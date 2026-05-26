Dólares del colchón: el Gobierno analiza enviar una nueva Ley al Congreso para introducir cambios en Inocencia Fiscal

Ahorros, dinero, plata guardada, recursos, savings (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno enviaría en los próximos días una nueva Ley al Congreso para modificar Inocencia Fiscal, según pudo saber Infobae en base a fuentes involucradas en las conversaciones. Se trata de una decisión que habría comunicado el ministro de Economía, Luis Caputo, tras la reunión que mantuvo la semana pasada con los contadores y que busca subsanar los puntos débiles de la normativa para dar mayor seguridad jurídica -en al menos tres puntos- y que los contribuyentes saquen los dólares del colchón.

La iniciativa apunta a introducir cambios en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), permitiendo que los contribuyentes puedan rectificar sus declaraciones juradas en más supuestos que los actualmente previstos por la Ley. Según fuentes involucradas, el proyecto habilitaría la rectificación no solo si se detectan facturas apócrifas, sino también cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) encuentre errores en las presentaciones, siempre que a posteriori el contribuyente pague la diferencia determinada.

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Actualmente, si la diferencia en el saldo a favor supera el 15%, el contribuyente pierde la presunción de exactitud en sus declaraciones y queda excluido del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), lo que habilita a la ARCA a revisar ejercicios anteriores. Con la nueva ley, la autoridad fiscal podrá detectar una discrepancia y otorgar al contribuyente posibilidad de corregir la declaración. Si el contribuyente regulariza y paga, mantendrá la presunción de exactitud y el efecto liberatorio sobre los períodos fiscales 2022, 2023 y 2024.

El Gobierno buscaría darle la posibilidad a los contribuyentes de rectificar las declaraciones juradas.

“Si vos tenes una factura apócrifa, antes de la determinación de oficio, el contribuyente tiene la posibilidad de rectificar la declaración jurada y quedabas dentro del Régimen; no se consideraba una discrepancia significativa. Ahora, si el contribuyente tiene un error en la declaración jurada en el saldo a favor superior al 15% quedaba afuera del RSG. Te volteaba el concepto de presunción de exactitud, lo que significa que el fisco te puede revisar las declaraciones juradas para atrás”, comentó una fuente en off the record.

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Con la nueva ley, de lograr sancionarla, se pretende que si el fisco encuentra una discrepancia significativa en la declaración jurada de RSG le de al contribuyente la posibilidad de rectificarla y si paga volverá a tener presunción de exactitud y efecto liberatorio del pago, lo que vuelve a bloquear al fisco de poder revisarlo por el 2024, 2023 y 2022.

Pero no sería el único cambio también se van a eliminar los limites para ingresar al RSG. El proyecto va a plantear eliminar el límite de ingresos de $1.000 millones anuales y el tope patrimonial de $10.000 millones que actualmente restringen el acceso al RSG. Según fuentes consultadas por Infobae, esta revisión permitiría que más contribuyentes puedan adherir al Régimen, ampliando el universo de quienes pueden regularizar su situación fiscal y facilitar la formalización de ahorros en dólares fuera del sistema financiero.

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Además, la propuesta contemplará elevar el monto mínimo para litigar, que hoy se ubica en $25.000. Este cambio busca adecuar el umbral a la inflación y reducir la litigiosidad por montos bajos, permitiendo que tanto la Justicia concentren esfuerzos en casos de mayor impacto económico. La elevación del monto para litigar se plantea como una actualización necesaria para reflejar los valores actuales y reducir la carga administrativa y judicial vinculada a montos menores. De este modo, el sistema tributario podría enfocarse en controversias de mayor relevancia económica.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía no existió una respuesta al cierre de esta nota sobre el envió del proyecto. Aunque si fuentes cerca al ministro Caputo comentaron anteriormente que confiaban en que con los cambios que solicitaron los contadores los contribuyentes iban a sacar los dólares del colchón.

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Ganar tiempo

La decisión de avanzar con una nueva ley en el Congreso surgió de la necesidad de subsanar debilidades detectadas en la normativa vigente y dar respuesta a los pedidos de los profesionales del sector. “Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo Régimen”, escribió el ministro Caputo en la red social X respecto al encuentro con contadores que mantuvo el jueves de la semana pasada.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro la semana pasada con contadores.

Lo que supuso un cambio de postura del ministro de Economía respecto a la Ley Inocencia Fiscal ya que el aseguraba que tal como estaba redactada los contribuyentes que saquen los dólares del colchón no corrían ningún riesgo ante un cambio de gestión en 2027. El cual fue festejada por los tributaristas quienes evaluaron el encuentro como “muy productivo”.

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El interés del ministro por garantizar el éxito de Inocencia Fiscal se debe a que lo identifica como uno de los motores del crecimiento de la actividad en los próximos meses junto con la concesión de los 9.000 kilómetros de rutas nacionales y la implementación de la reforma laboral. Aunque en este último caso, se comprometieron con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a posponer iniciativa en caso de ser necesario para garantizar el superávit fiscal de cerca de 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) este año.

Hasta el momento, según la última información que compartió ARCA, hay más de 80.000 contribuyentes que se adhirieron al RSG aunque esto no significa que necesariamente saquen los dólares del colchón. Según comentan los contadores muchos de ellos lo hicieron a los fin de conseguir el “tapón fiscal” con el fisco nacional. Con la extensión del plazo para la presentación de la declaración jurada hasta fines de julio, el ministro Caputo corrió el tiempo limite para adherirte al RSG. Y con ello ganó también para lograr que se sancione en el Congreso los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal.

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