%). En el caso del ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), el interés anual descendió de 35,3% a 26,5% TNA, llevando el rendimiento en menos de dos meses de $29.014 a $22.083 para un millón de pesos (TEM del 2,21%).

Se percibe una tendencia general hacia tasas menores en bancos con fuerte presencia nacional y en jugadores digitales o regionales. Banco de la Ciudad de Buenos Aires bajó su TNA de 32% en octubre a 22% en diciembre y su rendimiento mensual cayó de $26.301 a $18.333 (TEM del 2,21%).

El caso de Banco Bica Sociedad Anónima se destaca por haber presentado uno de los mayores recortes aunque, a la vez, sostiene los mayores rendimientos: en octubre estuvo entre las entidades con mayores tasas, al registrar un 50% anual y un rendimiento de $41.096. En diciembre, su TNA marca 27,9%, lo que devolvió solo $23.333 en un mes (TEM del 2,33%) sobre $1 millón invertido. La baja representó una diferencia de $17.763 en ese período.

La brecha en el rendimiento mensual entre bancos grandes y pequeños se achicó tras la baja de tasas en todo el sector (Reuters)

Entre las principales instituciones bancarias que informa el BCRA aquella que ofrece tasas más altas para los plazos fijos es Crédito Regional Compañía Financiera, con una TNA del 30%, que implica una TEM del 2,5% o $25.000 de renta mensual por un millón de pesos invertido a plazo fijo.

La dispersión de tasas e intereses entre bancos grandes y pequeños se achicó en seis semanas. En octubre, existían diferencias de hasta $20.000 entre bancos con respecto al interés mensual. Tras la baja generalizada, en diciembre la brecha máxima se ubicó en $7.500, situando los valores de rendimiento entre $17.500 y $25.000 para todos los bancos y financieras del país.

Ninguna entidad registró un movimiento contrario, de aumento, ni siquiera entre bancos digitales o regionales que en otros ciclos optaron por tasas agresivas. El recorte fue la norma, y el incentivo a invertir en plazos fijos estándar perdió atractivo frente a otras opciones como bonos, fondos comunes de inversión o cuentas remuneradas. Tampoco se observaron diferencias marcadas entre bancos públicos y privados.

