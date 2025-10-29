Economía

El Banco Central confirmó a inversores que espera comprar reservas a partir de 2026

La información se desprende de una presentación que realizó a mediados de octubre el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, ante inversores en Washington. Espacio para inyectar pesos a medida que se recupere la actividad sin presionar la inflación

Por Agustín Maza

El BCRA debería comprar entre USD 7.000 y USD 8.500 millones antes de fin de año para cumplir la meta con el FMI (REUTERS)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) espera comenzar a comprar reservas a partir de 2026, según una presentación que realizó a mediados de octubre ante inversores en Washington el vicepresidente de la entidad Vladimir Werning.

El documento muestra que para la autoridad monetaria el período post electoral abre una ventana para la recuperación de la demanda de dinero que sería compatible con la compra de dólares en el mercado y su consecuente inyección de pesos en la economía. No deja en claro si hay disposición de que esas operaciones se realicen dentro del esquema de bandas cambiarias.

“Las compras de reservas no esterilizadas proporcionan un mecanismo de remonetización con un potencial significativo en la Argentina. El bajo nivel de monetización actual brinda la oportunidad de priorizar las compras de reservas no esterilizadas. Al establecer el ritmo de las compras de reservas para financiar un aumento proyectado en la demanda de pesos en equilibrio, la política monetaria puede contribuir a impulsar la liquidez externa (lo cual, al estabilizar las expectativas cambiarias, contribuye indirectamente a preservar la estabilidad interna)”, mencionó la presentación de Werning que fue subida a la página del BCRA esta mañana.

Noticia en desarrollo

