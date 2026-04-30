El proyecto de ampliación del gasoducto Perito Moreno entró al RIGI: de cuánto será la inversión y qué implicará la obra

Luis Caputo informó este jueves la incorporación del proyecto al régimen de incentivo

El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el proyecto de ampliación del gasoducto Perito Moreno, gestionado por Transportadora de Gas del Sur (TGS), informó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según remarcó, la obra movilizará una inversión superior a los 500 millones de dólares, a la que se sumarán otros 200 millones de dólares en desarrollos complementarios. El objetivo central de este emprendimiento es habilitar 12 millones de metros cúbicos diarios adicionales de gas en el anillo de Buenos Aires antes del invierno de 2027.

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Caputo estacó que la obra permitirá disponer de un mayor suministro de gas para usuarios residenciales, industrias y plantas de generación eléctrica, con un costo considerablemente menor respecto del gas natural licuado (GNL) importado. El funcionario subrayó que esta iniciativa marca el retorno de la inversión privada en infraestructura de transporte de gas, después de más de veinte años, y subrayó que la capacidad adicional irá destinada a empresas privadas, sin intervención directa del Estado.

“Con este ya son 14 proyectos aprobados al RIGI por inversiones totales de 28 mil millones de dólares y hay otros 22 proyectos en evaluación que llevarían la inversión total de proyectos RIGI a 97.000 millones de dólares”, remató el ministro.

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En qué consiste la obra

La ampliación del gasoducto Perito Moreno incluye la instalación de 30 kilómetros de caños de 30 pulgadas de diámetro y la ampliación de tres plantas compresoras. Estas obras incrementarán la capacidad de transporte, facilitando la evacuación del gas producido en Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo del país. El proyecto busca reforzar el abastecimiento de gas en Buenos Aires y el área metropolitana, regiones que concentran gran parte de la demanda nacional.

El proyecto de TGS se diferencia por el esquema de contratación y financiamiento, ya que las empresas privadas asumen el riesgo y la gestión de la obra sin que el Estado nacional intervenga como comprador principal ni como financista. La capacidad de transporte que genere la ampliación será ofrecida directamente a otros privados, en lugar de asignarse por decisión estatal, como ocurrió durante los últimos veinte años en el sector energético argentino.

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El gasoducto Perito Moreno juega un papel clave en el transporte de gas desde la cuenca neuquina hacia el centro del país. La ampliación anunciada por TGS incrementará el flujo disponible hacia el anillo de Buenos Aires, lo que permitirá reducir la necesidad de importar GNL, un recurso más costoso que el gas nacional. El cronograma indica que la nueva capacidad estará habilitada antes del invierno de 2027, cuando se registran los picos de consumo.

La ampliación permitirá disponer de 12 millones de metros cúbicos diarios más de gas en el anillo de Buenos Aires antes del invierno de 2027

El proyecto responde a la necesidad de ampliar la infraestructura de transporte para acompañar el crecimiento de la producción en Vaca Muerta, uno de los principales yacimientos de gas no convencional de Argentina. El gasoducto Perito Moreno se posiciona como una infraestructura crítica para asegurar que el gas extraído en la cuenca neuquina llegue a los centros de consumo y a las plantas de generación eléctrica de todo el país.

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Cuáles son los 13 proyectos aprobados por el RIGI

El régimen RIGI tiene como objetivo dinamizar la llegada de grandes inversiones privadas en sectores como energía, infraestructura y minería. Los proyectos que ya estaban aprobados, y a los que se le suma ahora esta ampliación del gasoducto, son los siguientes:

Parque solar de YPF Luz : Con una inversión de US$211 millones , prevé la creación de un parque solar fotovoltaico Las Heras, Mendoza. Apunta a generar una capacidad instalada de 305 megavatios. En diciembre, recibió la habilitación de Cammesa y ya genera 100 MW de energía renovable. Se estima que quedará terminado en este primer semestre de 2026.

Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS): Las petroleras YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell avanzan en la construcción de un oleoducto de 437 kilómetros de extensión que conectará Allen con Punta Colorada, en la provincia de Río Negro. La inversión totaliza en US$2486 millones y se espera que esté operativo hacia fines de 2026.

GNL PAE-Golar : Southern Energy estima invertir USD 6878 millones . Consiste en la licuefacción de gas natural en el golfo de San Matías, ubicado en Río Negro desde 2027.

Río Tinto : La primera iniciativa en minería. El proyecto de Río Tinto contempla una inversión de US$2700 millones para la extracción y procesamiento de litio en el salar de Rincón en Salta.

Sidersa : Comprende una inversión de US$286 millones para construir una nueva planta siderúrgica en San Nicolás , Buenos Aires. Permitirá abastecer al mercado con 360.000 toneladas anuales de insumos para la industria nacional y exportaciones.

Salar del Hombre Muerto : Encabezada por la firma australiana Galan Lithium. Contempla una inversión de US$217 millones y exportará cloruro de litio desde el Salar del Hombre Muerto , Catamarca, por US$180 millones anuales a partir de 2029.

Parque eólico Olavarría : Con Acindar y PCR como principales accionistas, el proyecto consiste en la creación de un parque eólico en Olavarría que tendrá capacidad para generar 180Mw de energía renovable. La inversión superará los US$250 millones .

Los Azules (San Juan) : La canadiense McEwen Cooper contempla una inversión de US$2672 millones para avanzar en tareas de exploración y futura explotación de cobre.

Puerto multipropósito en Timbúes (Santa Fe) : La iniciativa prevé una inversión de US$277 millones para construir un complejo logístico capaz de almacenar fertilizantes, hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles.

Gualcamayo (San Juan) : Con desembolso de US$665 millones , Minas Argentinas busca extender la explotación de oro y plata mediante un esquema de mineralización diferente y con alto impacto en empleo directo.

Veladero (San Juan) : Se trata de la ampliación de la mina de oro y plata Veladero encabezada por la canadiense Barrick Mining . La inversión es por más de US$380 millones .

Diablillos (Salta y Catamarca) : Es una nueva mina de oro y plata de AbraSilver que requerirá una inversión de US$760 millones en Salta y Catamarca. Busca crear 1200 empleos directos.

Fénix (Catamarca): Es el último proyecto avalado por el Gobierno y contempla una inversión de US$530 millones para ampliar la producción de litio en Catamarca por parte de la firma Río Tinto.

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