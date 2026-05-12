Francisco Ramos, vicepresidente regional de Netflix: “Hay un gran compromiso con Argentina, filmamos 3 o 4 títulos a la vez”

"Estamos filmando 3 o 4 títulos a la vez en Buenos Aires", dijo Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos regional de Netflix

Cuatro producciones filmándose al mismo tiempo en el microcentro porteño, equipos técnicos trabajando en paralelo en distintas locaciones de Buenos Aires, nuevas películas de directores argentinos nominados al Oscar y una segunda temporada de El Eternauta en preproducción. Este fue el escenario que la plataforma Netflix eligió para referirse a la Argentina, a propósito de la presentación del informe “Efecto Netflix” con el que la compañía buscó medir el impacto económico, cultural y social de su actividad a nivel global.

El informe fue presentado este martes y puede visualizarse desde hoy en el sitio thenetflixeffect.com, en el que estará disponible toda la información a nivel global de forma bien interactiva. En este contexto, el vicepresidente de contenidos para América Latina, Francisco Ramos, dialogó con Infobae y explicó cuál es la estrategia de Netflix en la Argentina, el impacto económico que generan sus producciones y los proyectos que la plataforma tiene por delante.

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El directivo dialogó con varios periodistas de la región y se refirió a los planes en cada uno de los países. En el caso de la Argentina -Infobae fue el único medio presente-, afirmó que el compromiso con el país es total y que la apuesta, como en otros países, “tiene que ser constante y creciente”, ya que los crecimientos abruptos, las llamadas burbujas, no llegan a buen puerto. Ramos ubicó esa definición como parte de una estrategia sostenida en el tiempo y no vinculada a un ciclo puntual de producción.

El Eternauta movilizó 2.900 personas y generó más de 41.000 millones de pesos en la Argentina

En relación con la actividad actual en el país, Ramos detalló que Netflix trabaja en simultáneo en varios proyectos. “Estamos filmando 3 o 4 títulos, posiblemente más”, sostuvo al describir el nivel de actividad que la plataforma mantiene en Buenos Aires.

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Entre esas producciones, mencionó una nueva película de Damián Szifron y otra dirigida por Santiago Mitre, a quienes definió como los dos últimos directores argentinos nominados al Oscar. También señaló que la compañía desarrolla la serie En el barro, el proyecto “El futuro es nuestro” y la segunda temporada de El Eternauta.

Ramos agregó que recibió imágenes de cuatro producciones filmándose de manera simultánea en el microcentro porteño. “Era muy emocionante ver que eran cuatro producciones conviviendo”, afirmó. Según explicó, esa dinámica refleja el nivel de actividad de la industria audiovisual en la ciudad. En ese sentido, sostuvo que Buenos Aires ocupa un lugar relevante dentro del mapa de producción de la plataforma. “Buenos Aires es una ciudad muy cinematográfica”, dijo.

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“Era muy emocionante ver que eran cuatro producciones conviviendo”

La presentación del informe “Efecto Netflix” incluyó una batería de datos globales con los que la compañía buscó dimensionar su impacto en la economía internacional. Según el documento, en la última década Netflix aportó más de USD 325.000 millones a la economía mundial e invirtió más de USD 135.000 millones en series y películas.

La empresa informó además que sus producciones generaron más de 425.000 empleos directos para actores, escritores, directores y técnicos, y que sumaron más de 700.000 extras y trabajadores eventuales en distintas partes del mundo. Netflix señaló también que colaboró con más de 2.000 productoras locales a nivel global, produjo contenido original en más de 4.500 ciudades y pueblos y obtuvo licencias de más de 3.000 compañías, incluidas emisoras públicas.

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En ese marco, la compañía sostuvo que “cada producción de Netflix también es una producción local”, una definición con la que buscó reforzar el impacto de su modelo de producción descentralizada.

La experiencia de El Eternauta

En el caso argentino, el principal ejemplo fue nuevamente El Eternauta. Según los datos difundidos, la serie involucró más de 50 locaciones en Argentina y 35 escenarios virtuales, con la participación de 2.900 personas entre elenco y extras.

