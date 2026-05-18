El ritmo de inflación en la primera mitad de mayo: detectaron una aceleración en la segunda semana del mes

Consultoras privadas detectaron aceleración en la suba de alimentos y bebidas en supermercados durante la segunda semana de mayo.

Luego de la desaceleración que marcó la inflación en abril, al 2,6% que midió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la expectativa está en si la tendencia a la baja continuará en mayo. Más aún cuando en la segunda semana del mes, el rubro “Alimentos y bebidas” presentó una aceleración, según relevaron diferentes consultoras privadas. Se trata de una variable de riesgo, aunque el nuevo congelamiento de precios de YPF ejercerá una fuerza moderadora.

Distintas consultoras registraron aumentos semanales en alimentos y bebidas que marcaron un cambio respecto de lo sucedido a inicios del mes. De acuerdo con Analytica, en la segunda semana de mayo hubo una suba semanal del 1% en alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país.

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Así, el promedio de cuatro semanas para este segmento llegó a 2,0%. Frente a ello, para el nivel general de precios, la consultora proyectó un alza mensual del 2,4%, dato que, de verificarse, implicaría una merma de 0,2 puntos porcentuales (pp).

En el promedio de cuatro semanas del nivel general, se destacaron los aumentos de verduras (7,8%) y pescados y mariscos (4,2%), mientras que pan y cereales (1,8%) y carnes y derivados (0,7%) registraron menores incrementos. Analytica también registró una baja de 4,9% en frutas.

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En la misma línea, EconViews informó que su relevamiento de precios arrojó un aumento promedio del 1% en la segunda semana de mayo para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados. En ese período, las verduras subieron 2,3% y las carnes 1,4 por ciento. El acumulado de las últimas cuatro semanas fue de 1,5 por ciento. Estos datos refuerzan la tendencia de aceleración en consumo masivo y se alinean con los de otras consultoras sobre la evolución de los precios en supermercados.

Próximos meses

Estos aumentos generan preocupación de cara a los próximos meses y sobre todo si se analizan las causas que ayudaron a que la inflación se ubicara en 2,6% en abril. Para la consultora Invecq, la moderación se debió principalmente a la menor suba de carnes en la inflación núcleo, aunque los precios regulados continuaron presionando al alza. En cuanto a las divisiones, “Transporte” lideró las subas con 4,4%, seguido por “Educación” (4,2%) y “Comunicación” (4,1%). Estas tres explicaron casi un tercio del aumento del índice general. La suba en “Transporte” se debió en gran parte al rubro “Combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar”, que aumentó 11% y aportó 0,5 pp a la inflación general.

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La categoría Estacionales ayudó a moderar el índice, ya que sus precios no subieron en promedio, mientras que los precios regulados avanzaron 4,7%. La inflación núcleo desaceleró 0,9 p.p. y marcó un incremento de 2,3%, el menor desde octubre de 2025. Según Invecq, ese resultado se explicó por el comportamiento de “Carnes y derivados”, que subió 0,7% frente a un promedio de 6,4% mensual desde noviembre. La inflación núcleo, excluyendo carnes, avanzó 2,5% frente al 2,6% de marzo, y durante el primer cuatrimestre la variación rondó ese nivel.

El valor de los combustibles en el país se incrementó un 1% desde el 14 de mayo, según el anuncio de YPF.

Para los próximos meses, Invecq mantuvo su proyección de inflación anual en 30%, en línea con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. La consultora señaló que los precios minoristas aumentaron a un ritmo de 2,5% mensual en lo que va del año y que, para alcanzar el 30% anual en diciembre, la suba mensual debería descender a 1,9% promedio desde mayo. Invecq consideró posible esa desaceleración, aunque advirtió que dinámicas puntuales seguirán incidiendo, sobre todo el precio del combustible, condicionado por la situación en Medio Oriente y la cotización internacional del petróleo.

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El factor YPF

En el corto plazo, el equipo económico cuenta con la reciente decisión de YPF a su favor. La semana pasada, Horacio Marín, presidente de YPF, anunció que la petrolera ajustará 1% el precio de los combustibles el jueves 14 de mayo, para luego mantenerlos estabilizados por otros 45 días.

Marín explicó: “A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de buffer de precios por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”. De esta forma, la petrolera busca neutralizar el traslado de la volatilidad internacional hacia los consumidores locales y garantizar estabilidad en los precios durante seis semanas.

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El registro de precios y los anuncios recientes muestran el impacto de la volatilidad global y las presiones internas sobre los precios regulados y la inflación núcleo. Lo que suceda en los próximos meses dependerá de la evolución del contexto internacional y las políticas que se adopten. Aunque en el caso del transporte que viene presionando sobre el índice general, el Gobierno ya oficializó un esquema de aumentos tanto en líneas de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires como en los trenes.