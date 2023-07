Después del comunicado del Gobierno y el FMI, expectativa en los mercados: qué puede pasar con dólar, bonos y acciones

Massa, en un intercambio con Georgieva, la número uno del FMI NA

El comunicado conjunto del FMI y el Ministerio de Economía del domingo fue para asegurar que hay un acuerdo con el FMI, pero faltan detalles acerca de dos puntos clave: la política cambiaria y la liberación de dólares por parte del organismo internacional de crédito.

La semana próxima, el FMI cierra por vacaciones y si no se adelantaba que las negociaciones iban a finalizar en unos días, el despertar de hoy de los inversores sería tenso y afectaría gravemente a los mercados.

El viernes se presentía que el acuerdo iba a llegar junto con los USD 4.000 millones para rehabilitar las caídas reservas. Según la consultora Anker Latinoamérica “la pregunta relevante es si la exigencia de una devaluación solo rige ante el pedido del gobierno de un adelanto de fondos o si es condición necesaria para el FMI gire el desembolso de junio”. El mercado de futuros, reflejó con sus bajas generalizadas esta sensación.

Los bonos siguieron demandados porque a pesar de la incertidumbre con el FMI, siguen apostando por el trade electoral

En tanto, al referirse al mercado de futuro, la consultora F2 de Andrés Reschini, notó que ante la posibilidad de una aprobación del FMI, “la parte corta de la curva se desplomó. Agosto sufrió una caída importante y pasó a pricear de una devaluación de 23% para el mes próximo a otra de 18 por ciento”. Para lograr ese objetivo, la devaluación desde hoy hasta fin de agosto debería ser de 13% de tasa efectiva mensual. “Tras este feroz ajuste que se trasladó a los tramos más largos, pero con menor intensidad, el mercado sigue ponderando chances de aceleración devaluatoria, aunque considerablemente menor a lo que estimaba el jueves”, según ese análisis.

Lo cierto es que el viernes siguió la dolarización de los inversores. El trader Esteban Monte indicó que “lo llamativo de la rueda fue que el Banco Central dejó correr al dólar que cerró por primera vez por encima de $490 y cerró entre $494 y $496, de acuerdo con el bono que se tome para su conversión. En tanto, el CCL cerró en 4515 y es una novedad porque trataba de mantenerlo por debajo de los $500. Esta son señales de nuevas medidas por parte del Gobierno”. Y agregó: “Los bonos siguieron demandados porque a pesar de la incertidumbre con el FMI, siguen apostando por el trade electoral por lo que terminaron la jornada con subas de 1,5% a 2% promedio”.

A algunos analistas les llama la atención que el nuevo "dólar agro" excluya a la soja. Para conseguir dólares, todo ayuda. EFE/Cézaro De Luca/Archivo

Bonos y riesgo-país

El aumento de los bonos hizo caer levemente el riesgo país que cedió 17 unidades (-0,8%) a 2.021 puntos básicos. En el fin de semana, el lamento de muchos inversores era que se habían quedado con pocos bonos AL30 en su poder. Los títulos en dólares que tienen ley argentina cotizan a USD 29,27 pero tienen una tasa de retorno de 44% en dólares.

Si la negociación se cierra aceptando las medidas propuestas por Sergio Massa, los grandes perdedores serán los tenedores de bonos dollar linked, que cubren contra una devaluación, porque habrá un dólar más caro para importar, pero sería selectivo porque el precio base seguiría igual y se le sumaría un impuesto solidario. Es decir, la cobertura de una devaluación brusca perdió sentido porque el precio del dólar mayorista será testimonial y no tendrá que ver con el costo real que tiene para el importador. Si la condición fuera una devaluación abrupta, otro sería el resultado y los tenedores de bonos y los vendedores de futuros serían los ganadores.

La cobertura de una devaluación brusca perdió sentido porque el precio del dólar mayorista será testimonial y no tendrá que ver con el costo real que tiene para el importador

Los que pueden ser beneficiados son los tenedores de bonos duales, porque pueden elegir cuando vencen sus bonos si los ajustan por devaluación o inflación. Y justamente, la suba de precios es lo que campea tras el acuerdo con el FMI. Si bien se habla de una inflación elevada en julio y más alta en agosto, porque el nuevo dólar agro influirá directamente sobre el precio de la carne y la aplicación de un impuesto a determinados productos, hará caer todo convenio de precios firmado con el Gobierno.

Para el analista financiero y experto en agronegocios Salvador Vitelli, “siguen los comentarios con más fuerzas de un nuevo dólar que incluye al maíz, sorgo y girasol, pero no a la soja. Me llama la tención que no incluyan a la soja por que hoy cuenta cada dólar que se gana. De lo que sí veo perspectivas es de que se puede mover el maíz. Resultó increíble ver la semana pasada al mercado tan quieto sin liquidaciones, sin movimientos de camiones”. Según Vitelli, “el maíz puede encender la chispa de una inflación más alta, porque es alimento de la carne bovina, cerdos y pollos. Debemos tener en cuenta que el precio de la carne tuvo movimiento en enero y febrero, pero luego se estancó”.

Hoy el mercado con los precios dará su veredicto sobre un acuerdo que avanzó, pero del que resta conocerse el contenido y el monto de los desembolsos.

Seguir leyendo: