Empresas y provincias vuelven a emitir bonos y suman una oferta de dólares clave para el Gobierno

El Banco Central confirmó a inversores que espera comprar reservas a partir de 2026 (Reuters)

Empresas y provincias comenzaron a gestionar el regreso de las colocaciones de deuda en el exterior tras la victoria de Javier Milei en las elecciones, lo que generó un mejor escenario financiero para Argentina. El ingreso de esas divisas implicará una oferta clave en la plaza local para el Gobierno en su estrategia de apreciación del peso y para que el Tesoro retome compras en bloque frente a los compromisos que deberá afrontar en el último trimestre del año.

Después de la compresión del riesgo país por debajo de los 700 puntos básicos en la semana posterior a las elecciones, varias compañías anunciaron emisiones de Obligaciones Negociables para aprovechar la baja en el costo de financiamiento, en muchos casos para cubrir vencimientos. El sector oil & gas, impulsado por el auge de Vaca Muerta, lidera la actividad.

Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, obtuvo ayer en Nueva York fondos por USD 750 millones mediante una ON a cinco años, con una tasa de interés del 7,625%. Los recursos se destinarán al desarrollo de Los Toldos II Este, en la cuenca neuquina.

Por su parte, YPF informó que iniciará un proceso similar. La empresa dirigida por Horacio Marín realizará hoy la licitación de Obligaciones Negociables con vencimiento en 2031, cuyos pagos de capital comenzarán en 2029, por un monto estimado entre USD 300 y USD 400 millones. Esta operación corresponde a una reapertura de los bonos emitidos el año pasado por USD 540 millones. La tasa de interés prevista oscila entre 8% y 8,5%.

Damián Vlasich, de Invertironline (IOL), explicó: “El mes posterior a las elecciones de Buenos Aires de septiembre se registró un freno en las colocaciones de ON. Ahora anticipamos una recuperación del flujo de deuda, sobre todo en el mercado internacional ante la baja del riesgo país. Entre las 48 y 72 horas, las empresas deben liquidar esos dólares en el mercado de cambios, por lo que sumarán oferta al mercado. Oil & gas invertirá en Capex por el impacto de Vaca Muerta, aunque también podrían sumarse firmas energéticas vinculadas a servicios públicos y provincias”.

De acuerdo a información de Bloomberg, la Ciudad de Buenos Aires mantuvo esta semana reuniones con entidades bancarias para organizar una emisión de hasta USD 600 millones. Por su parte, la Provincia de Santa Fe estudia una colocación separada, que podría alcanzar USD 800 millones, con USD 500 millones de dinero nuevo y el resto dirigido a una recompra o canje de bonos. Estos planes, analizados desde septiembre, quedaron postergados tras la mayor incertidumbre política que siguió al resultado local adverso de Milei. Además, la Provincia de Chubut evalúa una emisión, con la documentación lista y autoridades observando una ventana de mercado favorable, aunque aún no se tomó una decisión final, según fuentes consultadas por la agencia.

El Gobierno estima que en las próximas semanas, superado el proceso electoral, podría iniciarse una recuperación en la demanda de pesos que reduzca el precio del dólar. A esto se sumará una mayor oferta por parte de empresas y provincias, recurso que el Tesoro aprovechará para retomar compras en bloque.

Durante noviembre, se prevén pagos de deuda en moneda extranjera por más de USD 1.200 millones: USD 790 millones con el FMI y USD 405 millones con otros multilaterales. Para diciembre se suman vencimientos adicionales por USD 346 millones. De este modo, el Tesoro deberá comprar al menos USD 1.500 millones para responder a estos pagos, según cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El BCRA mencionó que la remonetización ahora vendría de la compra de divisas, sin esterilización posterior, a partir del “dinero externo” generado por el superávit en la balanza de pagos en 2026. “El bajo nivel de monetización actual brinda la oportunidad de priorizar las compras de reservas no esterilizadas”, aclaró.