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“Nuestra producción más grande contó con casi 3.000 personas trabajando en distintas áreas”, dijo Ramos, al referirse a El Eternauta

La producción utilizó más de 500 máscaras para distintos personajes y generó un aporte de más de 41.000 millones de pesos a la economía local, según la compañía.

Ramos utilizó ese caso para describir el impacto que tienen las grandes producciones en la industria audiovisual. “Nuestra producción más grande contó con casi 3.000 personas trabajando en distintas áreas durante todo el tiempo que duró la filmación”, explicó. El ejecutivo remarcó que el impacto no se limita al rodaje, sino que alcanza a toda la cadena de producción. “Generan puestos de alta calificación y altísima remuneración”, afirmó. También destacó que este tipo de proyectos funciona como un espacio de formación profesional para nuevos trabajadores del sector. “Generan entrenamiento para las nuevas generaciones de artistas, técnicos y artesanos”, sostuvo durante la charla.

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Ramos afirmó que la Argentina se encuentra todavía en una etapa de expansión dentro del mercado audiovisual regional. “Todavía estamos en expansión”, dijo al describir el crecimiento de las producciones en el país. Sin embargo, aclaró que ese crecimiento requiere estabilidad y continuidad. “Nuestra escala es más paulatina”, explicó al comparar la industria audiovisual con otros sectores productivos.

“Es complejo en este momento para las pequeñas y medianas productoras argentinas que puedan disponer de recursos, inversiones desde su economía”

También advirtió sobre los riesgos de una expansión acelerada. “Cuando esto se fuerza y se crece aceleradamente, puede luego tener impactos de burbujas”, señaló.

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En ese sentido, remarcó la necesidad de sostener el desarrollo del talento local como base del crecimiento de la industria. “Los artesanos tienen que desarrollar su oficio para ir creciendo paulatinamente”, afirmó.

Durante la conversación con periodistas, Ramos también se refirió al contexto económico de la Argentina y a las dificultades que enfrentan las productoras locales, ante la consulta de Infobae.

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“Es complejo en este momento para las pequeñas y medianas productoras argentinas que puedan disponer de recursos, inversiones desde su economía”, sostuvo. Según explicó, la falta de financiamiento limita la capacidad de crecimiento de muchas empresas del sector. En ese escenario, Netflix planteó que su presencia en el país busca ser constante. “No ir y volver y ser oportunista, porque eso no termina consolidando la industria”, afirmó Ramos.

El ejecutivo también explicó que la compañía trabaja con distintos esquemas de producción. Algunas iniciativas son financiadas íntegramente por Netflix y otras se desarrollan en formato de coproducción. “Hacemos cosas que son 100 por ciento nuestras y otras donde somos compañeros de viaje”, dijo. Como ejemplo mencionó En el barro, desarrollada junto a Underground.

Nuevas producciones en la Argentina

En ese marco, la compañía también viene profundizando su presencia institucional en el país. Netflix celebró semanas atrás la apertura de sus nuevas oficinas en el barrio de Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires, desde donde continuará impulsando nuevas producciones hechas en la Argentina.

La empresa comenzó sus operaciones en Latinoamérica en 2011, produce contenido argentino desde 2018 y desde 2021 cuenta con oficinas en el país. Con la nueva sede, la compañía expandió su equipo local y reforzó su compromiso con el desarrollo de historias producidas en la Argentina con proyección internacional.

Las nuevas oficinas de Netflix en Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo

Desde ese espacio, Netflix anunció además parte de la programación prevista para 2026 y 2027, que incluye las producciones ya estrenadas en lo que va del año como El tiempo de las moscas, En el barro temporada 2, Parque Lezama, El último gigante; Envidiosa temporada 4 y y “Yiya Murano: Muerte a la hora del té”.

A eso se suman nuevas producciones en desarrollo como “Carísima”, “Crimen desorganizado”, “Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo”, “El futuro es nuestro”, En el barro temporada 3; “Felicidades”, “Fito Páez: El mundo cabe en una canción”, “Gordon”, “Lo dejamos acá”, “Mafalda”, “Mis muertos tristes”, “Moria”, la película de Santiago Mitre, “Perfecta: La voz de Silvina Luna”, “Risa y la cabina del viento”, la serie de Sebastián Borensztein y “Tiempo al tiempo”.