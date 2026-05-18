Economía

Pese a la desaceleración de abril, Argentina sigue en el podio de las economías más inflacionarias de América Latina

El índice de precios mostró una moderación respecto de marzo, pero la dinámica inflacionaria local todavía mantiene una amplia brecha frente al resto de las principales economías de la región

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La inflación en Argentina mostró una desaceleración en abril, luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicara en 2,6% mensual, por debajo del 3,4% registrado en marzo. Sin embargo, pese a esa moderación, el país continúa entre las economías con mayor inflación de América Latina y se mantiene en el segundo lugar del ranking regional en términos interanuales, según un relevamiento de Bloomberg Línea.

El dato de abril implicó el primer descenso mensual luego de varios meses consecutivos de aceleración. Aun así, la variación acumulada de precios en los últimos doce meses alcanzó el 32%, un nivel que mantiene a la Argentina por encima de la mayoría de los países de la región.

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De acuerdo con la comparación realizada por Bloomberg, sólo Venezuela registró una inflación anual superior a la argentina. Detrás quedaron economías como Bolivia, Colombia, Uruguay, Brasil, Chile, México y Perú, entre otras, todas con tasas considerablemente menores.

El ranking regional

El informe regional mostró que la desaceleración del IPC argentino no alcanzó para modificar su posición dentro de América Latina. Con una inflación interanual de 32,4%, Argentina volvió a ubicarse en el segundo lugar del ranking regional, sólo por detrás de Venezuela, que registró una variación anual de 612%.

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Detrás de ambos países se ubicaron Cuba, con una inflación de 14,73%, y Bolivia, con 14,18%, los únicos casos de la región que todavía exhiben tasas de dos dígitos, además de Argentina y Venezuela. Más atrás aparecieron Colombia, con 5,68%; Honduras, con 5,56%; República Dominicana, con 5,11%; México, con 4,45%; y Brasil, con 4,39%.

Chile y Perú mostraron una inflación interanual de 4%, mientras que Nicaragua registró 3,55% y Guatemala, 3,4%. Uruguay, que en marzo había alcanzado su nivel más bajo en siete décadas, cerró abril con una variación anual de 3,16%.

En el grupo de países con menor inflación figuraron Ecuador, con 2,6%; Paraguay, con 2,3%; y El Salvador, con 2,16%. Panamá registró una inflación anual de 0,9%, mientras que Costa Rica continuó en terreno negativo, con una variación de -1,64%.

La comparación regional reflejó la distancia que todavía existe entre Argentina y la mayor parte de las economías latinoamericanas. Aunque el IPC local mostró una desaceleración en abril, el índice interanual argentino continúa muy por encima de los registros observados en la mayoría de los países de la región.

El IPC desaceleró tras el pico de marzo

El dato mensual de abril mostró una baja respecto del 3,4% de marzo y marcó una interrupción en la tendencia de aceleración que se había observado en los meses previos.

La suba de 2,6% representó además el menor registro mensual de los últimos cinco meses. Según el relevamiento citado por Bloomberg Línea, la desaceleración estuvo vinculada a una moderación en algunos rubros que habían mostrado fuertes incrementos en marzo.

Pese a este escenario, el acumulado del primer cuatrimestre continuó en niveles elevados. Entre enero y abril, la inflación acumuló 12,3%, por encima de las previsiones oficiales incluidas en el Presupuesto para todo el año.

El IPC argentino se moderó en abril, aunque la variación interanual todavía se mantiene muy por encima de la mayoría de los países de la región. (Reuters)
El IPC argentino se moderó en abril, aunque la variación interanual todavía se mantiene muy por encima de la mayoría de los países de la región. (Reuters)

En términos interanuales, el índice todavía se mantiene por encima del 30%, lo que explica que Argentina siga entre los países con mayores subas de precios de la región.

La brecha con el resto de América Latina

La diferencia entre Argentina y el resto de las economías latinoamericanas continúa siendo uno de los principales rasgos del escenario regional.

Mientras en la mayoría de los países las tasas anuales se ubicaron en niveles de un dígito o ligeramente superiores, Argentina permaneció por encima del 30% interanual.

Esa brecha también se reflejó en la comparación mensual. Aunque el 2,6% de abril implicó una desaceleración respecto de marzo, la cifra todavía resultó superior a los registros mensuales habituales en gran parte de América Latina.

El informe de Bloomberg Línea mostró que, incluso con una moderación del IPC, la dinámica de precios argentina continúa diferenciándose del comportamiento regional.

En varios países latinoamericanos, los procesos de desaceleración inflacionaria estuvieron acompañados por reducciones de tasas de interés y estabilización de variables macroeconómicas. En Argentina, en cambio, la inflación mensual sigue en niveles que continúan impactando sobre el índice interanual.

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