El Gobierno pidió destrabar un desembolso de casi USD 800 millones para reactivar las represas en Santa Cruz

Así estaba el avance de la obra de la represa Jorge Cepernic en Julio de 2022.

El Gobierno de Javier Milei realizó un pedido de waiver al consorcio de bancos chinos encargados de financiar las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, en Santa Cruz, para destrabar casi USD 800 millones que permitan reactivar las obras, cuya construcción está paralizada desde diciembre.

Según dijeron a Infobae fuentes oficiales y vinculadas al proyecto, las entidades bancarias de China aceptarán la semana que viene esa solicitud y el Ministerio de Economía quedaría habilitado a pedir formalmente el desembolso. Lo cierto es que las centrales llevan años de demoras, ya que el contrato original contemplaba que en 2020 debían estar terminadas.

Si bien el pedido de dispensa es un paso importante para el ingreso de esas divisas a las arcas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en un contexto de escasez de reservas, que son negativas en casi USD 6.000 millones, la llegada de esos fondos también depende de la normalización contractual entre las compañías constructoras y la empresa Energía Argentina (Enarsa). Se perdieron 2.500 puestos de trabajo por las demoras que podrían recuperarse si se concreta una nueva fecha de inicio y finalización de las obras.

Las negociaciones por el swap y las represas comenzaron con el viaje de Diana Mondino, Santiago Bausili y Pablo Quirno a China.

El último staff report del Fondo Monetario Internacional (FMI) consignó que en junio ambas partes se encontraban en trabajo para cerrar detalles ambientales, laborales y de ejecución que permitan conseguir el desembolso antes de que finalice el invierno. Es que por las bajas temperaturas la obra podría reanudarse, en su plenitud, cuando las temperaturas sean más benignas. Un paso clave que había dado el BCRA fue la renovación del tramo del swap por casi USD 5.000 millones, otro punto crítico en la agenda con China.

Es por eso que ahora el Gobierno espera asegurarse el financiamiento de casi USD 800 millones a través del consorcio de bancos compuesto por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China. El ministerio de Economía declinó responder la consulta de Infobae sobre cuándo se realizará el pedido formal de desembolso, aunque otras fuentes oficiales resaltaron que la intención es retomar las obras.

Este tema, tal como informó este medio en su momento, formó parte de la reunión que mantuvieron a finales de abril en Beijing la canciller, Diana Mondino, el embajador argentino en el gigante asiático, Marcelo Salvia; el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, con ejecutivos de la UTE integrada por China Gezhouba Group Internacional (54%) y Eling Energía Argentina (ex Electroingeniería) (36%), a cargo de las dos centrales hidroeléctricas sobre el Río Santa Cruz. El 10% restante corresponde a Hidrocuyo.

“Las represas es uno de los temas de la agenda bilateral. Los fondos se terminaron durante el Gobierno anterior en medio del proceso electoral”, habían comentado una fuente oficial.

Enarsa, como comitente de la obra trabaja con las empresas en la revisión de la adenda 12 del contrato iniciado en marzo de 2015, ese número grafica la complejidad que tuvo el proyecto. Los cambios presidenciales de los últimos años pusieron en jaque el desarrollo de la obra: debería haberse finalizado en 2020, antes de la suspensión por la pandemia, y la última fecha prevista es 2027.

El que se dio con Milei no fue la excepción. Hasta el momento la Argentina recibió USD 1.850 millones del crédito total aprobado por USD 4.714 millones para finalizar la obra, que incluye además una línea de alta tensión de 170 Km en 500 kV.

Importaciones de energía eléctrica en miles de millones de dólares.

El último desembolso fue realizado en noviembre de 2022, por un total de USD 500 millones y permitió mantener la construcción de las centrales hasta diciembre pasado, a pesar de que en todo 2023 no se giraron los fondos. Actualmente el Fondo Fiduciario Hídrico destinado a este proyecto no tiene recursos y son más 2.500 puestos de trabajo los que fueron cesados por los retrasos del Ejecutivo en las negociaciones. Fuentes de la empresa sostiene que podrían ser 5.000 los empleos totales si se retoma el normal ritmo de ejecución.

Las centrales, ubicadas a 145 kilómetros de El Calafate, permitirán aumentar un 4,5% la oferta de electricidad nacional y un 15% la producción de energía hidroeléctrica. La represa Jorge Cepernic está prevista con una altura de 41 metros, con tres turbinas del tipo Kaplan, y podría proveer 1.780 GWh por año. Su avance quedó frenado en 42 por ciento.

La central Néstor Kirchner tendrá una altura de 73 metros, con la previsión de que cuente con cinco turbinas Francis para generar 3.167 GWh por año. Tiene una ejecución del 20 por ciento.

El cálculo que se realiza en el sector es que se pierden diariamente USD 3.580.822 por la ausencia de generación de ambas centrales, lo que representa una pérdida de USD 107.424.658 mensual y una pérdida anual de USD 1.300 millones.

El Vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, realizó hace algunas semanas ante inversores internacionales en Nueva York una presentación en la que describió la situación actual del país y la fase 3 del plan económico de Milei. En el documento presentado un gráfico mostraba que los pagos por importación de energía aumentaron casi al doble en el mes de junio con respecto a abril y mayo, al pasar de USD 400 millones mensuales a USD 700 millones.