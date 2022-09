El mercado espera para hoy la llegada de los dólares que el agro comenzará a liquidar

FOTO DE ARCHIVO. Operadores miran información financiera en pantallas de ordenador en el parqué de IG Index en Londres, Reino Unido. 6 de febrero de 2018. REUTERS/Simon Dawson

El feriado de Estados Unidos impidió que los mercados operen a pleno, pero ya hay señales de que la venta de soja va a ser más del cuádruple de lo habitual en las próximas 24 o 48 horas por un monto de USD 250 millones. El volumen operado físico, pero no liquidado en la plaza mayorista cambiaria, más que cuadruplicó el del viernes, pero no se reflejó en el mercado cambiario porque todavía no estaba actualizado el sistema, según la explicación oficial.

“En el dólar soja no hubo operaciones, pero sí en el físico donde intervienen acopiadores, productores y demás sectores del agro. Allí operaron a los nuevos valores de entre $ 70.000 y $73.300 por tonelada, que equivalen a valores de entre USD 362 y 365. La plaza estuvo muy volátil tanto para fijaciones (mercadería entregada pero que aún no tenía precio), como también para los negocios nuevos”, señaló Salvador Vitelli, contador público que especializa en finanzas y agronegocios.

“Lo que generó malestar en el sector es que a la apertura la exportación le fijó un precio de USD 20 menor al del viernes. No se justificaba esta rebaja compulsiva porque el cierre del viernes en Chicago había sido en alza y en la apertura local del lunes (feriado en Estados Unidos) no estaba presente todavía la oferta. Luego comenzó a haber más oferta y la importación subió sus precios a $72.500 y en esa banda se hicieron el grueso de las operaciones”, agregó Vitelli.

Sobre el volumen negociado, en el sector agroexportador aseguran que el viernes se habían negociado 68 mil toneladas y con la implementación del nuevo régimen el volumen aumentó a cerca de un millón de toneladas, lo que da un estimado de USD 350 millones tomando el valor del viernes en Chicago de USD 597 la tonelada y restándole los gastos que tiene el FOB.

Lo cierto es que, por la ausencia del agro y el feriado de Estados Unidos, los negocios en la plaza mayorista cayeron a USD 277 millones. El dólar mayorista tuvo un aumento de $1,23 a $140,28 lo que da una tasa de devaluación efectiva anual de 80,5% porque superó -incluyendo el feriado del viernes- el ritmo de 30 centavos diarios de devaluación.

En la plaza de dólares financieros, se sintió la ausencia del principal mercado de referencia del mundo y operó USD 98 millones, menos de la mitad del volumen.

Los bonos que se utilizan para hacer estas operaciones, el AL30D y el GD30D tuvieron alzas de hasta 4,6% que hicieron que el MEP retroceda $7,54 (-2,7%) a $271,19. El contado con liquidación bajó $5,83 (-2%) a $282,91. El “blue”, a su vez, retrocedió $15 a $ 280.

El riesgo país se mantuvo en el nivel del viernes cuando los bonos de la deuda solo se operaron en el exterior.

La Bolsa también fue afectada por Estados Unidos. Se negociaron $937 millones en acciones. El S&P Merval, el índice de las líderes, subió 1,46% en pesos y 3,5% en dólares.

Las reservas fueron afectadas por la caída de 0,40% del yuan y la venta a importadores de USD 9 millones por parte del Banco Central. De esta manera, perdieron USD 68 millones y quedaron en USD 36.573 millones.

Hoy el mercado funcionará a pleno y tal vez se puedan liquidar las operaciones de soja del lunes si el sistema comienza a funcionar. La medida de otorgarles un dólar a $200 al complejo sojero fue bien recibida por el mercado y se reflejó en la baja del dólar. Pero atención: una vez que los productores se hagan de los pesos puede haber cobertura con dólar MEP o contado con liquidación y los precios no serán los mismos.

