El Salvador

Escuelas intervenidas en El Salvador: infraestructura renovada y nuevas tecnologías impulsan la educación

La iniciativa, instruida por el presidente Nayib Bukele, contempla mejoras en accesibilidad, laboratorios, distribución de computadoras y condiciones de higiene en los recintos escolares, en beneficio de estudiantes y docentes

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El Gobierno de El Salvador transforma más de cinco mil escuelas con nueva infraestructura, área de juegos y equipamiento educativo. /(Foto cortesía Ministerio de Educación)
El Gobierno de El Salvador transforma más de cinco mil escuelas con nueva infraestructura, área de juegos y equipamiento educativo. /(Foto cortesía Ministerio de Educación)

El Gobierno de El Salvador lleva adelante una transformación profunda en la infraestructura y equipamiento de más de cinco mil centros escolares a nivel nacional, integrando innovaciones como techos insulados, sistemas modernos de alarma, agua filtrada, espacios inclusivos y laboratorios especializados para fortalecer el proceso de aprendizaje.

Así lo explicó la ministra de Educación, Karla Trigueros, durante un recorrido en el Centro Escolar Marcelino García Flamenco, en Santa Tecla, transmitido esta mañana durante la entrevista Diálogo de Grupo Megavisión.

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Según la funcionaria, el proyecto responde a la directriz del presidente Nayib Bukele de renovar todas las escuelas del país, sin distinción, como parte de una apuesta estratégica para dignificar tanto a estudiantes como a docentes. El programa “Dos escuelas por día” ya permitió la entrega de más de mil cien centros renovados y completamente equipados.

Uno de los avances más destacados es la incorporación de techos insulados en todas las aulas, una solución que mantiene la temperatura interior entre cuatro y nueve grados Celsius por debajo de la temperatura exterior, además de reducir el ruido.

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Esta medida busca generar un ambiente más adecuado para el aprendizaje y el bienestar de los alumnos. De acuerdo con la ministra Trigueros, “los techos dobles disminuyen tanto el sonido como la temperatura, lo que permite un entorno más fresco dentro de las aulas”.

El rediseño de los centros escolares incluye ventanales amplios que facilitan la entrada de luz natural y permiten a los estudiantes conectar visualmente con el exterior, reemplazando la imagen tradicional de escuelas cerradas y con barrotes.

Además, las escuelas cuentan con sistemas de alarma modernos para responder ante emergencias internas como accidentes o conatos de incendio.

El sistema, descrito por el personal docente, utiliza sensores de calor y humo, y se integra en la capacitación del personal para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

La incorporación de techos insulados en los centros escolares reduce la temperatura y el ruido, mejorando el aprendizaje de los estudiantes. /(Foto cortesía Ministerio de Educación)
La incorporación de techos insulados en los centros escolares reduce la temperatura y el ruido, mejorando el aprendizaje de los estudiantes. /(Foto cortesía Ministerio de Educación)

El acceso al agua potable también figura entre las prioridades del programa. Las escuelas disponen de dispensadores y filtros que suministran agua fría y limpia, adaptados para que los niños de primera infancia puedan servirse con facilidad en sus áreas de juego y aprendizaje. “El agua filtrada está disponible en todo momento y a la altura adecuada para los más pequeños”, explicó la ministra.

La adaptabilidad de los espacios es otro eje central. Los recintos ahora cuentan con rampas de acceso y baños diseñados para estudiantes con discapacidad, así como mobiliario adecuado para distintas edades y necesidades.

Los laboratorios de ciencias completamente equipados se suman a las aulas de música, donde los alumnos pueden desarrollar habilidades blandas a través de la práctica instrumental. El recorrido mostró también áreas de juegos, comedores renovados y cocinas industriales, donde los alimentos se preparan con agua filtrada y bajo estrictas condiciones de higiene.

La ministra Karla Trigueros remarcó que la dignificación no se limita al alumnado. Las nuevas instalaciones otorgan espacios para los docentes, como salas de juntas y áreas para la preparación de clases, además del acceso a formación continua. Según la funcionaria, “la dignificación del docente también es parte fundamental del Gobierno del presidente Bukele. Los niños son el punto principal, pero los docentes y las familias también”.

El proyecto involucra a distintas instituciones públicas, incluyendo la Dirección de Obras Municipales, el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Centros Penales, que colabora a través del Plan Cero Ocio en la fabricación de mobiliario escolar.

La inversión, calificada como la más alta en la historia del país, se destina a la entrega de escuelas nuevas, paquetes escolares, actualización curricular y dispositivos electrónicos para todos los niveles educativos, desde parvularia hasta bachillerato.

Autoridades ingresan a un aula como parte de los cambios impulsados por el gobierno actual en El Salvador. /(Cortesía: PNC El Salvador)
Autoridades ingresan a un aula como parte de los cambios impulsados por el gobierno actual en El Salvador. /(Cortesía: PNC El Salvador)

La ministra detalló que ya se han distribuido computadoras y materiales escolares al cien por cien de los estudiantes, incluyendo a quienes residen en las zonas fronterizas y poseen doble nacionalidad.

En cuanto a la formación docente, más de diez mil maestros participan en capacitaciones para implementar el nuevo currículo de primera infancia y primaria, una iniciativa respaldada por el despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele.

A lo largo del recorrido, se resaltó el impacto visible en la rutina escolar: estudiantes, docentes y directivos reciben y despiden a los alumnos con cortesía; los ambientes renovados promueven la convivencia y el respeto. El fortalecimiento de la disciplina, el civismo y la educación en valores se suma a la revitalización de la infraestructura como pilares del modelo educativo que impulsa el actual gobierno.

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