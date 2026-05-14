Economía

Una familia tipo necesita $1.469.768 por mes para no ser pobre

El Indec publicó los valores de las canastas básicas correspondientes al mes de abril. Tanto la CBA como la CBT subieron menos que la inflación en el cuarto mes del año

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Una familia tipo debe gastar $665.053 por mes para cubrir sus necesidades alimentarias. (EFE)
Una familia tipo debe gastar $665.053 por mes para cubrir sus necesidades alimentarias. (EFE)

El Indec dio a conocer sus principales informes de precios correspondientes al mes de abril. De acuerdo con el organismo, la inflación avanzó 2,6% en abril, registrando así una desaceleración por primera vez desde mayo de 2025. En tanto, las dos canastas que miden la evolución de precios de los productos esenciales tuvieron variaciones inferiores al IPC.

En detalle, la Canasta Básica Total (CBT) se encareció 2,5% en el cuarto mes del año, llegando así a un valor de 1.469.768 pesos. Ese monto determina cuánto debe gastar una familia tipo para cubrir el 100% de sus necesidades básicas. Si un hogar tiene ingresos mensuales por debajo de ese valor, es técnicamente considerada “pobre”.

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Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvo una variación del 1,1% en abril. Con esa suba alcanzó un valor de 665.053 pesos. Ese es el costo que tiene que enfrentar una familia para cubrir sus necesidades alimentarias en el transcurso de un mes. Si un grupo familiar no llega a alcanzar ese nivel de ingresos, pasa a ser considerado “indigente”.

Las subas del 2026

Como se mencionó, tanto la CBA como la CBT tuvieron incrementos inferiores al IPC en el mes de abril. Sin embargo, en ambos casos los aumentos acumulados del primer cuatrimestre muestran una concordancia con lo ocurrido con los precios a nivel general (la inflación acumulada es de 12,3%).

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Primer plano de unas manos sosteniendo una billetera marrón abierta, de la cual sobresalen billetes de 20.000 y 10.000 pesos argentinos con diseños modernos.
El costo de vida básico aumentó 32,4% en el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Indec, en los primeros cuatro meses del año la Canasta Básica Total aumentó un 12,3%, pasando de $1.308.7123 en diciembre a los mencionados $1.469.768 en abril. La CBA, en cambio, tuvo una variación levemente mayor, pasando de $589.510 a $665.053 en el período analizado (12,8% de incremento).

También hay concordancia absoluta en el acumulado de los últimos doce meses. Tanto el IPC como las dos canastas que mide el Indec registraron variaciones de 32,4% entre abril de 2025 e igual mes de 2026.

El costo de vida para cada familia

Como todos los meses, el Indec precisó cuál es la canasta básica actual correspondiente a otros grupos familiares. Si bien siempre se toma como ejemplo el caso de una familia tipo, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, la realidad es que el costo de vida varía para cada familia.

De acuerdo a lo informado por el organismo de estadísticas, en abril pasado un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años, debió enfrentar una CBT de $1.170.106 y una CBA de 5429.460 pesos. Es decir que su costo de vida total mensual fue de casi $300 mil menos que el de un hogar de cuatro personas.

Varias generaciones de una familia sentadas alrededor de una mesa de madera, riendo y comiendo platos con ensalada, pescado, pan y frutas en un hogar luminoso.
El costo de vida es significativamente mayor para las famlias más numerosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claro está, que el costo de vida es más alto para un hogar con más integrantes. El Indec muestra en su informe los valores correspondientes para una vivienda de cinco personas, compuesta por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años. En ese caso, la Canasta Básica Alimentaria llegó a los $699.490 en el mes de abril, mientras que la Canasta Básica Total alcanzó un valor de 1.545.872 pesos.

También se debe aclarar, que la CBA y la CBT varían sustancialmente entre una región y otra del país. Si bien el informe de Indec sólo muestra los valores correspondientes al Gran Buenos Aires, los informes de precios del organismo muestran grandes diferencias en los valores de los alimentos según la zona de la Argentina. Usualmente, los precios tienden a ser más altos en la región patagónica y más bajos en el norte del país, lo que configura costos de vida diferentes en cada caso.

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