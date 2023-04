Tras la suspensión de vender de dólares a importadores, qué va a pasar con la economía según el termómetro del mercado

Foto de archivo: una persona camina frente a la entrada del edificio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina. 16 sept, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

La modificación de algunas normas que el viernes paralizaron las ventas de dólares a importadores y que continuarán hoy, alimentaron todo tipo de rumores y, entre algunos operadores, expectativas de devaluación.

El mercado no tomó la suspensión de la venta de dólares como un plazo que se tomaron los bancos para adecuarse al nuevo sistema, sino que lo trató como un feriado cambiario. La consultora Anker, entre otras, reflejó este tema como el principal estímulo para la suba de dólares. “La dinámica de esta semana reflejó que la cobertura de riesgos cambiarios ya comenzó y que aumentó la probabilidad de transitar hacia un escenario inestable un tiempo antes de las elecciones. La incapacidad del BCRA para acumular reservas debilita aún más la demanda de dinero, dejando expuesta a la economía a un riesgo considerable de aceleración en la nominalidad, más allá de cuál sea el evento detonante (dato de inflación, rumores de devaluación, renuncias, dolarización, etc.)”.

El retiro de Alberto Fernández de las PASO más el trascendido de que el FMI no le adelantará los USD 10 mil millones del segundo semestre, porque perdería poder para controlar las cuentas del Gobierno, hicieron que la escalada del dólar tomara fuerza.

De hecho, los bonos atados a la evolución del dólar oficial (dollar linked), en particular el TV24 subió 1,36%. También tuvieron subas las curvas medianas del mercado futuro. El aumento del precio del dólar entre fin de julio y agosto es de 14 por ciento.

Apuestas

El informe de Anker advierte que “las apuestas en este mercado se pueden ver interrumpidas porque más temprano que tarde el Banco Central debería vender contratos de corto plazo. Tiene amplio espacio antes de agotar los USD 9.000 millones de límite del mercado y del acuerdo con el FMI”. También señaló los efectos de la menor liquidación de los productores de soja. “Para llegar a los USD 5.000 millones de liquidación hasta el 31 de mayo, la liquidación debería ascender a USD145 millones por día”. El promedio de liquidación de la semana que terminó fue de USD 89 millones diarios.

El alcance de la sequía y su efecto sobre la liquidación de exportaciones, pese al dólar soja, impacta en las expectativas cambiarias (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Para Barclays Bank “la probabilidad de salir del paso con esta política cambiaria declinaron tras las revisiones a la baja del impacto de la sequía”. El informe el economista Salvador Di Stéfano tiene una opinión opuesta. “No vamos a una devaluación, vamos a más cepo. Si hay acuerdo con el FMI, el dólar hoy tiene un precio decente, si no está barato”.

Lo cierto es que el viernes el dólar MEP aumentó $15,85 (+10,2% a $437,75, mientras el contado con liquidación avanzó $19,37 (+12%) a 455,11 pesos. En la plaza mayorista el dólar aumentó 55 centavos a $262,22. El ritmo de devaluación intenta acercarse a la inflación de marzo, pero va a quedar rezagado frente a abril. De allí, el desarme de posiciones en plazos fijos en los últimos días porque la tasa de interés no los conforma. Los fondos de money market también viven una situación similar porque la tasa de interés dejó de ser negocio.

Compras y ventas

El viernes el Banco Central pudo comprar USD 185 millones de dólar soja y USD 104 millones de otros exportadores, en particular de maíz que no tiene un dólar de $300. Si bien no vendieron divisas a los importadores -que son la variable de ajuste para no agotar reservas- el Banco Central compró USD 289 millones pero pagó USD 90 millones por compras de gas.

Las reservas aumentaron USD 495 millones a 36.497 millones. El Banco Central comenzó a usar el último tramo de los USD 5.000 millones de yuanes que le otorgó China ron para engrosar las reservas netas. Cuando se agoten estos USD 1.000 millones deberán esperar la respuesta del FMI, que esta semana deberá recibir un pago de USD 690 millones del Gobierno, a ver si le adelantan los desembolsos del segundo semestre. De esa respuesta, pende el destino del dólar y la devaluación.

Seguir leyendo: