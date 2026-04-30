El BCRA refuerza la protección a los usuarios de billeteras virtuales: una por una, las medidas que adoptó

La entidad monetaria ajusta la supervisión de medios de pago electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) modificó la regulación que rige a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), conocidos como billeteras virtuales, incorporando tres cambios centrales: exige mayor información y transparencia en el registro, establece reglas específicas para la apertura de cuentas a través de terceros y suma herramientas más robustas para la supervisión y gestión del registro.

La norma presentada este jueves apunta principalmente a "fortalecer el sistema de medios de pagos y a reducir vulnerabilidades que podrían derivar en riesgos sistémicos y también en riesgos específicos para los usuarios del sistema financiero", tal como comunicó la entidad. Asimismo procura alinearse “con estándares internacionales y prácticas regulatorias implementadas en otros países de la región”.

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Las medidas sobre los servicios de pago

* Nueva figura: el PSPCP como Servicio. PSPCP es la sigla de Proveedor de Servicios de Pago que ofrece Cuentas de Pago: son empresas fintech reguladas por el BCRA en Argentina que permiten a usuarios y comercios gestionar dinero, realizar transferencias y pagar servicios sin usar un banco tradicional, ofreciendo cuentas en pesos de libre disponibilidad.

Ahora el BCRA incorpora por primera vez a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago a través de terceros. La norma define responsabilidades específicas para esta modalidad, aclara de manera explícita que los clientes del tercero son clientes del PSP que provee las cuentas y exige que la provisión indirecta mantenga los mismos estándares que la oferta directa.

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La categoría indumentaria figura entre las más vendidas online.

* Nuevas obligaciones de información. Los PSP deberán declarar al BCRA datos que antes no estaban obligados a informar: identificación del banco patrocinante, si operarán como PSPCP como Servicio y, en ese caso, la nómina de entes habilitados.

* El plazo para iniciar operaciones se amplía a 12 meses. Los PSP que se inscriban dispondrán de 12 meses -el doble del plazo anterior- para comenzar a operar, en reconocimiento de las crecientes complejidades técnicas de integración con otros actores del sistema de pagos.

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* Nuevas causales de cese de actividades. Se incorporan cuatro escenarios en los que el BCRA podrá tramitar la baja por iniciativa propia, que se adicionan a la ya existente posibilidad de solicitud de baja por parte del PSP.

* Plazos de adecuación. Los PSP ya inscriptos tienen 90 días corridos para ajustarse a la nueva normativa.

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Actividad en expansión

En abril de 2026, el comercio electrónico en la Argentina reflejó un crecimiento sostenido y una diversificación en los hábitos de compra de los consumidores. 25 millones de personas utilizan plataformas digitales para adquirir productos y servicios, una cifra que muestra una evolución respecto al año anterior.

Gustavo Sambucetti, director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, precisó a Infobae en Vivo que el 19% realiza compras al menos una vez por semana, mientras que el 60% lo hace al menos una vez al mes.

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El BCRA reforzó los cuidados para los usuarios de billeteras virtuales. REUTERS/Agustin Marcarian

El volumen de ventas en 2025 alcanzó los $34 billones, representando un incremento del 55% comparado con el año anterior y consolidando al sector digital como uno de los canales claves para múltiples empresas.

Sambucetti detalló que “en el 2025 se sumaron 1,3 millones de compradores. Un total de 25 millones de personas compran, de las cuales el 19% compra al menos una vez por semana y el 60% compra al menos una vez por mes”.

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Según el director de la CACE, el comercio electrónico deja de ser una alternativa marginal para convertirse en un segmento que para algunas compañías llega a representar entre el 20% y el 25% de sus ventas.

El informe de la CACE muestra que el comercio electrónico argentino en 2025 alcanzó una facturación de $34 billones. En 2025 facturó 34 billones de pesos. Fue un 55% más que el año anterior. El crecimiento, aunque generalizado, muestra matices según las categorías. Sectores como turismo y tecnología superaron el promedio, mientras que otros, como indumentaria, se mantienen por debajo debido a factores económicos y a la competencia externa.

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Sambucetti destacó que “es un sector que crece por encima del canal físico, pero también hay una realidad que es al ser un sector que ya dejó de ser marginal para pasar a ser un sector relevante, para algunas empresas pesa hasta el 25% de sus ventas”.