La probabilidad de que la Argentina caiga en recesión se disparó casi al 100% en medio de la tensión cambiaria y el ruido político

El índice líder está basado en diez series mensuales que anticipan cambios en el ciclo económico argentino

El último reporte difundido por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)indicó que la probabilidad de que la economía argentina ingrese en recesión subió a 98,61% en agosto, frente al 56,16% registrado en julio. El dato, incluido en el relevamiento mensual sobre el Índice Líder, marca un aumento de más de 42 puntos porcentuales en apenas un mes y generó señales de advertencia sobre la marcha de la actividad económica.

El informe centraliza su atención en la evolución del IL, al que define como un instrumento “que busca anticipar los cambios de fase del ciclo económico, particularmente señalando los momentos de salida de la expansión y de entrada en recesión”. Este índice se construye a partir de diez series mensuales. El documento identifica como componentes para agosto de 2025 los siguientes:

Índice General de la Bolsa de Comercio (IGBC)

Índice Merval Argentina

Agregado Monetario M1

Precio FOB oficial de habas de soja

Ventas de autos a concesionarios

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Despacho de cemento al mercado interno

Índice de Confianza del Consumidor (ICC)

Índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para minerales no metálicos

Índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para siderurgia

La suba en las probabilidades de recesión supo, en el pasado, anticipar periódos de contracción económica

Estos componentes, seleccionados sobre la base de la literatura internacional y la evidencia empírica nacional, se procesan con metodología econométrica para captar los cambios anticipados en el nivel de actividad económico agregado.

En este contexto, el resultado más destacado del nuevo informe es la probabilidad de recesión estimada, obtenida a partir de la evolución del propio IL. Según informa la UTDT, “La probabilidad de salir de la fase expansiva se ubica en 98,61%”. Esta cifra corresponde al mes de agosto de 2025 y representa un salto marcado respecto al mes anterior. El documento detalla que en julio la probabilidad resultó de “56,16%”. De este modo, el avance de la estimación en apenas treinta días supera los 42 puntos porcentuales, posicionándose como el valor más alto desde 2018.

El reporte de la UTDT explica la función central del indicador:“El Índice Líder (IL) está diseñado para anticipar los puntos de giro en el ciclo económico argentino. Para ello, resume la información contenida en una serie de variables que tienden a cambiar de tendencia antes que el ciclo económico general. De este modo, es posible anticipar con cierto grado de probabilidad la salida de la fase expansiva y el ingreso en una recesiva”.

A partir de la evaluación de componentes como la recaudación del IVA, el despacho de cemento y la evolución de variables bursátiles y monetarias, el IL logra condicionar su principal salida estadística: la probabilidad de recesión en el corto plazo. El informe hace hincapié en que el sistema de series utilizado fue seleccionado sobre supuestos ampliamente utilizados en literatura internacional y validados en experiencias argentinas pasadas, aunque advierte que “la interpretación del IL debe realizarse dentro del marco conceptual del ciclo de negocios y atendiendo siempre al contexto y a otras mediciones complementarias”.

La tabla clave del informe permite observar la evolución de la probabilidad de recesión para los meses previos. En mayo, la probabilidad se situó en 57,08%; en junio, en 56,16%. En julio se mantuvo en 56,16% y finalmente, en agosto, trepó a 98,61%. Es el registro más alto informado desde, al menos, 2018. El salto mensual queda también reflejado en el gráfico evolutivo incluido en el informe, donde la curva muestra un cambio abrupto de pendiente en el último período.

El salto en las probabilidades de recesión es de 42 puntos porcentuales en un sólo mes

La metodología del índice, según lo publicado, “considera la información anticipada contenida en los movimientos de cada componente”. El reporte explica que el IL puede señalar tanto fases de expansión como de contracción, pero enfoca sus cálculos en la probabilidad de abandonar el ciclo expansivo. El valor superior al 98% alcanzado en agosto es presentado en el documento como un dato práctico para el seguimiento del ciclo económico, la toma de decisiones en empresas y el diseño de políticas públicas.

El informe atribuye este salto a la sincronización negativa de varias de las series clave, aunque no aporta una interpretación cualitativa ni arriesga pronósticos fuera del plano estadístico. El objetivo explícito del documento es servir de alerta o guía estadística para los analistas y responsables de decisión económica, sin sustituir ni replicar los diagnósticos oficiales sobre recesión.

En uno de los apartados técnicos, el informe enfatiza:“Las variaciones mensuales observadas en el IL y su consiguiente probabilidad de giro pueden mostrar cambios bruscos ante alteraciones simultáneas en los componentes principales. Por esto, es importante prestar atención tanto a los movimientos individuales como al índice compuesto”.

La periodicidad mensual del índice y su actualización sistemática aparecen a lo largo del texto. El Centro de Investigación en Finanzas subraya que estos datos “constituyen una herramienta relevante para el monitoreo en tiempo real de los riesgos macroeconómicos de Argentina”. El índice, junto a su probabilidad asociada, es usado como referencia por economistas del sector privado, bancos, áreas de monitoreo estatal y consultoras.