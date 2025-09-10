Según una encuesta, la mitad de los trabajadores ha tenido al menos un diagnóstico de salud mental

El 64% de los encuestados asegura que en su empresa no existen políticas para acompañar estos problemas (Universidad de San Buenaventura)

Una encuesta elaborada por Bumeran reveló que el 51% de los trabajadores encuestados por la compañía en la Argentina reporta haber tenido algún diagnóstico de salud mental a lo largo de su vida laboral. Los principales trastornos mencionados fueron la ansiedad generalizada (37%), el trastorno de ansiedad social (16%), el trastorno depresivo mayor (11%) y el trastorno de estrés postraumático (7%).

La investigación, denominada “El desafío invisible: salud mental en el trabajo”, se basó en la voz de más de 4.800 personas con experiencia laboral. En Argentina participaron 1.257 trabajadores, lo que permitió detectar patrones de exclusión, estigma, burnout y el impacto de las políticas empresariales en la salud emocional.

Políticas insuficientes y programas limitados

Uno de los hallazgos más relevantes es la ausencia de acompañamiento por parte de las organizaciones. El 64% de los argentinos asegura que en su empresa no existen políticas de salud mental, el 32% dice no saberlo y apenas el 4% confirma que sí hay iniciativas.

El estudio también muestra que el 78% de los trabajadores declara que su organización no ofrece programas de bienestar. Entre quienes sí acceden a algún tipo de beneficio, los más mencionados son capacitaciones sobre salud mental (8%), gimnasios (6%), líneas telefónicas de apoyo (6%), equipos de psicólogos (5%) y talleres de coaching (4%).

Un testimonio recogido en la investigación resume el problema: “Las empresas solo colocan carteles con frases motivadoras, pero después, cuando alguien necesita ayuda, empiezan los problemas y las estigmatizaciones que ponen en peligro la continuidad laboral”.

Impacto emocional y estigma

Los diagnósticos generan sentimientos negativos en gran parte de los trabajadores. En el país, el 50% manifestó haber sentido tristeza al recibir un diagnóstico de salud mental, el 46% miedo, el 19% indiferencia, el 20% otro tipo de emociones y el 14% shock. Apenas el 6% dijo haberse sentido tranquilo y solo el 1% aliviado.

Además, el 65% de los argentinos considera que tener un diagnóstico de salud mental es un estigma social. Esta percepción explica por qué la mayoría decide no compartir su situación: el 61% no lo hizo con su jefe y el 75% tampoco con el área de recursos humanos. Entre quienes sí lo comunicaron, el 48% aseguró que la empresa no hizo nada, el 26% dijo haber recibido apoyo y el 17% que fue tratado de manera diferente.

Uno de los trabajadores consultados lo expresó de manera directa: “Debería haber un acompañamiento, los jefes deberían tener una capacitación respecto a este tema. Muchos piensan que pueden sobrecargar al trabajador sin reconocer el trabajo que ha realizado”.

Burnout y ausentismo

El 37% de los trabajadores argentinos reconoció haber tenido que faltar a su empleo por agotamiento laboral o burnout. El estudio señala que el impacto del burnout es significativamente mayor entre quienes ya cuentan con un diagnóstico de salud mental: el 60% de ese grupo faltó al trabajo por esta causa, frente al 26% de quienes no tenían diagnósticos previos.

El informe también advierte sobre la relación entre las licencias y la salud mental. Diagnósticos como la esquizofrenia, el trastorno depresivo mayor o las fobias triplican la probabilidad de que un trabajador se ausente por razones de salud mental en comparación con quienes no tienen diagnósticos.

El descanso, un indicador clave

Otro aspecto que refleja el vínculo entre salud mental y vida laboral es el descanso. El 67% de los trabajadores argentinos duerme entre cuatro y siete horas por día, mientras que solo el 27% cumple con las ocho horas recomendadas. El estudio señala que en casos de depresión mayor, TDAH o ansiedad generalizada, más del 70% duerme menos de lo aconsejado.

El estrés y la ansiedad afectan a los trabajadores de todo el país. (Getty)

La falta de sueño también se conecta con la percepción de carga laboral. El 50% de los encuestados reconoció que no logra dejar de pensar en el trabajo incluso en su tiempo libre, lo que impacta directamente en su bienestar.

Relaciones laborales y deterioro de la salud

En cuanto al clima laboral, el 74% de los argentinos afirmó que su salud mental se deterioró debido a la relación con algún jefe o jefa, mientras que el 53% lo atribuyó a la relación con sus compañeros. La investigación muestra que, cuando un trabajador se siente afectado por sus pares, en un 85% de los casos también identifica a su jefe como fuente de desgaste.

Los testimonios recogidos evidencian la falta de acompañamiento: “Necesitan resultados y si no hacés las cosas bien, te torturan la cabeza” o “Deberían comprobar que hasta el ambiente laboral de hipocresía y explotación tiene efectos nocivos para la salud en general”.

Percepción de desinterés empresarial

El descreimiento generalizado sobre el interés de las compañías también quedó reflejado en la encuesta. El 82% de los argentinos considera que a las empresas no les importa la salud mental de sus trabajadores, lo que debilita la confianza organizacional e incrementa el riesgo de estigmatización.

Un dato adicional refuerza este panorama: solo el 18% de los empleados cree que sus líderes cuentan con habilidades para abordar temas de salud mental en el trabajo.