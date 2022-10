“Quién paga la cuenta”: el ex ministro Martín Guzmán dará una conferencia en EEUU sobre la deuda argentina

El ex ministro de Economía Martín Guzmán y el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz

El ex ministro de Economía Martín Guzmán y el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz conversarán mañana martes 11 de octubre sobre la deuda de la Argentina en Nueva York“El endeudamiento presiona fuertemente a los países del Sur Global en un contexto de crisis pospandemia, guerra en Europa y cuatro décadas de globalización mal administrada. En este encuentro se expondrán las experiencias de negociación con el FMI de tres países de distintas regiones -Argentina, Líbano y Zambia- para conversar sobre las necesidades urgentes de cambio en la arquitectura financiera internacional”, señalaron los organizadores.

Es mismo día por la noche, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, viajará a otra ciudad de EEUU, Washington, donde será parte hasta el viernes de las asambleas anuales del FMI y le Banco Mundial.

Según el anuncio, Guzmán y Stiglitz conversarán sobre las dificultades de los países del Sur Global “presionados por la deuda” para enfrentar sus crisis macroeconómicas y las consecuencias sociales que conllevan.

El encuentro, que contará con transmisión en vivo, se realizará en la Universidad de Columbia en la misma semana de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. La conversación estará moderada por la periodista y editora de Bloomberg News, Sydney Maki.

Este evento es organizado por la Iniciative for Policy Dialogue de la Universidad de Columbia, junto a FES Argentina y FES New York, en el marco del proyecto global “Who Pays the Bill” de la Friedrich Ebert Stiftung y busca conversar sobre las necesidades urgentes de cambio en la arquitectura financiera internacional.

Stiglitz y Guzmán en otra de las charlas en las que participaron juntos

Además, según anticiparon los organizadores, el programa incluye un debate comparativo sobre la situación de la deuda soberana en Líbano, que actualmente está negociando un nuevo acuerdo con el FMI, con la periodista económica Viviane Akiki, y en Zambia, que está reestructurando su deuda bajo el Marco Común del G20/Club de París, con la experta Muchimba Siamachoka.

Desde su renuncia al ministerio de Economía, el pasado 2 de julio, Guzmán tuvo una sola aparición pública, el 3 de octubre participó en Nueva York en la apertura del panel sobre la Situación Económica Mundial y Perspectivas 2023 invitado por la Organización de Naciones Unidas. El ex ministro repasó la situación de las economías emergentes y criticó el rol del FMI y su política de sobrecargos. “La política de sobrecargos del FMI es una política sin sentido por donde se la mire. Es regresiva y aumenta la inestabilidad global”, resumió Guzmán.

Guzmán habló de cómo la pandemia y la guerra en Ucrania profundizaron las desigualdades en gran parte del mundo. “Hoy tenemos una economía global con niveles de deuda más altos que hace tres años atrás y una mayor vulnerabilidad en el grupo de economías en desarrollo y emergentes. En Argentina, cuando fui ministro de Economía, presentamos un proyecto de ley de Renta Inesperada para atacar el impacto desigualador que generó la guerra en Ucrania. Otros países han adoptado iniciativas similares. El proyecto aún no ha sido tratado por el Congreso”, dijo, según informaron en su entorno, y reconoció que el problema central de los países del G20 es la inflación.

A mediados de septiembre, Guzmán había utilizado su cuenta de Twitter para defender su gestión. El ex funcionario compartió una publicación que realizó la cuenta del ministerio de Economía, que ahora conduce Sergio Massa, en la que se repasaron los “logros alcanzados” en los mil días de Gobierno.

El encuentro se realizará en la Universidad de Columbia

La restructuración de la deuda, el Aporte Solidario y Extraordinario, el Plan Gas.Ar, el presupuesto con Perspectiva de Género y la segmentación de tarifas, fueron algunas de las medidas publicadas en un hilo de Twitter que hizo el Ministerio de Economía. Guzmán eligió retuitear el posteo y manifestó: “En tiempos difíciles, de deudas externas insostenibles, pandemia y guerra, la Argentina ha dado pasos muy importantes”.

Guzmán renunció al Ministerio de Economía el pasado 2 de julio. Mientras Cristina Kirchner brindaba un fuerte discurso en un acto en Ensenada, el entonces funcionario publicó una extensa carta. En las semanas previas, la presión sobre el economista se había intensificado tanto de parte de los mercados como del ala kirchnerista del Gobierno. La Vicepresidenta había denunciado “festival de importaciones”, al que Economía y el Banco Central reaccionaron instaurando una suerte de supercepo a las importaciones que exacerbó las presiones sobre el dólar y llevó al riesgo-país por encima los 2.400 puntos básicos, un nivel casi de default.

“La primera vez que le hablé a la Argentina como ministro de Economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica”, expresó Guzmán en la carta de 7 carillas.

Seguir leyendo: