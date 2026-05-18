Economía

La historia detrás del boom de la miel argentina: copó el cupo que la Unión Europea asignó al Mercosur

Federico Sturzenegger contó el detrás de escena del trámite que le permitió a los productores argentinos agotar el primer cupo sin aranceles. “Ilustra la necesidad de sacar al Estado de todos los trámites posibles”, dijo el ministro

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Un cucharón vierte miel dorada en un frasco de vidrio etiquetado como "Miel de Abeja". Alrededor, frutos secos, hojas de menta y un panal desenfocado.
Un chorro dorado de miel de abeja cae en un frasco de vidrio, simbolizando sus propiedades saludables, mientras frutos secos y hojas de menta adornan la escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La miel entrerriana fue la gran protagonista de la semana en el comercio exterior argentino. Una compañía local agotó en cuestión de horas la cuota libre de arancel que la Unión Europea asignó al Mercosur para 2026, horas después de que el acuerdo entrara en vigencia, el pasado 1° de mayo.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contó la historia detrás del suceso que, más allá de la transacción en particular, tuvo muy buena prensa entre los mayores empresarios del país, quienes tomaron este caso como ejemplo.

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“Empezó a regir el acuerdo con la Unión Europea que logró cerrar Pablo Quirno y que ofrece cupos de acceso sin aranceles a una serie de productos. Nuestros productores de miel coparon toda la cuota del Mercosur en cuestión de horas”, publicó Sturzenegger en su cuenta de X. “El personaje central es Pablo Lavigne (Secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía), que preparó un trámite digital para la auto-certificación de origen el mismo día que el tratado se habilitó, permitiendo a los productores argentinos presentar todo de inmediato y tomar la cuota”.

Sturzenegger explicó que, mientras otros países del Mercosur seguían gestionando certificados de manera tradicional, los argentinos accedieron al beneficio rápidamente: “Presentaron y se llevaron la cuota”. Y cerró: “Es interesante el caso. Porque ilustra la imperiosa necesidad de sacar al Estado de todos los trámites posibles y dejarlo focalizado en lo importante”.

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El primer envío salió el 3 de mayo desde Concordia, Entre Ríos, rumbo a Alemania. El cargamento, de 20.986 kilogramos, fue adquirido por la importadora alemana Langnese Honig GmbH & Co. Antes del acuerdo, la miel argentina pagaba un arancel del 17,3 por ciento.

El régimen establece cupos crecientes: para 2026 se asignaron unas 5.000 toneladas exentas de arancel entre mayo y diciembre, con 1.400 toneladas ya colocadas en el primer tramo. El 1° de julio se habilitarán otros dos períodos de 1.800 toneladas cada uno. En 2027, el cupo anual subirá a 15.000 toneladas, y en 2031 alcanzará 45.000 toneladas.

Reconocimiento en el Cicyp

El caso de la exportación de miel tuvo gran relevancia en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), realizado la semana pasada en el Hotel Alvear. El foco del evento, que reunió a los principales empresarios del círculo rojo y a funcionarios como Pablo Quirno, se centró en la capacidad de Argentina para abastecer al mundo, y el caso de la miel fue citado como ejemplo. Un empresario presente afirmó a Infobae: “Esta semana vimos el caso de la miel. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Hay que primerear”.

Miel a granel. Miel en tambores para exportación. Inspección de tambores de miel

Crecimiento récord en valor y volumen

De acuerdo con un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), el sector apícola argentino acumuló un crecimiento del 93,7% en valor exportado durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período de 2025. Solo en marzo de 2026 las exportaciones alcanzaron USD 39 millones, lo que representa un aumento interanual del 122,7%. En volumen, entre enero y marzo de 2026 se exportaron 29.887 toneladas de miel natural, frente a 13.638 toneladas de 2025, con un salto del 83,9%. El valor por tonelada también mejoró: pasó de USD 2.330 en 2025 a USD 2.473 en 2026.

Las exportaciones de miel guatemalteca superan los 79 mil kilogramos en el primer cuatrimestre de 2026, consolidando la presencia del país en mercados internacionales. (Cortesía: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)
Las exportaciones de miel guatemalteca superan los 79 mil kilogramos en el primer cuatrimestre de 2026, consolidando la presencia del país en mercados internacionales. (Cortesía: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Estos datos consolidan una tendencia de expansión sostenida: en 2025 las exportaciones totales alcanzaron USD 211,1 millones, un 13,3% más que en 2024, mientras que el volumen subió un 5,7%, de 85.736 toneladas en 2024 a 90.614 toneladas. Desde 2018 hasta 2022, el promedio anual de exportaciones se situaba en 69.320 toneladas, según el informe de BCBA.

Proyecciones a largo plazo y desafíos tecnológicos y normativos

El acuerdo comercial, cuya negociación demandó más de 25 años, se puso en marcha en mayo y estipula para la miel una cuota anual de 45.000 toneladas libres de aranceles para 2031. Según proyecciones de la Secretaría de Comercio, las exportaciones argentinas hacia Europa podrían crecer un 76% en los primeros cinco años de vigencia y hasta un 122% en una década. Actualmente, el 99% de las exportaciones agrícolas argentinas se beneficiarán de la reducción de aranceles, en un contexto en que la Unión Europea mantiene protecciones con tasas promedio del 12,6 por ciento.

El entramado productivo apícola argentino incluye más de 4 millones de colmenas declaradas y 1.200 salas de extracción habilitadas por SENASA, lo que garantiza la capacidad para suministrar los volúmenes requeridos por el mercado europeo. Entre Ríos figura como una de las provincias más relevantes en la industria apícola nacional por concentración de colmenas y cantidad de productores habilitados.

En este escenario, la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) manifestó reservas sobre la amplitud de los beneficios, al advertir que factores como el “acotado tamaño de las cuotas, la futura distribución intra-Mercosur, la posibilidad de salvaguardias bilaterales de la UE y la existencia de normativas europeas denominadas barreras no arancelarias” pueden limitar el alcance efectivo del acuerdo.

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