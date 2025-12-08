Dólar: por qué en el fin de año se consolida una inusual estabilidad cambiaria

El dólar oficial sube 40% en 2025, por encima de la inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre de 2025 apunta a un escenario de estabilidad cambiaria que es poco habitual en la historia reciente. La divisa al público, a $1.480 para la compra en el Banco Nación, registra un precio prácticamente idéntico al de finales de octubre y los analistas consideran pocos fundamentos para prever volatilidad en el corto plazo.

Varias fuerzas contrapuestas contribuyen a ese escenario, respaldado por el Ministerio de Economía, que confirmó la continuidad del esquema de bandas cambiaria sin intervención del Banco Central de la República Argentina, con un incremento mensual del 1% en el extremo superior y baja de 1% en la punta inferior, por debajo del ritmo de la inflación.

La mayor demanda de pesos propia del fin de año -principalmente de empresas que enfrentan pagos de medio aguinaldo y obligaciones contables- se equilibra con el incremento de la demanda de divisas por parte de los minoristas, motivados por atesoramiento o turismo.

El aumento paulatino de las exportaciones del agro con la liquidación de las ventas de trigo y la colocación de Obligaciones Negociables y bonos provinciales, asegura el ingreso de divisas al mercado doméstico.

El ministro Luis Caputo afirmó que el tipo de cambio no se encuentra atrasado, basándose en el aumento de las exportaciones.

Sin embargo, la atención del mercado se dirige a la modalidad de pago de los bonos soberanos y la próxima revisión del Fondo Monetario Internacional, donde un posible waiver por incumplir nuevamente la meta de reservas, es un tema de debate.

La liberación del cepo cambiario y el equilibrio del tipo de cambio son puntos clave a considerar para el próximo año.

Este inusual equilibrio del tipo de cambio, con buena parte del “cepo” eliminado a partir de abril, está respaldado por los datos. Aunque la cuenta corriente de la balanza de pagos -que contabiliza el intercambio de bienes y servicios con el mundo- fue deficitario en siete de los diez primeros meses de 2025, el resultado acumulado es positivo por USD 505 millones, con el aporte decisivo del superávit de septiembre, dada la eliminación temporal de retenciones al agro y la liquidación extraordinaria de exportaciones.

Según un informe de la consultora EcoGo, “El Gobierno apuesta a la demanda estacional de pesos de diciembre para empezar a comprar reservas sin presionar ni en el tipo de cambio ni en la demanda de títulos del Tesoro”.

La firma que dirige Marina Dal Poggetto agregó: “Por ahora, sin una oferta firme más allá de la generada por la colocación de las empresas, sólo puede realizar compras pequeñas, también limitado por la falta de recursos para poder comprarlas desde el Tesoro”.

Portfolio Personal Inversiones analizó que “La calma cambiaria está provista por el abultado flujo financiero, la expectativa de una cosecha fina récord (trigo) y la mayor certidumbre política que aceleran el desarme de cobertura pre-electoral”.

Destacó la firma que ”diciembre podría profundizar las compras (oficiales) en el mercado y, a la vez, reducir la necesidad de comprarle al BCRA”.

Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero, dijo: “El clásico aumento de la demanda de dinero en diciembre por las Fiestas, vacaciones y aguinaldo es un factor que siempre ayuda al mercado de cambios”.

“En términos de ‘M2’ privado, este aumento puede ascender a casi $5 billones, lo cual junto a la liquidación de la cosecha fina pueden ser factores que ayuden a un dólar calmo para lo que resta del año”, afirmó Geretto.

Wise Capital puntualizó: “La relativa estabilidad del mercado cambiario se mantiene apoyada en varios factores: una mayor oferta de dólares en el mercado oficial, una demanda estacionalmente más baja de pesos y un flujo relevante de divisas provenientes de emisiones de deuda corporativa y provincial en moneda extranjera”.

“En el horizonte inmediato aparece una presión relevante: enero concentra vencimientos por unos USD 4.200 millones, de los cuales USD 3.700 millones corresponden al sector privado.

Sin embargo, varios factores atenúan las tensiones: diciembre y enero suelen exhibir mayor demanda estacional de dinero y a esto se suma un panorama agrícola favorable”, agregó.

En dos años del gobierno de La Libertad Avanza, el dólar mayorista aumentó 299,5%, desde los $364,41 (Comunicación A3500 del 7 de diciembre de 2023) a $1.456, mientras que el financiero “contado con liquidación” (operado fuera del “cepo” y por lo tanto, un precio más objetivo que el oficial) aumentó un 49,3%, desde los 1.019,15 a los 1.522 pesos.

En el mismo período, la inflación acumulada fue aproximadamente de 266%, mientras que la expansión de la Base Monetaria aumentó un 300,8%, desde los $10,1 billones a $40,6 billones. Con estos datos, la inflación tendría un margen de aumento de unos 30 puntos para converger con la suba del dólar oficial y la expansión monetaria.

El ascenso del dólar oficial casi se ajustó al ritmo de la expansión monetaria, una relación que justifica el presente estable de la divisa -al menos desde lo monetario y sin el factor “distorsivo” del riesgo electoral- y un nivel próximo al equilibrio en el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral que mide el Banco Central, de 97 puntos sobre una base de 100 puntos.

De todos modos, no hay unanimidad de parte de los analistas sobre el dólar de equilibrio. Por ejemplo, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo afirmó que el “peso inconvertible” está “sobrevaluado”, lo que ”significa que el tipo de cambio real no es de equilibrio".

Cavallo explicó: “Para que el peso se sobrevalue es necesario que se restrinja el movimiento de capitales (cepo para las personas jurídicas) o se impongan y mantengan altas tasas reales de interés. O ambas cosas a la vez, como está ocurriendo ahora”.

En ese aspecto, otros factores a considerar y que ayudan a mantener la cotización del dólar mayorista son los niveles de tasa de interés en pesos y de inflación, que reducen el apetito por la cobertura cambiaria.

Según la Consultora 1816, “El contexto actual de alargar duration en tasa fija parece tentador dados los breakevens (punto de equilibrio) de inflación, pero tan cerca del techo de la banda -y con la posibilidad de que el Gobierno deje que la tasa suba si las cosas no funcionan perfecto- es una estrategia que conlleva ciertos riesgos”.

Un estudio del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella reveló: “La inflación esperada promedio para los próximos 12 meses se ubicó en 29,7%, lo que implica una baja de 7,3 puntos porcentuales respecto a octubre (37%). La mediana descendió de 30% a 23%”. “Los valores del promedio y de la mediana son los menores desde marzo de 2018”, precisó el informa privado.

VatNet Financial Research destacó: “Los mercados cambiarios lucen estables en sus diversas variantes, tanto al contado como a futuro, lo cual exhibe un clima de esperanzado optimismo que posibilitaría futuras valorizaciones, en tanto que las políticas oficiales indican un giro pragmático hacia una mayor solvencia externa”.