Nicolás Pino: “Capaz es una incapacidad mía no entender que un vicepresidente de la Rural critique una gestión de la cual es parte”

La fuerte interna de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en que Marcos Pereda, actual vicepresidente de la Comisión Directiva que encabeza Nicolás Pino, anticipó que lo enfrentará en la próxima Asamblea, derivó esta semana en una carta de 800 socios de los 14 distritos de la SRA en todo el país a favor de un nuevo mandato de Pino y la confirmación de este de que irá por un cuarto mandato.

“Me sorprendió gratamente; estaba en Corrientes, cuando me enteré fue grata sorpresa, no es menor recibir ese apoyo, lo venía percibiendo en las visitas por todo el país, personas que me decían ‘seguí vos” “ dijo Pino esta mañana, entrevistado en el programa ”La hora del campo”, por radio Continental. Cuando lo consultaron sobre si hará cambios en el equipo directivo, Pino dijo que todavía debe pensarlo y conversarlo con los miembros de su equipo, pero enfatizó que un cambio obvio. “Desde ya tengo que pensar en un vicepresidente, el actual está por fuera de esto. Va a haber algunos cambios seguramente, pero muchos actuales directores están entusiasmados en seguir”, dijo sobre una comisión que incluye en total 47 miembros.

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Sobre el desafío electoral que le planteó su vice, Pino señaló “Marcos (por Pereda) hace rato que viene en esa línea. En la elección anterior habíamos tenido puntos de vista distintos de los nuestros y venía buscando apoyos para lanzarse. No esperaba la manera en que lo hizo y con tanta anticipación. El sigue siendo vicepresidente y que critique la gestión es medio raro. Y menos públicamente. Hay cosas que se discuten adentro, que no tienen por qué salirse de la institución. Tiraron hacia afuera intenciones y discusiones que son para adentro.

Campaña

Cuando se le señaló lo extraño de una campaña en que el presidente de la SRA confronte con su vice, Pino respondió: “campaña va a haber cuando estén las listas. Hoy hay dos personas que van a competir, tampoco es pelear. Atrás de esos nombres hay 47 cargos a cubrir. Campaña o interna va a haber cuando esté todo desarrollado. Yo hace 24 horas decidí encabezar. Del otro lado se nota un par de personas que hasta ahora critican a mi persona a través de medio y redes sociales”.

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El titular de la SRA dijo que pidió a otros integrantes de la comisión directiva que le den “un poco de tiempo” para pensar quién irá de vicepresidente por la lista “Presencia Federal”, que encabezará nuevamente Pino. “Dentro del grupo hay personas con pergaminos suficientes para acompañarme. A la que le proponga seguramente va a aceptar. Es la ventaja de trabajar con ideas claras y tirar todos para el mismo lado”.

“Sorprendido”

Aunque se dijo “sorprendido” por la carta de apoyo de 800 socios que supuestamente lo decidieron a ir por un cuarto mandato, Pino dijo en otro tramo de la entrevista que venía pensando en esa candidatura desde el verano, “Cuando estuvimos dando vueltas por la Patagonia, empecé a pensar porque escuchaba personas, socios, delegados que me decían ‘no te bajes, quedate, acompañanos’. Ahí empecé a pensar que era factible. Pensé que evidentemente estamos haciendo las cosas bien”.

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Pino precisó que la SRA, una entidad de 160 años de existencia, tiene cerca de 4.000 socios, de los que habitualmente en las Asambleas en que se cambia la comisión directiva votan entre 1.200 y 1.300, pero que en algunos años, en las más competitividad, votaron entre 1.600 y 1.700 socios. Lo que nunca pasó, enfatizó, es que un vicepresidente desafiara al presidente de la comisión directiva que también integra.

Pino tiene muy buena relación con Javier Milei. La oposición encabezada por Pereda propone una posición más diferenciada del oficialismo REUTERS/Matias Baglietto

“Capaz es una incapacidad mía no entender que un vicepresidente de la Rural critique una gestión de la cual es parte. Es bueno que socios se quieran involucrar en una institución de 160 años, pero sea el vicepresidente suena raro”, afirmó. Además, dijo que un cuarto mandato está dentro de los estatutos actuales de la Rural. La institución cambió las reglas al respecto en 2023, cuando Pino iba por su segundo mandato, estableciendo un límite de tres mandatos consecutivos para que una misma persona ejerza la presidencia. Este cambio, entró en vigencia a partir de su inscripción ante la Inspección General de Justicia en julio de 2023.

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Cuarto mandato

Pino aclaró que de ganar en la Asamblea de septiembre sería su cuarto mandato y agregó: “cuando asumimos propusimos poner un límite y el socio lo aceptó: el presidente tiene tres períodos y eso empezó a correr desde que el cambio se produjo. Cuando te dicen barbaridades que legalmente o estatutariamente no se puede, no entiendo. Está todo dentro de lo que se puede y debe hacer”.

Pino se enfrentará a Marcos Pereda, con quien mantiene una fuerte interna desde septiembre del año pasado. Pereda forma parte del grupo de 78 socios que sostiene que la reelección para un cuarto período sería contraria al límite fijado por la propia conducción en 2023.

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Marcos Pereda y Nicolás Pino

En una carta a los miembros de la entidad, ese sector denunció que permitir una nueva postulación sería un “retroceso institucional y una contradicción ética”. Pino sostiene que los mandatos deben contarse desde la modificación y no desde la asunción de la fórmula.

Otra diferencia es la relación con el Gobierno. Pino tiene un perfil dialoguista y una relación cercana con el presidente Javier Milei. Pereda y otros miembros reclaman una conducción más combativa, sobre todo para lograr la eliminación de las retenciones, aunque el espacio de Pino reafirmó su compromiso con la eliminación total de las mismas.

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El traspié de Pereda

La interna ruralista tuvo un sacudón cuando Milagros Pereda, hija del dirigente, asegurara que es vegana y que su padre "es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne”.

Pereda reaccionó de inmediato ante esa declaración, que lo debilitaba en una entidad fuertemente ganadera y declaró al respecto. “Mi hija tiene derecho a decir lo que piensa. Y yo a respetarla. En mi caso particular, no representa en absoluto mi forma de pensar al respecto y aclaro que siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país”.

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