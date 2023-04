Dólar soja 3: el Gobierno necesita que se duplique el ritmo de liquidación de las primeras semanas

Desde el sector exportador anticipan que será díficil alcanzar el objetivo oficial de recaudación de dólares previsto por el Gobierno.

En el marco de las fuerte presión sobre el dólar en sus distintas versiones, la brecha cambiaria volvió a superar 100% y el objetivo primordial del ministro de Economía, Sergio Massa, de acumular divisas para fortalecer las reservas netas se complica cada vez más. Ante la parálisis en el mercado de cambios oficial por la aplicación de nuevas medidas para el pago de fletes de importaciones y pagos de servicios en general menores a USD 10.000 que deben informarse con 2 días hábiles de anticipación, el Banco Central logró ayer comprar el monto total que ingresaron los exportadores de soja. Fueron unos USD 106 millones, cifra que no alcanza el promedio diario mínimo necesario para garantizar el ingreso de USD 5.000 millones, el objetivo oficial, hasta que culmine el plazo de vigencia de la medida el 31 de mayo.

Ese promedio debería ubicarse a partir de ahora en USD 154 millones por día, un monto que contrasta fuertemente con la cifra que ingresó el complejo sojero la semana pasada, antes de la implementación de las nuevas restricciones que impuso el Banco Central. El salto de las cotizaciones financieras del dólar, que desde la semana pasada el Gobierno intenta aplacar mediante la intervención con venta de bonos en dólares redobla la resistencia de los productores a desprenderse de sus granos, quienes ya reaccionaron esquivos cuando se estableció un tipo de cambio a $300, incentivo que se demostró insuficiente.

“Se materializó un riesgo que hasta ahora no se había verificado: la volatilidad financiera impactó directamente sobre la liquidación de divisas en el marco del dólar soja. El miércoles no se liquidó ni un sólo dólar soja y el resto de los días el volumen promedio fue significativamente menor al esperado”, detalló la consultora Anker a sus clientes, que calculó que al ritmo de la semana pasada, para llegar a los USD 5.000 millones de liquidación del complejo sojero, el monto ingresado debería ascender a más del doble de frente al promedio de USD 65 millones en los primeros 4 días hábiles de la semana pasada y 60% si se computan las últimas dos jornadas. “Además de necesitar convencer a los productores de que es mejor negocio desprenderse del grano a los valores de hoy que esperar, la espectacular cosecha en Brasil agrega tensiones competitivas en la negociación de precios”, agregó.

Lo concreto es que difícilmente se alcance el objetivo oficial. A pesar de las presiones que reciben desde el equipo económico, en el Centro de Exportadores de Cereales que aglutina también a la industria procesadora de soja CIARA-CEC, ya advirtieron sobre este panorama. “Digamos claramente que esto no está teniendo éxito. La venta de la cosecha de soja no está teniendo los resultados esperados inicialmente para el mes de abril”, dijo el jueves pasado el presidente de la entidad, Gustavo Idígoras, quien adjudicó la pobre performance de la medida no sólo a la menor cantidad de soja disponible dada la sequía sino también a las turbulencias en el mercado cambiario a las que los productores están más que atentos.

El análisis financiero diario de Adcap lo dejó ayer más que claro: “Dada la dinámica actual y una fragilidad de flujos lejos de solucionarse (hay pocos dólares y cada vez más pesos), el CCL posiblemente tenga bastante volatilidad en el corto plazo, especialmente mientras haya incertidumbre respecto al resultado electoral”. El informe para sus clientes resaltó que la brecha cambiaria “está alta” por encima de 100%, lo que en términos históricos se ubica “en niveles cercanos a diciembre de 2002, cuando todavía no se había solucionado la incertidumbre política posterior a la crisis de 2001″.

En ese marco, la acumulación de reservas vuelve a dejar en situación crítica el nivel de reservas netas, un dato que analistas e inversores siguen día a día con preocupación y que es una de las grandes fuentes de inestabilidad financiera. “El dólar “soja” es la columna vertebral del plan y en caso de no prosperar esta semana el foco volverá a estar puesto sobre el nivel de reservas netas. Según nuestros cálculos, cerraron el viernes en USD 988 millones. Como agravante, entre viernes y martes se deberá pagar USD 1.300 millones al FMI por intereses y capital, por lo que el stock podría acercarse a cero”, sostuvo el equipo de analistas que dirige Pedro Siaba Serrate en Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

